Банк «Открытие» впервые выйдет на долговой рынок после санации

«Открытие» впервые после санации размещает облигации на существенную сумму — 10 млрд руб. Банк, который еще недавно списывал бумаги из-за проблем с капиталом, теперь должен начать свою кредитную историю «с чистого листа»

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Банк «ФК Открытие» готовит выпуск облигаций на 10 млрд руб., рассказали РБК два источника на финансовом рынке. Эту информацию подтвердил начальник управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка Евгений Ананьев.

«[26 июня] стартовал маркетинг нового выпуска облигаций на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения три года и офертой один год, открытие книги заявок запланировано на первую половину июля», — сказал Ананьев. Ориентир ставки первого купона составляет 8,15-8,3% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,32-8,47% годовых, уточнил РБК один из источников.

В начале июня «Открытие» выпустил структурные бонды на 200 млн руб. для своих розничных клиентов. Однако их объем незначителен для структуры пассивов банка. Фактически новая сделка станет первым существенным выходом «Открытия» на долговой рынок после того, как в августе 2017 года Центробанк забрал банк на санацию.

«С чистого листа»

Санация банка сказалась на его кредитной истории. В частности, субординированные еврооблигации были списаны в капитал. Совокупный объем таких бондов, подлежащих списанию, ЦБ оценивал в 122,5 млрд рублей, напомнил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.