Банки оценили спрос населения на новые льготы по ипотеке
В мае выдачи ипотечных кредитов вернулись к росту после апрельского провала, вызванного режимом самоизоляции, сообщили РБК в банках, которые специализируются на этом сегменте. Некоторые из них зафиксировали возвращение потока заявок к докризисным значениям. Одним из основных драйверов спроса стала новая программа господдержки ипотеки, объявленная президентом Владимиром Путиным в конце апреля.
Как работает ипотека с господдержкой
Новая программа льготной ипотеки действует в России с 1 мая. Она распространяется на кредиты, взятые на покупку жилья на первичном рынке. Стоимость недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях не должна превышать 8 млн руб., а в остальных регионах — 3 млн руб. Заемщик, участвующий в программе, на весь срок ипотеки получит ставку по кредиту не выше 6,5%. «Отклонение» льготной ставки от рыночных значений банкам компенсирует государство.
Как льготная ипотека восстановила спрос на кредиты
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ВТБ, который обеспечивает половину выдач ипотеки с господдержкой, в прошлом месяце зафиксировал почти рекордный рост обращений от клиентов, сообщил представитель банка. «В мае число заявок на ипотечные кредиты ВТБ было на уровне одного из самых высоких с точки зрения спроса месяцев 2019 года — октября. В сравнении с апрелем 2020 года мы фиксируем рост по числу заявок на 29%», — уточнил он. Выдача ипотеки в мае выросла на 7%, до 62,4 млрд рублей. Почти четверть от общего объема сделок (22%) заключались по программе со ставкой 6,5%.
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«Если в первом квартале ежемесячно мы рассматривали 3–4 тыс. заявок на ипотеку в новостройках, то в мае — почти 7 тыс., из них 86% — в рамках программы ипотеки с господдержкой», — оценивает директор ипотечного бизнеса банка Дом.РФ Игорь Ларин. Но, по его словам, объем выдач в прошлом месяце пока не вернулся к значениям докризисного февраля.
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В Абсолют Банке количество обращений за ипотечными кредитами в прошлом месяце увеличилось на 45%, а выдачи — на 70% по сравнению с апрелем, сообщил представитель кредитной организации. По оценкам банка, 58% новых договоров пришлось на льготные кредиты.
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В мае более 65% сделок на первичном рынке было закрыто по новой ипотечной госпрограмме, сообщили в Совкомбанке. По его оценкам, объем выдач ипотеки в мае подскочил на 77% по сравнению с апрелем. «При этом показатели ниже на 51% относительно марта и на 33% — февраля», — добавил представитель банка.
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По оценкам банка «Санкт-Петербург», в мае прирост объема выдачи ипотеки составил 80% по сравнению с апрелем и 75% по сравнению с «рекордным мартом». «Исторически соотношение программ в банке составляло 70% на первичке и 30% на вторичке. Таковым оно и осталось с той лишь разницей, что поток первички практически полностью перешел в плоскость госпрограммы», — говорит замруководителя бизнеса ипотечного кредитования банка Антон Комаров.
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Положительное влияние льгот на спрос наблюдают и в Московском кредитном банке. «Количество обращений за кредитом в мае увеличилось более чем на 50% относительно апреля. Около 40% всех заявок приходится на ипотеку с господдержкой», — сообщил начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.
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Количество обращений за новой ипотекой в мае выросло в 2,5 раза, но выдачи далеки от показателей начала года, оценивает руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. «Возврат к докризисным объемам марта мы ожидаем не ранее июля—августа, когда будут сняты все ограничения и рынок вернется к прежнему ритму», — говорит он. По словам банкира, на ипотеку с господдержкой в Райффайзенбанке пока приходится 15% от общего потока заявок, поскольку программа только стартовала.
- Промсвязьбанк, Альфа-банк и «Ак Барс» не наблюдали роста выдач ипотеки в мае по сравнению с апрельскими показателями. «В апреле из-за ужесточения режима самоизоляции было получено меньшее количество заявок, сделки по которым можно было бы провести в мае. Кроме того, в мае было большое количество выходных, когда сделки не проводились», — прокомментировала руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. В то же время количество новых заявок на ипотеку в мае выросло, а новая госпрограмма обеспечивает примерно треть новых выдач. В Альфа-банке на льготную ипотеку пришлось 25% выдач в мае, сообщил его представитель. В пресс-службе банка «Ак Барс» уточнили, что в прошлом месяце доля выдачи ипотеки с господдержкой составила 23%.