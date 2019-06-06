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Кудрин предложил распространить «регуляторную гильотину» на ФНС и ЦБ
Отказ от обязательных требований к бизнесу со стороны проверяющих ведомств и устаревших норм надзора нужно распространить на налоговую службу и Центробанк, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин

«Регуляторную гильотину», которую готовит правительство, нужно распространить на валютный и налоговый контроль, а также на надзор со стороны Центробанка, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я не буду говорить конкретно, в отношении каких мер это должно быть, но я считаю, что да», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос РБК о необходимости расширения действия «гильотины».

Законопроект о «регуляторной гильотине» правительство опубликовало в мае. Документ предусматривает оценку эффективности проверяющих органов, запрет на палочную систему и отказ от старых норм надзора.

Он вводит запрет на обязательные требования, которые были или будут приняты в России до 1 января 2021 года. Это и есть «регуляторная гильотина»: согласно поручению Владимира Путина, с этого срока должны действовать только актуализированные нормы, которые разрабатывались «с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах».

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Однако законопроект предусматривает много ограничений. Среди них — налоговый, валютный, таможенный контроль, контроль со стороны Центробанка, надзор ФСБ и т.д.

«Сейчас подготовлены решения об изъятии некоторых сфер из «регуляторной гильотины». Мои коллеги, которые ознакомились с этим списком, удивились, потому что не почувствовали, какие же сферы остались, где эти нормы будут сокращаться. Уже на первых шагах возникают существенные ограничения, где будут применять эту «гильотину». Мы даже сейчас не знаем масштаба того изменения, которое произойдет», — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.

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В пример он привел налоговый контроль. «Налоговая система — у нас несколько раз в год принимаются изменения Налогового кодекса. Это та сфера, где изменения должны существенно реже происходить», — подчеркнул Кудрин.

То же касается и сфер контрольно-надзорной деятельности, которые находятся в ведении правительства, добавил он. Расширяется и сфера лицензирования, указал Кудрин: «С одной стороны, «гильотину» применяем, с другой — наращиваем ограничения».

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Точных оценок того, как повлияет снижение давления на бизнес на рост экономики, нет, говорил в середине мая вице-премьер Константин Чуйченко, отвечающий за реформу надзорной деятельности.

Точная оценка вклада реформы в ВВП страны отсутствует. «Многие пытались это (вклад в ВВП. — РБК) посчитать. Уже видим цифры и 2%, и даже 6%», — сказал Чуйченко. При этом вице-премьер не уточнил, за какой период прогнозируется этот рост.

Автор: Антон Фейнберг
При участии: Наталья Демченко
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