ЦБ заявил о недобросовестном рассмотрении заявок на кредитные каникулы

Заемщикам нередко предлагают вместо каникул, право на которые предоставлено законом, воспользоваться программами реструктуризации самих банков, условия которых в ряде случаев менее выгодны для клиентов

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Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ, отметив в то же время, что большинство кредиторов относится к своей задаче ответственно.

Тем не менее проведенная регулятором проверка показала, что некоторые кредиторы, как говорится в информационном письме за подписью первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова, сообщают претендентам на кредитные каникулы «некорректные сведения о порядке и условиях» их предоставления.

Кроме того, заемщикам порой предлагают вместо каникул, право на которые предоставлено законом, воспользоваться программами реструктуризации самих банков, условия которых в ряде случаев менее выгодны для клиентов.

«Не все граждане понимают разницу между кредитными каникулами по закону и реструктуризацией кредита или займа по собственной программе кредитора, и кредиторы не разъясняют людям эти особенности. Иногда информация о различных возможностях реструктурировать кредит или заем или вовсе не размещается на сайте финансовой организации, или скрыта в глубине сайта», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Наконец, заемщиков лишают возможности подать заявку на кредитные каникулы дистанционно, без визитов в офиса банка, хотя такое право предоставлено людям законодательством и документами ЦБ.