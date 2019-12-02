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ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы. Она должна помочь в отслеживании сомнительных операций. Банки уже тестировали проект, а сейчас ждут деталей его реализации
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. База призвана противодействовать отмыванию доходов.

Рестарт проекта

ЦБ еще в апреле 2018 года обязал банки анализировать устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги. Каждому устройству присваивается идентификатор. Если номера устройств совпадают у разных клиентов, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска. Но единой базы для таких устройств не существует: каждый банк собирает информацию по отдельности.

Проект по созданию единой базы под названием «Анализ технических устройств» пилотировался банками все лето, но «без энтузиазма», сообщил один из собеседников РБК, отмечая, что параметры системы для слежения за устройствами клиентов — юридических лиц пока не определены.

Сейчас проект находится на рестарте, подтверждает второй источник: оператором платформы должен стать ЦБ, который будет получать информацию от банков, обрабатывать ее и в определенном объеме делиться со всеми кредитными организациями. Например, ЦБ будет анализировать действия клиентов, которые совершаются на их устройствах, и на основе этих данных присваивать им уровень риска: низкий, умеренный или высокий. В свою очередь, банки смогут видеть эту информацию и в зависимости от степени риска контролировать операции, совершаемые клиентами.

Проект переименован в «Сервис анализа технических устройств», его ключевая задача — протестировать технологию сбора и анализа отпечатков, которая должна противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), рассказала РБК управляющий директор АФТ Татьяна Жаркова. Технология будет выявлять сомнительных клиентов через устройства, используемые ими для входа в интернет-банк и проведения платежей, объяснил представитель ЦБ. Он пояснил, что проект реализуется АФТ совместно с банками и при участии регулятора.

Сейчас технология находится в стадии тестирования, сказал представитель ЦБ. По словам Жарковой, пилот был проведен с ведущими банками страны — его результаты направлены в Банк России для дальнейшего анализа и разработки сценариев внедрения технологий для банковской системы.

Последствия создания базы

Банки тестировали сервис на финансовых операциях юридических лиц, которые имеют признаки сомнительных, и технология показала высокий потенциал, рассказала Жаркова. Подозрения могут вызвать операции, которые, например, совершаются разными клиентами с одного устройства и, наоборот, с одного устройства в разных банках, объясняет собеседник РБК, знакомый с ходом тестирования.

Подобная система усложнит работу тех, кто профессионально занимается отмыванием и обналичиванием, считает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. «Как правило, такие лица имеют множество компаний и счетов в разных банках, но работают с ограниченного количества устройств, то есть создается своеобразный хаб. Сейчас банк может видеть только то устройство, с которого совершаются операции по счетам в его системе, но создание единой системы позволит увидеть, например, что с одного устройства проходят операции в десятках банках от лица разных компаний», — пояснил юрист.

Создание единой системы позволит судам и правоохранительным органам истребовать сведения об устройствах, с которых проводились банковские операции, эта информация может стать доказательством в налоговых спорах о дроблении бизнеса и антимонопольных расследованиях по картельным сговорам, отмечает Ефремов.

Чем больше источников данных, тем качественнее работа с рисками, указывает управляющий директор в департаменте внедрения инноваций и изменений Росбанка Василий Воронов. Вся информация о действиях юридических лиц в разных финансовых организациях будет собираться на единой площадке ЦБ, объясняет представитель ВТБ: «Удобство межбанковской системы такого рода заключается в том, что банки смогут получать данные о рисках в отношении новых клиентов». Новая система может быть также использована для идентификации устройств, замеченных в проведении подозрительных операций, отметили в ВТБ.

В Сбербанке и Райффайзенбанке отказались от комментариев. Остальные крупные кредитные организации не ответили на запросы РБК.

Авторы: Евгения Чернышова, Юлия Кошкина
Теги: ЦБ, отмывание денег
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