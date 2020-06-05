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ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Из-за коронавируса банки попросили ЦБ отложить срок введения запрета на пополнение наличными анонимных кошельков, в том числе многих транспортных карт. Он должен вступить в силу в начале августа. Регулятор инициативу не поддержал
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников. Письмо с соответствующей просьбой (есть у РБК) было направлено в Банк России 3 июня.

Банки указывают на сложности и риски реализации этого запрета из-за пандемии коронавируса, которые могут возникнуть как у кредитных организаций, так и у пользователей таких средств платежа, особенно карт социальной направленности.

Но Банк России не поддерживает перенос сроков, сказал РБК представитель ЦБ. «Указанные изменения направлены на совершенствование контроля за анонимными переводами электронных денежных средств. Закон принят в августе 2019 года, широко обсуждался с участниками платежного рынка, время на реализацию указанных изменений с учетом срока вступления в силу составляет один год, что представляется достаточным в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции», — пояснил он.

В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Финансы
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Поправки о запрете были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма и распространения наркотиков, говорил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Благодаря пополнению анонимных кошельков только с банковского счета будет известен источник денежных средств, объяснил он суть поправок.

Какие проблемы видят банки

  • Законопроект должен вступить в силу спустя год после официального опубликования, которое состоялось 2 августа 2019 года. Ассоциация предлагает отложить этот срок до 3 февраля 2021 года. В АБР отмечают, что в банках, в частности региональных, есть сервисы в формате неперсонифицированных электронных средств платежа, многие из которых выдаются узкому кругу получателей и выполняют социальную роль — транспортные карты для оплаты проезда в общественном транспорте; карты школьников для оплаты обедов; корпоративные карты для оплаты работниками компаний питания, физкультурно-оздоровительных, медицинских и иных услуг.
  • Кредитные организации сообщают о проблемах с реализацией этой нормы к августу из-за пандемии: полная идентификация человека возможна только при его присутствии в отделении банка.
  • Для проведения упрощенной идентификации в дистанционных каналах (сайт, приложение и так далее) необходима их настройка. Банки оценивают стоимость доработки ИТ-систем в 1–1,5 млн руб. для одной организации, а сроки — в четыре—шесть месяцев. Для многих небольших кредитных организаций в нынешний период это значительные расходы, отмечается в письме.
  • Настройка процессов потребует присутствия на рабочем месте специалистов банков и ИT-подрядчиков, что затруднительно в условиях самоизоляции.

Последствия для транспортных карт

«Кроме переноса сроков мы также планируем инициировать изменения в сам 161-ФЗ, чтобы вывести из-под действия его запрета транспортные карты, карты для школьников и иные электронные платежные средства социальной направленности. Для этого в июне проведем встречу с представителями ЦБ», — отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Участники рынка еще год назад обращали внимание, что власти создали трудности для держателей около 30 млн транспортных карт, которые действуют более чем в 60 российских городах, в том числе для подмосковной «Стрелки». На московскую «Тройку» и петербургский «Подорожник» запрет на пополнение наличными не распространяется, потому что деньги поступают на карту не напрямую.

Транспортную карту сложно использовать для противоправных действий, так как ею нельзя нигде расплатиться, процесс возврата денежных средств с такой карты затруднен, и по ней установлен небольшой лимит средств (до 15 тыс. руб.), отметил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Сумма расходных операций по одной транспортной карте составляет в среднем около 500 руб. в месяц и редко превышает 2 тыс. руб., уточнил вице-президент Орбанка (обслуживает несколько региональных проектов, связанных с оплатой парковок и проезда в общественном транспорте) Евгений Лавринов.

«Оплата проезда транспортными картами позволяет перевести наличный денежный оборот в цивилизованную безналичную форму, что сводит на нет возможности теневого оборота и в конечном итоге снижает размер дотаций на проезд в общественном транспорте, направляемых из местного бюджета при наличии регулируемых тарифов», — считает Лавринов.

ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
Финансы
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Если ЦБ не пойдет на уступки, то тогда участники рынка за оставшийся срок могут реализовать паллиативную схему пополнения карт наличными по типу пополнения карты «Тройка», на которую запрет не распространяется: деньги поступают на счет юридического лица, а оттуда уже переводятся на конкретную транспортную карту, то есть наличные вносятся на счет компании, предоставляющей транспортную услугу», — отмечает Достов.

Процессинговый центр «Картстандарт», который обслуживает множество неперсонифицированных электронных средств платежа (транспортных и иных карт), к августу будет готов работать в рамках новых требований, сообщила его директор Майя Глотова.

Кошельки готовятся к запрету

Компания «Яндекс.Деньги» (самый популярный электронный кошелек — им расплачиваются 52,8% пользователей) не обращалась в АБР по данному вопросу и не испытывает сложностей с подготовкой своих процессов к требованиям, но все равно не согласна с ними, сказал РБК ее представитель: «Требование ограничить возможность пополнения анонимных кошельков наличными — это ограничение простого входа клиента на рынок безналичных платежей, поскольку возможность открытия и пополнения анонимного кошелька упрощает для пользователей вход в сервис, для полноценного использования которого в дальнейшем все равно потребуется идентификация. Это как запретить платить в магазине наличными, ведь анонимным кошельком можно сделать только одну операцию — заплатить в магазине».

Компания — владелец кошелька WebMoney, которым расплачиваются 39,9% пользователей, также не обращалась в АБР и не испытывает сложностей с настройкой, однако с учетом пандемии считает эту инициативу разумной, пояснил ее представитель.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: ЦБ России, наличные
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В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Финансы
ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
Финансы
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