«ФК Открытие» передал в банк плохих долгов активы почти на 440 млрд руб.

«ФК Открытие» передал проблемные и непрофильные активы на 438 млрд руб. в банк плохих долгов. Среди них — требования к экс-владельцам банка, Utair, группе компаний Александра Мамута, обанкротившимся «Трансаэро» и СУ-155

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

АО «Банк Открытие Специальный» 15 ноября присоединен к банку «Траст», рассказал РБК председатель правления «Траста» Александр Соколов. На баланс «специального» банка «ФК Открытие» перевел свои проблемные и непрофильные активы на 438 млрд руб.

По его словам, «Банк Открытие Специальный» просуществует один день — только для отчуждения непрофильных активов «ФК Открытие» и передачи их в создаваемый на базе «Траста» Банк непрофильных активов (БНА).

«ФК Открытие» передал права требований по проблемным и непрофильным активам примерно к 200 своим клиентам. «Значимая часть из этих требований — к «Открытие холдингу» (бывшему мажоритарному акционеру «ФК Открытие» — РБК), группе компаний Александра Мамута, авиакомпаниям Utair и «Трансаэро», «СУ-155» (обанкротившемуся застройщику) и так далее», — пояснил Соколов. О каких именно требованиях идет речь, глава «Траста» не пояснил.

РБК направил запросы в «Открытие Холдинг» и Utair. Представитель Александра Мамута сообщил, что «речь идет о кредитных обязательствах, которые обслуживаются в полном соответствии с условиями договоров». «Факт смены кредитора не влияет на деятельность группы», — отметил он.

Активами Александра Мамута управляет фонд А&NN Group. На сайте фонда указано, что под его управлением находятся активы на $2,4 млрд. Среди основных активов предпринимателя — Rambler Group, структурам семьи Мамута по состоянию на лето 2018 года принадлежало 10% производителя цветных металлов Polymetal.

Банк «ФК Открытие» также передал на баланс «Траста» остаток своего долга по депозитам Центробанка на 107 млрд руб. Из выделенных в августе 2017 года на финансовое оздоровление банка 710 млрд руб. депозитов «ФК Открытие» вернул 603 млрд руб.

Решение о создании банка непрофильных активов на базе банка «Траст», которой находится на санации с 2014 года, было принято в апреле этого года. Необходимость в такой структуре возникла после того, как во второй половине 2017 года Центробанку на финансовое оздоровление перешли три российских частных банка — ФК «Открытие» Вадима Беляева, Бинбанк Микаила Шишханова и Промсвязьбанк братьев Ананьевых. ФК «Открытие» и Бинбанк с 1 января будут объединены. На базе Промсвязьбанка создан профильный банк для обслуживания оборонных предприятий. А к «Трасту» этим летом был присоединен «Рост банк», который санируется с 2014 года, его лицензия уже аннулирована. Общая сумма, которую ЦБ потратил на санацию трех банковских групп, составила 2,62 трлн руб.

Портфель на 2 трлн руб.

Сейчас объем активов банка «Траст» уже составляет 1,7 трлн руб., сообщил глава банка. До передачи непрофильных и проблемных активов «ФК Открытие» на баланс «Траста» уже были переданы аналогичные активы «Рост банка» и Бинбанка. Последним шагом формирования банка непрофильных активов станет присоединение к нему в марте 2019 года Автовазбанка, в котором собраны все непрофильные активы Промсвязьбанка — около 340 млрд руб., пояснил Александр Соколов. Также продолжается работа по передаче непрофильных активов от Бинбанка. Общий размер активов банка непрофильных активов в итоге превысит 2 трлн руб.

Среди уже находящихся на балансе «Траста» крупных активов — принадлежавшие ранее бывшим совладельцам Бинбанка 25% привилегированных акций «РуссНефти» стоимостью 60 млрд руб, компания «Интеко» и часть компании «А101 Девелопмент», а также агрохолдинг «Белая птица», перешедший за долги от бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева.

Целевой срок работы «Траста» — около пяти лет, и как минимум до конца 2019 года «Траст» будет работать с банковской лицензией. Соколов не исключил, что внутри «Траста» будут созданы профильные фонды, куда будут привлекаться инвесторы.

Активы по завышенной стоимости

За последние несколько месяцев «Траст» уже закрыл часть сделок по продаже непрофильных активов общим объемом 35 млрд руб., рассказал РБК Александр Соколов. «Это продажа пакетов ценных бумаг, погашение кредитов, реализация в рынок объектов недвижимости», — пояснил он.

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что регулятор рассчитывает в результате деятельности банка непрофильных активов выручить 40–60% от балансовой стоимости всех переданных в «Траст» активов. «У нас идет интенсивная работа с регулятором по выравниваю наших позиций в части оценки активов и возможной прибыли от их продажи», — прокомментировал Соколов реальность этих ожиданий. «Указанная на балансе стоимость большей части активов, которые пришли в «Траст» вместе с балансом «Рост банка», была завышена в разы и не имела ничего общего с реальной, — подчеркнул он. — Если говорить о конкретных активах, то, например, компания «Интеко» перешла к нам на баланс по более чем десятикратно завышенной стоимости».

По его словам, сейчас проводится финансовое расследование для понимания, какие операции были проведены корректно по отношению к балансу ФК «Открытия» и Бинбанка, а какие — им в ущерб. «После завершения этой процедуры будем обсуждать с прежними собственниками активов как урегулировать требования», — добавил Соколов.