ЦБ назвал потребкредиты единственной причиной роста ВВП в начале года

Без роста потребительского кредитования рост экономики в первом квартале замедлился бы до нуля, заявил Центробанк. Закредитованность россиян пока не может стать источником падения экономики

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Рост ВВП в первом квартале 2019 года мог бы снизиться до нуля, если бы не рост необеспеченного потребительского кредитования, оценил ЦБ в аналитическом докладе о потребкредитовании.

ВВП в январе-марте 2019 года, по первой оценке Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении. Экономика резко замедлилась: по итогам 2018 года рост ВВП достигал 2,3%, что стало рекордом с 2012 года.

«Рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП. По нашим оценкам, в первом квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», — говорится в обзоре. Регулятор анализирует кредитный импульс — показатель, который отражает, как меняется объем первичных транзакций, профинансированных за счет новых кредитов.

Во втором квартале 2019 года он составил около 3% ВВП в целом, а от необеспеченных потребкредитов и автокредитов ЦБ — 0,4–0,7% ВВП.

Вклад ускорения необеспеченного потребительского кредитования и автокредитования в потребление немного выше, хотя и не основополагающий, указывает ЦБ: он достиг 1,5% от потребления домохозяйств в начале 2018 года, но с тех пор постепенно затухает, и по итогам первого квартала 2019 года составил около 1,1%.