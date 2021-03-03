ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей

Четверть межбанковских переводов россиян в 2023 году должна проходить через Систему быстрых платежей. Эту цель, а также задачи для российского аналога SWIFT и карт «Мир» ЦБ предусмотрел в стратегии национальной платежной системы

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов (к ним относятся переводы по картам). Доля рассчитывается именно для переводов между разными банками, транзакции клиентов внутри одного банка не учитываются.

Такая цель обозначена в новой версии проекта Стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы, которую ЦБ разослал участникам рынка на этой неделе. Ее содержание РБК подтвердили три источника на платежном рынке. Предыдущая версия стратегии, о которой писал РБК, была представлена участникам рынка в конце 2020 года. В обновленном документе ЦБ обозначил ключевые показатели ее реализации.

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