Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

Доля средств, которые россияне держат в банках на текущих счетах, а не во вкладах, достигла рекорда за 10 лет, выяснили в Альфа-банке. Эксперты связывают это с перетоком денег с депозитов и с отказом банков открывать вклады в евро

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Доля средств физических лиц на текущих счетах в российских банках в 2019 году достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов — это рекорд как минимум с 2010 года, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка (есть у РБК). В абсолютном выражении объем средств на текущих счетах достиг 8 трлн руб., что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года. За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.

Почему россияне хранят деньги на счетах

Рост сбережений физлиц на текущих счетах отчасти может объясняться перетоком средств с депозитов, замечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «С одной стороны, часть населения обеднела, и эти клиенты больше не могут копить, поэтому держат деньги на текущих счетах. С другой стороны, низкие ставки заставляют клиентов со значительными сбережениями искать альтернативные инструменты, и текущие счета часто могут быть транзитным инструментом, пока решение о новых инвестициях не принято».

Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Она обращает внимание, что ставки по таким продуктам уже близки к доходности срочных вкладов. «Для клиента накопительный счет удобен тем, что по нему значительно более гибкие условия пополнения и расходования средств. Для банков — тем, что ставка по нему может пересматриваться при изменении тарифной политики в одностороннем порядке с уведомлением клиента, в то время как ставки по вкладу зафиксированы в договоре в течение срока его действия», — отмечает аналитик.