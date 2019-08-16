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Финансы ,  
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В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты в большинстве российских регионов через год нельзя будет пополнить наличными без предъявления паспорта. Новое требование затронет около 30 млн карт более чем в 60 городах, в том числе подмосковную «Стрелку»
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Примерно половину выпущенных в России транспортных карт с августа 2020 года нельзя будет пополнять наличными без идентификации их владельца. Это следствие принятых Госдумой и подписанных президентом Владимиром Путиным поправок в закон о национальной платежной системе (опубликованы 2 августа 2019 года, вступают в силу через год после публикации).

В законе говорится, что неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета», то есть речь идет о запрете анонимного пополнения электронных кошельков. «Запрет коснется и транспортных карт, которые используются для оплаты проезда на наземном транспорте и в метро и де-юре являются электронными кошельками», — говорится в аналитической записке Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), с которой ознакомился РБК. При такой модели денежные средства поступают на записанный на транспортной карте электронный кошелек.

Транспортные карты с электронными кошельками действуют более чем в 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.

Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями. Карты, подпадающие под запрет на пополнение наличными без идентификации клиента, по его словам, используются в 60-65 российских городах, в том числе в Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону, а также в Московской области (транспортная карта «Стрелка»). 

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На московскую «Тройку» и петербургский «Подорожник» новые требования не распространяются, указывает Пьянковский. Эти карты пополняются по другой модели: деньги поступают на счет юридического лица, а оттуда уже переводятся на конкретную транспортную карту, то есть, внося наличные, владелец карты не пополняет электронный кошелек, а кладет деньги на счет компании, предоставляющей транспортную услугу.

До принятия июльских поправок все держатели транспортных карт могли пополнять их наличными без проверки личности. По данным Пьянковского, в регионах доля пополнения транспортных карт наличными составляет около 20%, в крупных городах она варьируется в пределах 15-20%.

Причины запрета

Маловероятно, что запрет появился намеренно, объясняет председатель АЭД Виктор Достов: «скорее всего, причина в том, что изменения в законодательство принимались в крайне короткий срок и без обсуждения с участниками рынка возможных прямых и косвенных последствий» их введения.

Внимание на проблему в письме к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной обратила и Национальная платежная ассоциация. «Законопроект вводит запрет на пополнение наличными деньгами транспортных карт, работающих по принципу «электронных кошельков» (за исключением карт «Тройка»). Подавляющее большинство электронных проездных билетов в целях обеспечения проезда на различных видах транспорта вынуждены использовать механизм неперсонифицированных электронных средств платежа», — сказано в письме, с которым ознакомился РБК. В ответе ЦБ от 7 августа говорится, что запрет на пополнение неидентифицированных кошельков наличными был предложен Росфинмониторингом для возможности установления источника поступления денежных средств, что снизит риски использования анонимных электронных средств платежа для финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных преступным путем.

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Влияние этих поправок на транспортные карты законодатели обсуждали с ЦБ и Росфинмониторингом, рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Новые требования не должны касаться транспортных карт», — подчеркнул депутат, добавив, что будет выпущен подзаконный акт, который внесет ясность в ситуацию. Однако федеральный закон согласно Конституции имеет превалирующую позицию по отношению к подзаконным нормативным актам, поэтому в сложившейся ситуации налицо будущий конфликт содержания норм права, объясняет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

РБК направил запрос в ЦБ и Росфинмониторинг. Минтранс перенаправил запрос в Минфин и ФНС.

К чему приведет запрет

Для того чтобы соответствовать новым требованиям законодательства, есть два пути решения, говорит исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. «Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила она. В последнем случаи есть риски, указывает Михайлова: сейчас все денежные средства хранятся на счете банка, обслуживающего электронный кошелек, и если переделать схему пополнения, то деньги будут проходить через региональные транспортные компании или местных операторов, что ненадежно, так как при наличии проблем у таких компаний или просто из-за их недобросовестности деньги держателей карт могут пропасть.

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В «Золотой короне» (выпускает транспортные карты по модели электронного кошелька) знают о существующей проблеме, сказал РБК руководитель дирекции транспортных и социальных карт «Золотая корона» Александр Гришин. По его словам, пополнение наличными является критичным функционалом, и люди будут просто отказываться от использования карт.

Изменение законодательства усложнит процедуру пополнения транспортных карт наличными, так как необходимо будет пройти идентификацию, соглашаются в «Расчетных решениях» («дочка» Сбербанка, оператор подмосковной «Стрелки»). В настоящее время, по данным компании, на наличные приходится не более 10% от объемом пополнения «Стрелки». «Вероятно увеличится объем пополнения транспортных карт из безналичных каналов и снизится доля пополнения наличными», — прогнозируют в компании, добавляя, что оператор выполнит все требования законодательства и внесет в схему пополнения карт наличными изменения.

В Ассоциации участников рынка электронных денег считают, что запрет на пополнение неидентифицированных карт без открытия счета не соответствует социальным и экономическим интересам населения и его следует пересмотреть.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Мария Кокорева
Теги: Карты
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