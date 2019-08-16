В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными

Транспортные карты в большинстве российских регионов через год нельзя будет пополнить наличными без предъявления паспорта. Новое требование затронет около 30 млн карт более чем в 60 городах, в том числе подмосковную «Стрелку»

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Примерно половину выпущенных в России транспортных карт с августа 2020 года нельзя будет пополнять наличными без идентификации их владельца. Это следствие принятых Госдумой и подписанных президентом Владимиром Путиным поправок в закон о национальной платежной системе (опубликованы 2 августа 2019 года, вступают в силу через год после публикации).

В законе говорится, что неидентифицированные клиенты смогут «предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета», то есть речь идет о запрете анонимного пополнения электронных кошельков. «Запрет коснется и транспортных карт, которые используются для оплаты проезда на наземном транспорте и в метро и де-юре являются электронными кошельками», — говорится в аналитической записке Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), с которой ознакомился РБК. При такой модели денежные средства поступают на записанный на транспортной карте электронный кошелек.

Транспортные карты с электронными кошельками действуют более чем в 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.

Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями. Карты, подпадающие под запрет на пополнение наличными без идентификации клиента, по его словам, используются в 60-65 российских городах, в том числе в Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону, а также в Московской области (транспортная карта «Стрелка»).