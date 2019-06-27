Банк «Открытие» впервые выйдет на долговой рынок после санации

«Судебные тяжбы с инвесторами по правомерности списания субординированных облигаций «Открытия» продолжаются до сих пор. В проспектах [эмиссии], с одной стороны, была указана возможность списания [бондов] лишь в случае банкротства (которого не случилось в рамках законов, действовавших на момент размещения бумаг). С другой стороны, было изменено законодательство о банкротстве», — напомнил старший аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.
Однако ситуация с субордами на текущем размещении «Открытия» не скажется, считает Монастыршин: «История со списанием субординированных еврооблигаций «Открытия» после санации не должна повлиять на спрос к текущему выпуску. Во-первых, сейчас речь идет о классический облигациях, а не субординированном долге. Во-вторых, тот кейс был связан с прошлыми проблемами банка при предыдущих владельцах».
«Сейчас «Открытие» в новом статусе начинает кредитную историю с чистого листа», — полагает Монастыршин.
Сейчас на рынке благоприятные условия для размещения, указывают эксперты. «С начала года доходности по пятилетним облигациям для заемщиков первого эшелона упали на 1,3 п.п., в частности до 7,36% годовых для пятилетних ОФЗ, — поясняет Порывай. — Рынок облигаций уже учитывает в ценах прогнозируемое снижение ключевой ставки ЦБ».
Размещение «Открытия» — логичный шаг в нынешней конъюнктуре, рассуждает Монастыршин: у банка «амбициозные планы по росту кредитного портфеля», а выпуск «обеспечит рост и диверсификацию ресурсной базы». За последний месяц рублевые облигации также размещали Сбербанк, Газмпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ.РФ, напомнил он.
Кроме того, привлечение средств через облигации — источник долгосрочных пассивов для банка, который позволит улучшать показатели ликвидности. «Открытие» — это системно значимый банк, а системно-значимые банки должны соблюдать норматив краткосрочной ликвидности (норматив Н26). Возможно, интерес банка к размещению связан с этими требованиями, поскольку длинные пассивы улучшают показатель Н26», — прокомментировал Порывай.
На 1 апреля норматив краткосрочной ликвидности у банка «Открытие» составлял 253,63% при минимально допустимом значении в 100%. Но это «очень волатильный показатель», а данные по нему появляются лишь раз в квартал, отмечает Порывай.
Евгений Ананьев из «Открытия» планы по привлечению средств с долгового рынка объясняет целями «диверсификации базы пассивов, позиционирования банка на публичных рынках и выстраивания собственной кривой доходности облигаций на рынке».