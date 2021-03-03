ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей

- Долю передачи финансовых сообщений через российский аналог SWIFT (Система передачи финансовых сообщений) к концу 2023 года планируется нарастить до 25% в трафике внутрироссийских операций через SWIFT (сейчас — 18,8%).
«Показателей в проекте стратегии планируется достичь за счет реализации мероприятий, предусмотренных документом. Среди них — развитие Системы быстрых платежей, введение института небанковских поставщиков платежных услуг, применение инновационных технологий на платежном рынке и другие», — сообщил РБК представитель ЦБ. Регулятор рассчитывает, что стратегия будет утверждена «в ближайшее время».
Как ЦБ развивает СБП
Система быстрых платежей была запущена Банком России и НСПК в начале 2019 года. С ее помощью клиенты разных банков могут переводить друг другу денежные средства по простому идентификатору — номеру мобильного телефона. СБП создавалась для развития конкуренции на платежном рынке, где монополистом является Сбербанк.
Для продвижения СБП ЦБ обязал системно значимые банки подключиться к ней и обеспечить проведение переводов между физическими лицами до 1 октября 2019 года, банки с универсальной лицензией — до 1 января 2021 года. Другие сервисы СБП, в том числе переводы от физических лиц юридическим (оплата покупок по QR-коду) и наоборот, системно значимые банки должны подключить к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022-го. Недавно регулятор рекомендовал кредитным организациям ускориться с запуском сервисов.
В СБП по требованию ЦБ отсутствуют комиссии за переводы между физическими лицами до 100 тыс. руб. в месяц. Свыше этой суммы банки могут устанавливать плату за перевод до 0,5%, но не более 1 тыс. руб. Такие условия делают систему выгоднее для пользователей, чем большинство переводов через сервисы банков или платежных систем. Для магазинов установлена более низкая стоимость за прием оплаты через СБП — 0,4–0,7% в зависимости от характера предоставляемых услуг, в то время как за прием карты торговцы платят банкам в среднем 2,2–2,5% (данные ЦБ). С 1 октября 2021 года ЦБ хочет запретить банкам вводить лимиты ниже 150 тыс. руб. на суточные переводы через СБП. В первую очередь это касается Сбербанка, у которого такой лимит в три раза ниже (50 тыс. руб.).
Реализуемы ли поставленные цели
Нынешний показатель доли межбанковских переводов между физлицами через СБП (15%) показывает востребованность системы, нарастить его до 25% возможно, в том числе за счет роста информированности людей о сервисе, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Этому поспособствует и отсутствие комиссий за переводы, добавляет руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании Deloitte Максим Налютин.
Замедлить распространение системы могут сложности с ее подключением в Сбербанке и недостаточная осведомленность граждан, предупреждает Ракова. По данным опроса НАФИ, хорошо осведомлены о СБП только 18% россиян, а операции с ее помощью совершали менее 15%. После подключения Сбербанка к СБП другие кредитные организации отмечали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через систему, так как в мобильном приложении Сбербанка клиентам надо отдельно подключать отправку и получение платежей с ее помощью. Сейчас к сервису подключены около 5 млн клиентов крупнейшего банка, или 5,1% от их общего числа.
Подключение 100 тыс. мелких продавцов к приему платежей через СБП тоже реалистичная цель, считает Ракова. По словам Налютина, эта технология в первую очередь выгодна коммерческим точкам, так как не требует приобретения специального оборудования и предлагает низкую комиссию на оплату. «Технология оплаты по QR-коду еще не привычна для многих клиентов, но ее популярность может возрасти, если точки продаж будут предлагать скидки при такой оплате», — говорит он.
По данным ЦБ на 1 марта 2021 года, участниками СБП являются 214 банков, в системе было совершено свыше 178 млн операций на более чем 1,2 трлн руб. Для сравнения: за девять месяцев 2020 года россияне с помощью карт совершили 6 млрд переводов на 30,9 трлн руб. Основную долю в них составляют переводы внутри Сбербанка (в «Сбере» отказались от комментариев).
- По итогам февраля 2021 года клиенты ВТБ совершили в рамках СБП 12,6 млн переводов на 70,7 млрд руб., что составляет 38,5% от общего числа переводов и 33% — от объема, сообщил РБК представитель банка.
- «Клиенты «Тинькофф» получили и отправили в 2020 году через СБП в 10 раз больше переводов по сумме и количеству по сравнению с 2019 годом. Средний чек при переводах по номеру телефона через СБП в 2019 году — 8 тыс. руб., в 2020 году — 7,5 тыс. руб.», — рассказали в банке.
- «Открытие» в 2020 году наблюдало переток клиентов с карточных переводов в сторону переводов СБП. «Особенно это стало заметно после подключения ключевых игроков в середине 2020 года», — сказал представитель банка. К декабрю 2020 года по сравнению с июнем доля числа переводов через СБП относительно всех мгновенных переводов выросла с 6 до 52%, доля по объему переводов через СБП — с 16 до 64%.
- В ПСБ объем переводов физлиц через Систему быстрых платежей за 2020 год увеличился в семь раз, а количество таких операций — в десять. Доля СБП в объеме карточных переводов выросла за 2020 год почти в пять раз — до 45%.
- В Райффайзенбанке в прошлом году объем переводов через СБП вырос более чем вдвое и составил 27% от всех переводов физических лиц, а в «Русском стандарте» число и объем переводов через СБП в 2020 году выросли более чем в восемь раз по сравнению с 2019 годом, сообщили представители кредитных организаций.