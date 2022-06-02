Участники ПМЭФа попросили организаторов скрыть часть информации о себе
Фонд «Росконгресс», выступающий организатором Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), изучает просьбы участников не указывать на их бейджах место работы. Об этом сообщил представитель «Росконгресса» в ответ на запрос РБК.
«В фонд «Росконгресс» поступают запросы от участников, касающиеся возможности не указывать на бейдже организацию, такие запросы обрабатываются по согласованию с организационным комитетом [форума]», — указал он.
О разных вариантах сокращения объема информации об участниках форума РБК рассказали пять сотрудников компаний, участвующих или рассматривающих участие в ПМЭФе. Трое из них сообщили, что обсуждалась даже опция не указывать никакой информации на бейджах, однако «Росконгресс» в своем комментарии опроверг наличие такой возможности.
«Бейдж обязателен для всех участников форума и является идентификационным персональным документом участника на время форума. Технически невозможно выпустить бейдж участника без фото и ФИО, таких предложений фонд участникам не делал», — сказал его представитель.
О возможности не указывать на бейдже информацию слышал, например, топ-менеджер крупной компании из продовольственного сектора. По его словам, крупные российские компании интересуются такой возможностью, так как опасаются западных санкций из-за участия в форуме. Кроме того, некоторые компании оплачивают участие в мероприятии не напрямую в «Росконгрессе», а через посредников, добавил он.
Три источника РБК сообщили, что у гостей форума также есть возможность не указывать своих спикеров или название компании в официальных и публичных списках участников. Для этой опции есть галка в личном кабинете участника, отметил один из них.
Меры предосторожности на форуме, который проходит в Санкт-Петербурге с конца 1990-х годов, усиливаются в условиях роста санкционных рисков для российских бизнесменов, топ-менеджеров и чиновников. В частности, Евросоюз объяснял санкции против ряда крупных предпринимателей и руководителей компаний тем, что 24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине, они были на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что такое решение «никак не назовешь иначе, как бандитизмом на международном уровне».
ПМЭФ с 2006 года проводится под патронатом президента, а участники форума должны пройти проверку Федеральной службы охраны. Каждый форум Путин проводит пленарную сессию (обычно на второй день ПМЭФа), в которой помимо него участвуют лидеры других стран.
Список участников ПМЭФа этого года, в том числе иностранных, не опубликован. По оценке «Росконгресса», в форуме будут участвовать более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, 80% из них будут представлены на уровне руководителей. Стоимость участия в форуме составляет 960 тыс. руб. Тема ПМЭФа заявлена следующим образом: «Новый мир — новые возможности».
На фоне санкций и спецоперации форум меняет свой облик — многие компании отказываются от традиционных вечеринок, которые раньше организовывали каждый год. Например, в этом году в Петербурге не будет квартирника банка «Открытие», на котором обычно выступали популярные российские рок-звезды. От вечернего приема отказался «Сбер», об отмене вечеринок думают и другие организаторы, писал РБК.