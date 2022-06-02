Участники ПМЭФа попросили организаторов скрыть часть информации о себе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 63,66 (+0,92) Инвестиции, 01 июн, 16:33
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 61,47 (-0,13) Инвестиции, 01 июн, 16:33
Приезд Радулова и переходы олимпийских чемпионов. Главные трансферы КХЛ Спорт, 08:21
Польша прекратит платить ежедневное пособие части украинских беженцев Общество, 08:16
Глава Минобрнауки назвал три причины сохранить бакалавриат и магистратуру Политика, 08:05
Аршавин — РБК: «Денег будет меньше, мы это понимаем» Спорт, 08:00
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 07:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:18
Участники ПМЭФа попросили организаторов скрыть часть информации о себе Финансы, 07:00
Песков сообщил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым домом Политика, 06:47
«Известия» узнали о проблеме с обслуживанием долга у 7 млн россиян Финансы, 06:33
Роспотребнадзор предложил помощь ЕАЭС и ВОЗ в борьбе с оспой обезьян Общество, 06:31
В Роскачестве сообщили о подорожании вина в России на 11% с начала года Общество, 06:12
МИД сообщил об ухудшении ситуации с безопасностью посольства в Лондоне Политика, 05:54
Минсельхоз сообщил о сокращении производства сладостей с начала года Бизнес, 05:46
«Коммерсантъ» узнал, что бывший замдиректора ЦЭНКИ получил 9 лет колонии Технологии и медиа, 05:41
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Финансы ,  
0 

Участники ПМЭФа попросили организаторов скрыть часть информации о себе

На фоне санкций некоторые участники Петербургского форума просили «Росконгресс» не указывать на их бейджах информацию о месте работы. Кроме того, у компаний появилась возможность не раскрывать публично сведения об участии в ПМЭФе
Фото: forumspb / VK
Фото: forumspb / VK

Фонд «Росконгресс», выступающий организатором Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), изучает просьбы участников не указывать на их бейджах место работы. Об этом сообщил представитель «Росконгресса» в ответ на запрос РБК.

«В фонд «Росконгресс» поступают запросы от участников, касающиеся возможности не указывать на бейдже организацию, такие запросы обрабатываются по согласованию с организационным комитетом [форума]», — указал он.

О разных вариантах сокращения объема информации об участниках форума РБК рассказали пять сотрудников компаний, участвующих или рассматривающих участие в ПМЭФе. Трое из них сообщили, что обсуждалась даже опция не указывать никакой информации на бейджах, однако «Росконгресс» в своем комментарии опроверг наличие такой возможности.

Подсанкционным компаниям разрешат временно не избирать совет директоров
Политика
Михаил Мишустин

«Бейдж обязателен для всех участников форума и является идентификационным персональным документом участника на время форума. Технически невозможно выпустить бейдж участника без фото и ФИО, таких предложений фонд участникам не делал», — сказал его представитель.

О возможности не указывать на бейдже информацию слышал, например, топ-менеджер крупной компании из продовольственного сектора. По его словам, крупные российские компании интересуются такой возможностью, так как опасаются западных санкций из-за участия в форуме. Кроме того, некоторые компании оплачивают участие в мероприятии не напрямую в «Росконгрессе», а через посредников, добавил он.

Три источника РБК сообщили, что у гостей форума также есть возможность не указывать своих спикеров или название компании в официальных и публичных списках участников. Для этой опции есть галка в личном кабинете участника, отметил один из них.

Читайте на РБК Pro
Pro
Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях
Статьи
Pro
Фото: Andres Kudacki / AP Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon
Статьи
Pro
Фото: Nataliya Vaitkevich / Pexels 5 фатальных ошибок при найме менеджера по продажам
Инструкции
Pro
Станут ли рассрочки под 0% причиной финансового кризиса в США
Статьи
Pro
Фото: Buda Mendes / Getty Images Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось
Статьи
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль
Статьи

Клишас заявил о попытках объяснить «все и вся» санкциями и спецоперацией
Политика
Андрей Клишас

Меры предосторожности на форуме, который проходит в Санкт-Петербурге с конца 1990-х годов, усиливаются в условиях роста санкционных рисков для российских бизнесменов, топ-менеджеров и чиновников. В частности, Евросоюз объяснял санкции против ряда крупных предпринимателей и руководителей компаний тем, что 24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине, они были на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что такое решение «никак не назовешь иначе, как бандитизмом на международном уровне».

ПМЭФ с 2006 года проводится под патронатом президента, а участники форума должны пройти проверку Федеральной службы охраны. Каждый форум Путин проводит пленарную сессию (обычно на второй день ПМЭФа), в которой помимо него участвуют лидеры других стран.

Список участников ПМЭФа этого года, в том числе иностранных, не опубликован. По оценке «Росконгресса», в форуме будут участвовать более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей, 80% из них будут представлены на уровне руководителей. Стоимость участия в форуме составляет 960 тыс. руб. Тема ПМЭФа заявлена следующим образом: «Новый мир — новые возможности».

Банк «Открытие» впервые с 2014 года отказался от квартирника на ПМЭФ
Финансы
Фото:sirius_company / VK

На фоне санкций и спецоперации форум меняет свой облик — многие компании отказываются от традиционных вечеринок, которые раньше организовывали каждый год. Например, в этом году в Петербурге не будет квартирника банка «Открытие», на котором обычно выступали популярные российские рок-звезды. От вечернего приема отказался «Сбер», об отмене вечеринок думают и другие организаторы, писал РБК.

Авторы
Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
При участии
Дарья Чебакова
Петербургский международный экономический форум санкции ПМЭФ
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
ПМЭФ назвал условия по COVID-безопасности для посещения форума
Общество
Глава ДНР Пушилин заявил о планах приехать на ПМЭФ
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter