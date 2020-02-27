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Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

Доля средств, которые россияне держат в банках на текущих счетах, а не во вкладах, достигла рекорда за 10 лет, выяснили в Альфа-банке. Эксперты связывают это с перетоком денег с депозитов и с отказом банков открывать вклады в евро
Фото: Евгений Леонов / ТАСС

Доля средств физических лиц на текущих счетах в российских банках в 2019 году достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов — это рекорд как минимум с 2010 года, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка (есть у РБК). В абсолютном выражении объем средств на текущих счетах достиг 8 трлн руб., что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года. За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.

Почему россияне хранят деньги на счетах

Рост сбережений физлиц на текущих счетах отчасти может объясняться перетоком средств с депозитов, замечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «С одной стороны, часть населения обеднела, и эти клиенты больше не могут копить, поэтому держат деньги на текущих счетах. С другой стороны, низкие ставки заставляют клиентов со значительными сбережениями искать альтернативные инструменты, и текущие счета часто могут быть транзитным инструментом, пока решение о новых инвестициях не принято».

Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Она обращает внимание, что ставки по таким продуктам уже близки к доходности срочных вкладов. «Для клиента накопительный счет удобен тем, что по нему значительно более гибкие условия пополнения и расходования средств. Для банков — тем, что ставка по нему может пересматриваться при изменении тарифной политики в одностороннем порядке с уведомлением клиента, в то время как ставки по вкладу зафиксированы в договоре в течение срока его действия», — отмечает аналитик.

На выбор потребителей в прошлом году могла повлиять и политика кредитных организаций в части привлечения валютных вкладов, говорит старший аналитик агентства Moody's Семен Исаков. «Многие банки перестали открывать депозиты в евро. Клиенты вынуждены все больше держать евро исключительно на текущих счетах. Ставки по депозитам в долларах также существенно снизились, что снизило привлекательность открытия длинных долларовых депозитов», — поясняет он.

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По данным ЦБ, в декабре 2019 года средневзвешенные ставки по долларовым вкладам до года (включая «до востребования») составили 0,88%, за год они упали на 1,69 п.п. Доходность депозитов в евро сократилась почти в пять раз, до 0,04% годовых. Динамика ставок по рублевым вкладам также была нисходящей, в конце 2019 и начале 2020 года средние значения ставок в крупнейших банках несколько раз обновляли исторический минимум.

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Клиенты действительно все чаще хранят деньги на счетах, а не во вкладах, подтвердило РБК большинство опрошенных банков из топ-20 по объему привлечения средств физлиц.

  • «Именно перетока — то есть закрытия срочного вклада с последующим внесением данных средств на счета — массово мы не наблюдаем, однако клиенты все чаще выбирают для вложения средств именно накопительные счета», — говорит начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин. По его словам, за год «Открытие» поднялся с девятого на пятое место по портфелю текущих счетов физлиц.
  • ВТБ связывает тренд с ростом популярности расчетов по картам и популяризацией накопительных счетов, сказал представитель банка.
  • Райффайзенбанк объясняет рост интереса клиентов к накопительным счетам снижением ставок по депозитам, отметил руководитель управления некредитных продуктов банка Максим Степочкин.
  • «Перераспределение потоков в случае МКБ объясняется вводом в продуктовую линейку накопительного счета в январе 2019 года. Говорить о полном замещении срочных вкладов текущими (накопительными) преждевременно», — отмечает руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса Московского кредитного банка Алексей Охорзин.
  • Альфа-банк фиксировал переток средств с депозитов на текущие счета только по продуктам в евро, сообщил представитель кредитной организации. «С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.
  • Банк «Уралсиб» фиксировал рост привлечения по текущим счетам физлиц, но не связывает это со снижением интереса клиентов к депозитам. «Безусловно, некоторая часть клиентов при завершении сроков депозитов делают выбор в пользу текущих счетов разного типа. Но депозитный портфель на сегодня остается возобновляемым», — сообщил представитель кредитной организации.
  • Совкомбанк фиксирует прирост клиентских средств и по вкладам, и по остаткам на своей основной карте «Халва», утверждает первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

Растут ли риски для банков

Рост доли текущих счетов в розничном фондировании говорит об адаптации банков к циклу снижения процентных ставок, отмечает Орлова. С точки зрения стоимости привлечения средств текущие счета предпочтительнее для банков, чем депозиты с фиксированной ставкой, но такой подход несет определенные риски.

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В обзоре аналитики Альфа-банка указывают на растущее расхождение между срочностью активов (выданных кредитов, в частности, ипотеки) и пассивов на ключевых банковских рынках. «Проблема в том, что за счет этого в системе аккумулируются процентные риски: пассивы становятся более короткими, а активы — более длинными. Пока краткосрочное фондирование банкам выгодно, но когда цикл в движении ставок изменится, это может создать проблемы», — поясняет Орлова. Ранее Банк России также указывал на увеличение срочности активной и пассивной стороны баланса банков: в случае роста процентных ставок пассивы могут переоцениваться быстрее активов.

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников не видит угрозы с точки зрения процентного риска, но считает, что текущая ситуация с перетоком средств на счета свидетельствует о накоплении рисков ликвидности. «Хотя я бы не сказал, что драматическое увеличение», — подчеркивает он.

«Что касается рисков возможного оттока средств, то в условиях турбулентности в банковской системе они сопоставимы как по текущим счетам, так и по срочным вкладам. Физлица традиционно чувствительны к информационному фону вокруг банков и при появлении негативной информации предпочитают выводить средства, в том числе расторгать вклады досрочно с потерей процентов», — соглашается Щурихина.

По словам Матовникова, рост сбережений на текущих счетах дал не тот эффект, на который рассчитывали банки. «Есть растущее количество банков, которые платят по текущим счетам, как и по вкладам. Например, начисляют процент на остаток по карте. Это такие «квазидепозитные» продукты. Оборачиваемость по таким счетам небольшая, поэтому текущие счета для банков становятся дорогими. Часть банков считали, что смогут сэкономить на стоимости фондирования, но не все выиграли от этого. В среднем стоимость фондирования для банков в рознице выросла», — резюмирует аналитик.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, депозиты, счета
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