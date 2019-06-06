Кудрин предложил распространить «регуляторную гильотину» на ФНС и ЦБ

Отказ от обязательных требований к бизнесу со стороны проверяющих ведомств и устаревших норм надзора нужно распространить на налоговую службу и Центробанк, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин

«Регуляторную гильотину», которую готовит правительство, нужно распространить на валютный и налоговый контроль, а также на надзор со стороны Центробанка, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я не буду говорить конкретно, в отношении каких мер это должно быть, но я считаю, что да», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос РБК о необходимости расширения действия «гильотины».

Законопроект о «регуляторной гильотине» правительство опубликовало в мае. Документ предусматривает оценку эффективности проверяющих органов, запрет на палочную систему и отказ от старых норм надзора.

Он вводит запрет на обязательные требования, которые были или будут приняты в России до 1 января 2021 года. Это и есть «регуляторная гильотина»: согласно поручению Владимира Путина, с этого срока должны действовать только актуализированные нормы, которые разрабатывались «с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах».