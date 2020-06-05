ЦБ не поддержал перенос запрета пополнять анонимные кошельки наличными

Из-за коронавируса банки попросили ЦБ отложить срок введения запрета на пополнение наличными анонимных кошельков, в том числе многих транспортных карт. Он должен вступить в силу в начале августа. Регулятор инициативу не поддержал

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Ассоциация банков «Россия» (АБР) обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок в закон «О Национальной платежной системе» (161-ФЗ), которые запрещают пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные карты и карты для школьников. Письмо с соответствующей просьбой (есть у РБК) было направлено в Банк России 3 июня.

Банки указывают на сложности и риски реализации этого запрета из-за пандемии коронавируса, которые могут возникнуть как у кредитных организаций, так и у пользователей таких средств платежа, особенно карт социальной направленности.

Но Банк России не поддерживает перенос сроков, сказал РБК представитель ЦБ. «Указанные изменения направлены на совершенствование контроля за анонимными переводами электронных денежных средств. Закон принят в августе 2019 года, широко обсуждался с участниками платежного рынка, время на реализацию указанных изменений с учетом срока вступления в силу составляет один год, что представляется достаточным в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции», — пояснил он.

Поправки о запрете были внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма и распространения наркотиков, говорил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Благодаря пополнению анонимных кошельков только с банковского счета будет известен источник денежных средств, объяснил он суть поправок.