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ЦБ назвал потребкредиты единственной причиной роста ВВП в начале года
Без роста потребительского кредитования рост экономики в первом квартале замедлился бы до нуля, заявил Центробанк. Закредитованность россиян пока не может стать источником падения экономики
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Рост ВВП в первом квартале 2019 года мог бы снизиться до нуля, если бы не рост необеспеченного потребительского кредитования, оценил ЦБ в аналитическом докладе о потребкредитовании.

ВВП в январе-марте 2019 года, по первой оценке Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении. Экономика резко замедлилась: по итогам 2018 года рост ВВП достигал 2,3%, что стало рекордом с 2012 года.

«Рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП. По нашим оценкам, в первом квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», — говорится в обзоре. Регулятор анализирует кредитный импульс — показатель, который отражает, как меняется объем первичных транзакций, профинансированных за счет новых кредитов.

Во втором квартале 2019 года он составил около 3% ВВП в целом, а от необеспеченных потребкредитов и автокредитов ЦБ — 0,4–0,7% ВВП.

Вклад ускорения необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования в потребление немного выше, хотя и не основополагающий, указывает ЦБ: он достиг 1,5% от потребления домохозяйств в начале 2018 года, но с тех пор постепенно затухает, и по итогам первого квартала 2019 года составил около 1,1%.

К началу мая портфель потребительских кредитов впервые с 2013 года обогнал по темпам роста ипотечный, следует из доклада ЦБ о денежно-кредитной политике: по итогам апреля прирост в годовом выражении составил 25,2 против 23,5%. По предварительным данным, к началу июня темп немного снизился — до 25,1%, указывает регулятор.

Споры о кредитах и ВВП

О рисках чрезмерного роста потребкредитования неоднократно предупреждал министр экономического развития Максим Орешкин. Это один из основных рисков для российской экономики, способный привести ее к рецессии, заявлял он. Основная часть кредитов приходится на домохозяйства, вынужденные тратить на их обслуживание более 40% своего дохода, настаивал министр. Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина оспорила его слова: по ее оценке, потребкредитование растет не быстрее ипотечного, поэтому ситуация не критическая.

На высокий уровень закредитованности населения обратил внимание и президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Выплаты по кредитам сегодня составляют существенную часть расходов населения — 40% от зарплаты, привел оценку президент. Он предлагал ЦБ обратить на это внимание и не надувать в экономике пузырей.

Растущие платежи по обслуживанию кредитов в первом квартале 2019 года снизили доходы населения на 0,8 п.п. (в целом они упали на 2,3%), оценивал ЦБ. Отрицательный вклад от обслуживания задолженности увеличился, но регулятор считает его по-прежнему несущественным — в дальнейшем рост доходов будет определяться другими факторами. Относительно объема доходов населения задолженность невысокая, настаивает ЦБ.

В случае реализации внешних или внутренних шоков долговая нагрузка населения может привести к негативным последствиям для финансовой системы, но пока закредитованность россиян не достигла уровня, при котором сама по себе могла бы выступить источником спада в экономике, пишет ЦБ. Чтобы потребкредитование продолжало способствовать экономическому росту, важно обеспечить рост доходов населения за счет роста экономики и производительности труда, предлагает регулятор.

ЦБ повысил прогноз роста розничного кредитования на 2019 год в связи с более быстрыми, чем он ждал, темпами в начале года: до 15–20 с 12–17% в предыдущем прогнозе, на 2020 год — до 11–16 с 10–15%. Прогноз на 2021 год регулятор не менял: он все так же ждет роста на 10–15%.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: потребкредитование, ВВП, потребление, ЦБ
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