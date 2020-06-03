Банки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке

Спрос россиян на ипотеку в мае частично восстановился после провала в апреле, во многом — за счет кредитов со ставкой до 6,5%, сообщили РБК в банках. Программа, призванная сгладить последствия кризиса, будет действовать до ноября

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В мае выдачи ипотечных кредитов вернулись к росту после апрельского провала, вызванного режимом самоизоляции, сообщили РБК в банках, которые специализируются на этом сегменте. Некоторые из них зафиксировали возвращение потока заявок к докризисным значениям. Одним из основных драйверов спроса стала новая программа господдержки ипотеки, объявленная президентом Владимиром Путиным в конце апреля.

Как работает ипотека с господдержкой Новая программа льготной ипотеки действует в России с 1 мая. Она распространяется на кредиты, взятые на покупку жилья на первичном рынке. Стоимость недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях не должна превышать 8 млн руб., а в остальных регионах — 3 млн руб. Заемщик, участвующий в программе, на весь срок ипотеки получит ставку по кредиту не выше 6,5%. «Отклонение» льготной ставки от рыночных значений банкам компенсирует государство.

Как льготная ипотека восстановила спрос на кредиты