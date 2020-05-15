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ЦБ заявил о недобросовестном рассмотрении заявок на кредитные каникулы

Заемщикам нередко предлагают вместо каникул, право на которые предоставлено законом, воспользоваться программами реструктуризации самих банков, условия которых в ряде случаев менее выгодны для клиентов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ, отметив в то же время, что большинство кредиторов относится к своей задаче ответственно.

Тем не менее проведенная регулятором проверка показала, что некоторые кредиторы, как говорится в информационном письме за подписью первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова, сообщают претендентам на кредитные каникулы «некорректные сведения о порядке и условиях» их предоставления.

Кроме того, заемщикам порой предлагают вместо каникул, право на которые предоставлено законом, воспользоваться программами реструктуризации самих банков, условия которых в ряде случаев менее выгодны для клиентов.

«Не все граждане понимают разницу между кредитными каникулами по закону и реструктуризацией кредита или займа по собственной программе кредитора, и кредиторы не разъясняют людям эти особенности. Иногда информация о различных возможностях реструктурировать кредит или заем или вовсе не размещается на сайте финансовой организации, или скрыта в глубине сайта», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Наконец, заемщиков лишают возможности подать заявку на кредитные каникулы дистанционно, без визитов в офиса банка, хотя такое право предоставлено людям законодательством и документами ЦБ.

Учитывая «высокую социальную значимость вопроса поддержки заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию», ЦБ указал кредиторам «на необходимость обеспечения заемщикам возможности беспрепятственной реализации их прав» на кредитные каникулы в порядке и на условиях, предусмотренных законом.

Путин назвал никому не нужными «абстрактные обещания» кредитных каникул
Общество

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что россияне зачастую не могут воспользоваться обещанным им правом на кредитные каникулы.

«Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это далеко не единичные случаи», — сказал тогда глава государства.

В конце марта Путин предложил предусмотреть кредитные каникулы по потребительским ссудам и ипотеке, а также по кредитам для индивидуальных предпринимателей и уже 3 апреля подписал срочно принятый закон. Под его действие попадают граждане и предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от пандемии COVID-19. Согласно закону каникулы могут быть предоставлены на срок до шести месяцев тем заемщикам, чьи доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со средним месячным доходом предыдущего года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ, кредиты, коронавирус
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