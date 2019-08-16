В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными

На московскую «Тройку» и петербургский «Подорожник» новые требования не распространяются, указывает Пьянковский. Эти карты пополняются по другой модели: деньги поступают на счет юридического лица, а оттуда уже переводятся на конкретную транспортную карту, то есть, внося наличные, владелец карты не пополняет электронный кошелек, а кладет деньги на счет компании, предоставляющей транспортную услугу.
До принятия июльских поправок все держатели транспортных карт могли пополнять их наличными без проверки личности. По данным Пьянковского, в регионах доля пополнения транспортных карт наличными составляет около 20%, в крупных городах она варьируется в пределах 15-20%.
Маловероятно, что запрет появился намеренно, объясняет председатель АЭД Виктор Достов: «скорее всего, причина в том, что изменения в законодательство принимались в крайне короткий срок и без обсуждения с участниками рынка возможных прямых и косвенных последствий» их введения.
Внимание на проблему в письме к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной обратила и Национальная платежная ассоциация. «Законопроект вводит запрет на пополнение наличными деньгами транспортных карт, работающих по принципу «электронных кошельков» (за исключением карт «Тройка»). Подавляющее большинство электронных проездных билетов в целях обеспечения проезда на различных видах транспорта вынуждены использовать механизм неперсонифицированных электронных средств платежа», — сказано в письме, с которым ознакомился РБК. В ответе ЦБ от 7 августа говорится, что запрет на пополнение неидентифицированных кошельков наличными был предложен Росфинмониторингом для возможности установления источника поступления денежных средств, что снизит риски использования анонимных электронных средств платежа для финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных преступным путем.
Влияние этих поправок на транспортные карты законодатели обсуждали с ЦБ и Росфинмониторингом, рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Новые требования не должны касаться транспортных карт», — подчеркнул депутат, добавив, что будет выпущен подзаконный акт, который внесет ясность в ситуацию. Однако федеральный закон согласно Конституции имеет превалирующую позицию по отношению к подзаконным нормативным актам, поэтому в сложившейся ситуации налицо будущий конфликт содержания норм права, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
РБК направил запрос в ЦБ и Росфинмониторинг. Минтранс перенаправил запрос в Минфин и ФНС.
Для того чтобы соответствовать новым требованиям законодательства, есть два пути решения, говорит исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. «Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила она. В последнем случаи есть риски, указывает Михайлова: сейчас все денежные средства хранятся на счете банка, обслуживающего электронный кошелек, и если переделать схему пополнения, то деньги будут проходить через региональные транспортные компании или местных операторов, что ненадежно, так как при наличии проблем у таких компаний или просто из-за их недобросовестности деньги держателей карт могут пропасть.
В «Золотой короне» (выпускает транспортные карты по модели электронного кошелька) знают о существующей проблеме, сказал РБК руководитель дирекции транспортных и социальных карт «Золотая корона» Александр Гришин. По его словам, пополнение наличными является критичным функционалом, и люди будут просто отказываться от использования карт.
Изменение законодательства усложнит процедуру пополнения транспортных карт наличными, так как необходимо будет пройти идентификацию, соглашаются в «Расчетных решениях» («дочка» Сбербанка, оператор подмосковной «Стрелки»). В настоящее время, по данным компании, на наличные приходится не более 10% от объемом пополнения «Стрелки». «Вероятно увеличится объем пополнения транспортных карт из безналичных каналов и снизится доля пополнения наличными», — прогнозируют в компании, добавляя, что оператор выполнит все требования законодательства и внесет в схему пополнения карт наличными изменения.
В Ассоциации участников рынка электронных денег считают, что запрет на пополнение неидентифицированных карт без открытия счета не соответствует социальным и экономическим интересам населения и его следует пересмотреть.