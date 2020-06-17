Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными

ЦБ и Росфинмониторинг поддержали предложение банков вывести транспортные и школьные карты из-под законодательного запрета на пополнение наличными. Он должен вступить в силу с начала августа для всех анонимных электронных кошельков

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Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков. ЦБ и Росфинмониторинг поддержали это предложение, рассказал РБК вице-президент АБР Алексей Войлуков, представители ЦБ и Росфинмониторинга это подтвердили. Обсуждение вопроса состоялось на площадке АБР 16 июня.

Угроза для транспортных карт В начале августа 2020 года в силу вступят изменения в законодательство, которые запретят пополнять наличными денежными средствами неперсонифицированные электронные кошельки. Под запрет попали в том числе транспортные и школьные карты. Участники рынка уже не раз обращали внимание на эту проблему. Поправки о запрете были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как анонимные электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма и распространения наркотиков, пояснял РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В начале июня АБР обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу соответствующих поправок. Банки указывали на сложности и риски реализации этого запрета из-за пандемии коронавируса, которые могут возникнуть как у кредитных организаций, так и у пользователей транспортных карт. Тогда ЦБ не поддержал перенос срока. Войлуков добавлял, что ассоциация также планирует обсудить с Банком России выведение из-под действия запрета карт социальной направленности.

«Мы принципиально не возражаем, если существует технологическая возможность отделить одни НЭСПы (неперсонифицированные электронные средства платежа. — РБК) от других, которые могут быть использованы для платежей по закрытому перечню», — сказал представитель ЦБ.

«Росфинмониторинг поддерживает выведение из-под данного запрета транспортных и школьных карт, которые выпущены по модели электронных кошельков и используются для оплаты соответствующих услуг», — отметил представитель ведомства, добавив, что запрет на пополнение наличными анонимных электронных средств платежа, введенный в августе 2019 года, касался в первую очередь электронных кошельков и предоплаченных карт.