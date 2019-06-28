Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитов в росте ВВП

В ЦБ заявили, что в первом квартале 2019 года ВВП мог бы не увеличиться, если бы не рост необеспеченного потребительского кредитования. Министр экономического развития счел логику регулятора странной

Максим Орешкин (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал аналитический доклад ЦБ, в котором говорится, что если бы не рост необеспеченного потребительского кредитования, рост ВВП в первом квартале мог бы снизиться до нуля.

«Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — написал Орешкин в Facebook.

Он отметил, что задачей ЦБ является поддержка уровня совокупного спроса для стабильной инфляции. «При этом очевидно, что при заданном уровне совокупного спроса рост тем больше, чем больше в его структуре инвестиций, а не текущего потребления (причем в основном импортных товаров)», — добавил Орешкин.

В первом квартале 2019 года ВВП, согласно данным Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении. В ЦБ отметили, что рост необеспеченного потребкредитования оказывает сильное влияние на ВВП и динамику потребления. «По нашим оценкам, в первом квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», — говорится в аналитическом докладе регулятора.