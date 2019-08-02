Аналитики усомнились в новом кредитном перегреве в России

Риски повторения в России кредитного перегрева 2013-2014 годов переоценены, следует из аналитического обзора Альфа-банка. Доходы населения, снижавшиеся несколько лет подряд, вряд ли упадут еще сильнее, а потому и рынок меньше подвержен рискам невыплат по займам, отмечает главный экономист банка Наталия Орлова.
Опасения рецессии
- О рисках, связанных с быстрым ростом потребительского кредитования, в последние годы неоднократно заявлял министр экономического развития Максим Орешкин. Еще в конце 2017 года он предупреждал о том, как важно не допустить повторения «ошибки 2011-2012 годов, когда кредитная экспансия практически вся ушла в необеспеченное потребительское кредитование и затем ударило по прибылям банков в 2014-2015 годах».
- «Почти все банки предлагают необеспеченные кредиты сроком на семь лет, а некоторые — до 10 или даже 15 лет. Мы считаем это высокорисковым подходом, который может привести к перегреву, сходному с ситуацией в 2013–2014 годов, когда потери по розничным кредитам резко увеличились, оказав давление на прибыльность банков и обусловив снижение капитала у некоторых розничных банков», — писали в феврале аналитики Fitch.
- Те из банков, что в ходе прошлого бума демонстрировали «более взвешенный подход к управлению рисками», впоследствии «имели значимо меньшую частоту отзыва лицензии», говорилось в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ (*.pdf). «То есть отзыв лицензии отчасти был связан с результатом накопленных проблем кредитного портфеля от неправильного управлениями рисками», — отмечали аналитики регулятора.
- В 2019 году Орешкин заявил, что при текущем темпе роста потребительского кредитования Россия в 2021 году может столкнуться с рецессией в экономике. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина возразила на это, что рисков пузыря нет, а темпы роста потребкредитования хоть и высокие, но соответствуют темпам роста ипотеки.
- Позже ЦБ выпустил доклад, в котором утверждал, что без роста потребительского кредитования рост экономики в первом квартале 2019 года замедлился бы до нуля. Орешкин резко раскритиковал этот вывод у себя в Facebook и предложил ЦБ не искать «оправдания», а думать, как выйти из сложившейся ситуации. В начале июля Набиуллина заявила, что в условиях плохого инвестиционного климата «простые решения», наподобие ограничения потребительского кредитования, не улучшат экономическую ситуацию.