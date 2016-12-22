Вадим Беляев и «ФК Открытие» отозвали иски друг против друга

«ФК Открытие» и его бывший совладелец Вадим Беляев отозвали иски друг к другу. Беляев требовал от компании вернуть 21,3 млн руб. своих накоплений. У банка также были претензии к бизнесмену

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Основатель «Открытие Холдинга» Вадим Беляев и банк «ФК Открытие», переданный на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, отозвали иски друг против друга. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель Беляева. Информацию РБК подтвердил и представитель «ФК Открытие», и представитель «Открытие Холдинга».

Бизнесмен в марте этого года потребовал через суд, чтобы «ФК Открытие» вернул ему 21,3 млн руб. накоплений, которые были заблокированы на депозите после того, как в отношении банка было принято решение о санации. Часть средств с личного счета — 5,8 млн руб. — была списана в счет погашения долга Беляева по кредитной линии, еще 15,5 млн руб. банк выдавать бизнесмену отказывался. Тогда же «ФК Открытие» подал встречный иск на 5,8 млн руб., напоминает издание.

Представитель «ФК Открытие» в беседе с РБК уточнил, что стороны отозвали иски 20 ноября. Беляев и банк договорились, что деньги с депозита за вычетом долга пойдут на выкуп облигаций «Открытие Холдинга», уточнил «Ведомостям» представитель бизнесмена. Он добавил, что Беляев купит бумаги у «Траста». В разговоре с РБК представитель «Открытие Холдинга» заявил, что стороны договорились об урегулировании спора во внесудебном порядке, речь идет о приобретении облигаций АО «Открытие Холдинг». «Сделка согласована сторонами, сейчас идет техническая подготовка документов», — пояснил представитель холдинга договоренности между сторонами.

«ФК Открытие» передал в банк плохих долгов активы почти на 440 млрд руб., сообщил в ноябре РБК председатель правления «Траста», на базе которого был создан Банк непрофильных активов (БНА), Александр Соколов. Он уточнил, что значимая часть из переданных требований — к «Открытие Холдингу».



Представитель «Траста» отказался от комментариев об «Открытие Холдинге», добавляют «Ведомости».