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Банки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке

Спрос россиян на ипотеку в мае частично восстановился после провала в апреле, во многом — за счет кредитов со ставкой до 6,5%, сообщили РБК в банках. Программа, призванная сгладить последствия кризиса, будет действовать до ноября
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

В мае выдачи ипотечных кредитов вернулись к росту после апрельского провала, вызванного режимом самоизоляции, сообщили РБК в банках, которые специализируются на этом сегменте. Некоторые из них зафиксировали возвращение потока заявок к докризисным значениям. Одним из основных драйверов спроса стала новая программа господдержки ипотеки, объявленная президентом Владимиром Путиным в конце апреля.

Как работает ипотека с господдержкой

Новая программа льготной ипотеки действует в России с 1 мая. Она распространяется на кредиты, взятые на покупку жилья на первичном рынке. Стоимость недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях не должна превышать 8 млн руб., а в остальных регионах — 3 млн руб. Заемщик, участвующий в программе, на весь срок ипотеки получит ставку по кредиту не выше 6,5%. «Отклонение» льготной ставки от рыночных значений банкам компенсирует государство.

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как льготная ипотека восстановила спрос на кредиты

  • ВТБ, который обеспечивает половину выдач ипотеки с господдержкой, в прошлом месяце зафиксировал почти рекордный рост обращений от клиентов, сообщил представитель банка. «В мае число заявок на ипотечные кредиты ВТБ было на уровне одного из самых высоких с точки зрения спроса месяцев 2019 года — октября. В сравнении с апрелем 2020 года мы фиксируем рост по числу заявок на 29%», — уточнил он. Выдача ипотеки в мае выросла на 7%, до 62,4 млрд рублей. Почти четверть от общего объема сделок (22%) заключались по программе со ставкой 6,5%.

  • «Если в первом квартале ежемесячно мы рассматривали 3–4 тыс. заявок на ипотеку в новостройках, то в мае — почти 7 тыс., из них 86% — в рамках программы ипотеки с господдержкой», — оценивает директор ипотечного бизнеса банка Дом.РФ Игорь Ларин. Но, по его словам, объем выдач в прошлом месяце пока не вернулся к значениям докризисного февраля.

  • В Абсолют Банке количество обращений за ипотечными кредитами в прошлом месяце увеличилось на 45%, а выдачи — на 70% по сравнению с апрелем, сообщил представитель кредитной организации. По оценкам банка, 58% новых договоров пришлось на льготные кредиты.

  • В мае более 65% сделок на первичном рынке было закрыто по новой ипотечной госпрограмме, сообщили в Совкомбанке. По его оценкам, объем выдач ипотеки в мае подскочил на 77% по сравнению с апрелем. «При этом показатели ниже на 51% относительно марта и на 33% — февраля», — добавил представитель банка.

  • По оценкам банка «Санкт-Петербург», в мае прирост объема выдачи ипотеки составил 80% по сравнению с апрелем и 75% по сравнению с «рекордным мартом». «Исторически соотношение программ в банке составляло 70% на первичке и 30% на вторичке. Таковым оно и осталось с той лишь разницей, что поток первички практически полностью перешел в плоскость госпрограммы», — говорит замруководителя бизнеса ипотечного кредитования банка Антон Комаров.

  • Положительное влияние льгот на спрос наблюдают и в Московском кредитном банке. «Количество обращений за кредитом в мае увеличилось более чем на 50% относительно апреля. Около 40% всех заявок приходится на ипотеку с господдержкой», — сообщил начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

  • Количество обращений за новой ипотекой в мае выросло в 2,5 раза, но выдачи далеки от показателей начала года, оценивает руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. «Возврат к докризисным объемам марта мы ожидаем не ранее июля—августа, когда будут сняты все ограничения и рынок вернется к прежнему ритму», — говорит он. По словам банкира, на ипотеку с господдержкой в Райффайзенбанке пока приходится 15% от общего потока заявок, поскольку программа только стартовала.

  • Промсвязьбанк, Альфа-банк и «Ак Барс» не наблюдали роста выдач ипотеки в мае по сравнению с апрельскими показателями. «В апреле из-за ужесточения режима самоизоляции было получено меньшее количество заявок, сделки по которым можно было бы провести в мае. Кроме того, в мае было большое количество выходных, когда сделки не проводились», — прокомментировала руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. В то же время количество новых заявок на ипотеку в мае выросло, а новая госпрограмма обеспечивает примерно треть новых выдач. В Альфа-банке на льготную ипотеку пришлось 25% выдач в мае, сообщил его представитель. В пресс-службе банка «Ак Барс» уточнили, что в прошлом месяце доля выдачи ипотеки с господдержкой составила 23%.

Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки из-за кризиса
Финансы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Как долго сохранится эффект господдержки

Программа льготной ипотеки под 6,5% будет действовать в России до 1 ноября 2020 года. Без господдержки банки не смогли бы сдержать падение выдач ипотеки, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, несмотря на краткосрочность программы, сегмент ипотечного кредитования будет менее подвержен последствиям кризиса, чем другие сегменты.

«Спрос в значительной степени определяется ставками по кредитам, поэтому дальнейшая ситуация на ипотечном рынке будет зависеть от решений Банка России по ключевой ставке и риск-политик банков на фоне ситуации с пандемией. Регулятор, в свою очередь, недавно заявлял, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки (сейчас находится на уровне 5,5%). Кроме того, из-за ситуации в экономике банки существенно снизили риск-аппетиты и стали в большей степени ориентироваться на обеспеченные кредиты, из которых ипотека является наименее рискованной», — говорит аналитик.

Льготная программа поддержит спрос на ипотеку, но незначительно, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова: «Спрос вряд ли будет высоким на фоне снижения реальных доходов населения и роста безработицы. К тому же многие банки ужесточили требования к заемщикам и снизили процент одобрения заявок на фоне увеличения рисков из-за ухудшения экономической ситуации». По оценкам Moody’s, выдачи ипотеки по итогам 2020 года окажутся ниже показателей 2019 года, но конкретных прогнозов агентство не привело.

В большинстве опрошенных РБК банков утверждают, что доля отказов по ипотеке с господдержкой ниже, чем по обычным заявкам. Это объясняется относительно небольшой суммой кредита в рамках программы и низкой процентной ставкой, говорит Малюкова. По ее словам, требования кредитных организаций к заемщикам пока не ослабевают.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, ипотека, господдержка
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