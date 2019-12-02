ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Сейчас проект находится на рестарте, подтверждает второй источник: оператором платформы должен стать ЦБ, который будет получать информацию от банков, обрабатывать ее и в определенном объеме делиться со всеми кредитными организациями. Например, ЦБ будет анализировать действия клиентов, которые совершаются на их устройствах, и на основе этих данных присваивать им уровень риска: низкий, умеренный или высокий. В свою очередь, банки смогут видеть эту информацию и в зависимости от степени риска контролировать операции, совершаемые клиентами.
Проект переименован в «Сервис анализа технических устройств», его ключевая задача — протестировать технологию сбора и анализа отпечатков, которая должна противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), рассказала РБК управляющий директор АФТ Татьяна Жаркова. Технология будет выявлять сомнительных клиентов через устройства, используемые ими для входа в интернет-банк и проведения платежей, объяснил представитель ЦБ. Он пояснил, что проект реализуется АФТ совместно с банками и при участии регулятора.
Сейчас технология находится в стадии тестирования, сказал представитель ЦБ. По словам Жарковой, пилот был проведен с ведущими банками страны — его результаты направлены в Банк России для дальнейшего анализа и разработки сценариев внедрения технологий для банковской системы.
Последствия создания базы
Банки тестировали сервис на финансовых операциях юридических лиц, которые имеют признаки сомнительных, и технология показала высокий потенциал, рассказала Жаркова. Подозрения могут вызвать операции, которые, например, совершаются разными клиентами с одного устройства и, наоборот, с одного устройства в разных банках, объясняет собеседник РБК, знакомый с ходом тестирования.
Подобная система усложнит работу тех, кто профессионально занимается отмыванием и обналичиванием, считает партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. «Как правило, такие лица имеют множество компаний и счетов в разных банках, но работают с ограниченного количества устройств, то есть создается своеобразный хаб. Сейчас банк может видеть только то устройство, с которого совершаются операции по счетам в его системе, но создание единой системы позволит увидеть, например, что с одного устройства проходят операции в десятках банках от лица разных компаний», — пояснил юрист.
Создание единой системы позволит судам и правоохранительным органам истребовать сведения об устройствах, с которых проводились банковские операции, эта информация может стать доказательством в налоговых спорах о дроблении бизнеса и антимонопольных расследованиях по картельным сговорам, отмечает Ефремов.
Чем больше источников данных, тем качественнее работа с рисками, указывает управляющий директор в департаменте внедрения инноваций и изменений Росбанка Василий Воронов. Вся информация о действиях юридических лиц в разных финансовых организациях будет собираться на единой площадке ЦБ, объясняет представитель ВТБ: «Удобство межбанковской системы такого рода заключается в том, что банки смогут получать данные о рисках в отношении новых клиентов». Новая система может быть также использована для идентификации устройств, замеченных в проведении подозрительных операций, отметили в ВТБ.
В Сбербанке и Райффайзенбанке отказались от комментариев. Остальные крупные кредитные организации не ответили на запросы РБК.