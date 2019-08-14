«Регуляторной гильотиной» сначала отменят устаревшие советские нормы

Осенью правительство запустит план переходного периода, который ускорит действие «регуляторной гильотины». Он, в частности, предполагает отмену устаревших советских норм контроля и надзора, сообщил вице-премьер Константин Чуйченко

Константин Чуйченко (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

«План переходного периода в рамках регуляторной гильотины планируется запустить осенью. Какие-то отдельные мероприятия по плану будут запущены уже в сентябре и октябре», — рассказал Чуйченко журналистам, передает корреспондент РБК. «Надо на этот период — а это почти полтора года — сформировать определенные правила игры. Чтобы в 2020 году нам уже жить по измененным правилам», — пояснил вице-премьер.

Ряд переходных мероприятий, по его словам, будет завершен до конца года. «Например, это отмена нормативных документов советского периода, которые полностью утратили свою актуальность. Они лежат десятилетиями, и иногда суд может на них сослаться», — рассказал Чуйченко.

«Таких актов, которые используются в проверках, порядка тысячи. Плюс еще около 15 тыс. нормативных актов, которые уже не действуют и фактически мертвы, но формально не отменены», — уточнил замглавы аппарата правительства Юрий Любимов.

С сентября начнут работу группы экспертов и представителей деловых сообществ, которые будут анализировать и актуализировать требования контроля и надзора. Сейчас сформировано 40 рабочих групп, уточнил Любимов.

Правительство разработало два законопроекта — материальный («что проверять»), который устанавливает требования к новым нормам, и процессуальный («как проверять»), регулирующий действия контрольно-надзорных органов.