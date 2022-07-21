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Reuters узнал о поиске зарубежными банками сотрудников в России

Райффайзенбанк и Ситибанк снова стали нанимать сотрудников после решения российского правительства не разрешать продажу «дочек» зарубежных организаций. В «Райффайзене» назвали мнение о резком росте найма ложным
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Российские подразделения зарубежных банков, в том числе Райффайзенбанк и Ситибанк, в июле начали набирать персонал, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке и рекрутинговую компанию.

После начала российской спецоперации на Украине сотрудники-иностранцы стали уходить с высоких должностей в западных банках в России, а кредитные организации — изучать пути ухода. Но из-за санкций их возможности оказались ограничены, отметили источники агентства.

В результате в июле иностранные банки стали пытаться закрыть освободившиеся вакансии, после того как поняли, что им не удастся легко уйти из России, отметил источник агентства. Reuters со ссылкой на сайт для поиска работы HeadHunter указал, что Райффайзенбанк в июле открыл 276 вакансий, Ситибанк — 86. В частности, последний искал кредитного менеджера с ежемесячным доходом до 200 тыс. руб. Как утверждает агентство, в апреле—июне в этих банках было «мало вакансий».

Уход части иностранных банков из России. Что важно знать
Финансы
Фото:Chris Hondros / Getty Images

На момент публикации на hh.ru было 316 вакансий от Райффайзенбанка и 69 от Ситибанка.

Источник в московском офисе одного из иностранных банков указал, что открытие вакансий связано с тем фактом, что многие сотрудники уехали из России после начала спецоперации. «Они просто встали, уволились и уехали на волне паники. Так что есть вакансии, которые нужно заполнять», — сообщил источник.

Однако в Райффайзенбанке РБК заявили, что «ложное впечатление о резком росте найма могло быть создано регулярным техническим обновлением существующих вакансий на платформе hh.ru». «В настоящее время Райффайзенбанк продолжает наем на замену ушедшим сотрудникам для обеспечения непрерывности бизнес-процессов», — добавили в банке.

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РБК обратился за комментарием в Ситибанк.

На прошлой неделе замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями отныне не будет разрешать продажу дочерних банков иностранных кредитных организаций в России. Он также пояснил, что российские госбанки из-за санкций столкнулись с проблемами со своими зарубежными отделениями и Россия решила не давать иностранным банкам разрешения продавать активы в стране.

Правительство запретит продажу «дочек» иностранных банков в России
Финансы
Алексей Моисеев

Источник в московском офисе иностранного банка сообщил Reuters, что после этого комментария Моисеева персонал в российских отделениях зарубежных кредитных организаций «вздохнул с облегчением», поскольку многие боялись увольнений.

В марте австрийская Raiffeisen Bank International (RBI), головная структура Райффайзенбанка, говорила, что оценивает разные «стратегические варианты будущего», в том числе «тщательно продуманный выход» из России. За первый квартал число клиентов российского Райффайзенбанка сократилось на 14%, до 3,7 млн, тогда как в начале года клиентская база составляла 4,3 млн. У RBI на 30 апреля оказались замороженными из-за санкций 2,5% активов, приходящихся на Россию и Белоруссию, всего на €630 млн.

Американская Citigroup в марте заявила о «расширении масштабов» выхода с российского рынка и намерении закрыть несколько направлений бизнеса в России. Банк также решил не привлекать новых клиентов в стране. Гендиректор группы Джейн Фрейзер в конце мая заявила Financial Times, что та может сохранить банковскую лицензию и некоторые операции в России, чтобы помогать своим клиентам сворачивать бизнес в стране. В начале июля издание со ссылкой на источники писало, что Citigroup ведет переговоры с несколькими покупателями по поводу продажи российских активов, в том числе с Экспобанком и компанией «РЕСО-Гарантия».

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иностранные банки Ситибанк Райффайзенбанк
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