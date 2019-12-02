ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы. Она должна помочь в отслеживании сомнительных операций. Банки уже тестировали проект, а сейчас ждут деталей его реализации

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. База призвана противодействовать отмыванию доходов.

Рестарт проекта

ЦБ еще в апреле 2018 года обязал банки анализировать устройства, с помощью которых клиенты переводят деньги. Каждому устройству присваивается идентификатор. Если номера устройств совпадают у разных клиентов, то банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска. Но единой базы для таких устройств не существует: каждый банк собирает информацию по отдельности.

Проект по созданию единой базы под названием «Анализ технических устройств» пилотировался банками все лето, но «без энтузиазма», сообщил один из собеседников РБК, отмечая, что параметры системы для слежения за устройствами клиентов — юридических лиц пока не определены.