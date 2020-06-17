Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 69,75 (-0,64) Quote, 16 июн, 14:03
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 79,04 (-0,1) Quote, 16 июн, 14:03
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста Общество, 00:47 В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем Политика, 00:27 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 00:16 Трамп запретил полиции применять удушающие приемы при задержании Общество, 00:07 Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными Финансы, 00:00 Минобороны разрешили проверить вакцину от COVID на военных-добровольцах Общество, 00:00 Эксперты увидели снижение интереса россиян к тренингам и просмотру кино Общество, 16 июн, 23:50 «Бавария» стала 30-кратным чемпионом Германии Спорт, 16 июн, 23:41 Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве Недвижимость, 16 июн, 23:36 В Москве за сутки умерли 48 человек с коронавирусом Общество, 16 июн, 23:05 Рособрнадзор не будет требовать от школьников сдавать ЕГЭ в масках Общество, 16 июн, 22:51 Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов Общество, 16 июн, 22:47 СМИ узнали о планах Прохорова закрыть арену Nassau Coliseum в Нью-Йорке Спорт, 16 июн, 22:44 Ветераны смогут посмотреть парад Победы с трибун без масок Общество, 16 июн, 22:33
Финансы ,  
0 

Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными

ЦБ и Росфинмониторинг поддержали предложение банков вывести транспортные и школьные карты из-под законодательного запрета на пополнение наличными. Он должен вступить в силу с начала августа для всех анонимных электронных кошельков
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков. ЦБ и Росфинмониторинг поддержали это предложение, рассказал РБК вице-президент АБР Алексей Войлуков, представители ЦБ и Росфинмониторинга это подтвердили. Обсуждение вопроса состоялось на площадке АБР 16 июня.

ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными
Финансы
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Угроза для транспортных карт

В начале августа 2020 года в силу вступят изменения в законодательство, которые запретят пополнять наличными денежными средствами неперсонифицированные электронные кошельки. Под запрет попали в том числе транспортные и школьные карты. Участники рынка уже не раз обращали внимание на эту проблему. Поправки о запрете были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как анонимные электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма и распространения наркотиков, пояснял РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В начале июня АБР обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу соответствующих поправок. Банки указывали на сложности и риски реализации этого запрета из-за пандемии коронавируса, которые могут возникнуть как у кредитных организаций, так и у пользователей транспортных карт. Тогда ЦБ не поддержал перенос срока. Войлуков добавлял, что ассоциация также планирует обсудить с Банком России выведение из-под действия запрета карт социальной направленности.

«Мы принципиально не возражаем, если существует технологическая возможность отделить одни НЭСПы (неперсонифицированные электронные средства платежа. — РБК) от других, которые могут быть использованы для платежей по закрытому перечню», — сказал представитель ЦБ.

«Росфинмониторинг поддерживает выведение из-под данного запрета транспортных и школьных карт, которые выпущены по модели электронных кошельков и используются для оплаты соответствующих услуг», — отметил представитель ведомства, добавив, что запрет на пополнение наличными анонимных электронных средств платежа, введенный в августе 2019 года, касался в первую очередь электронных кошельков и предоплаченных карт.

«Клиент — физическое лицо может предоставлять наличные денежные средства оператору электронных денежных средств для пополнения неперсонифицированных электронных средств платежа, эмитированных в целях переводов денежных средств в оплату транспортных услуг и услуг образовательных учреждений», — говорится в поправках АБР (есть у РБК). Ассоциация намерена их отправить в ЦБ, Росфинмониторинг и профильный комитет Госдумы на этой неделе, добавил Войлуков.

Еще год назад участники рынка говорили о том, что власти создали трудности для держателей около 30 млн транспортных карт, которые действуют более чем в 60 российских городах, в том числе подмосковной «Стрелки». На московскую «Тройку» и петербургский «Подорожник» запрет на пополнение наличными не распространяется, потому что деньги поступают на карту не напрямую.

«Расчетные решения» («дочка» Сбербанка, оператор подмосковной «Стрелки») поддерживает инициативу о выводе карт социальной направленности из-под запрета, сказал РБК представитель компании: «Единая транспортная карта Подмосковья «Стрелка» выпускается по схеме электронного кошелька, которую с учетом большого количества перевозчиков в Московской области и требований законодательства изменить затруднительно, поэтому запрет коснется многих пользователей «Стрелки», которые привычно пополняют карту по дороге на работу или домой наличными на небольшие суммы». Доказать, что конкретные электронные кошельки созданы и используются только в рамках проекта «Стрелка», не представит сложности, добавил он.

Автор: Евгения Чернышова
Материалы по теме
ЦБ пообещал убрать причину возможного введения платного выпуска карт
Финансы
Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт
Бизнес
Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter