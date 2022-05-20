Банк «Открытие» впервые с 2014 года отказался от квартирника на ПМЭФ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 08:15
Cможет ли ФРС избежать «жесткой посадки» экономики США Pro, 08:01
В России установлен новый рекорд по доле жилья, построенного населением Недвижимость, 08:00
Пора ли вернуть иностранцам доступ на российский рынок акций Pro, 08:00
CNN узнал детали перехода представителя Пентагона Кирби в Белый дом Политика, 07:57
Пентагон назвал подготовку военных ВСУ в Европе «эффективным вариантом» Политика, 07:50
Ретейлеры предложили упростить механизм отсрочки таможенных пошлин Бизнес, 07:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
Подоляк призвал добиться, чтобы Донбасс забыл слово «россияне» Политика, 07:17
Банк «Открытие» впервые с 2014 года отказался от квартирника на ПМЭФ Финансы, 07:00
Тихоокеанский флот России получит два атомных крейсера и подлодку Технологии и медиа, 06:10
Аналитики назвали регионы, где чаще принимают антидепрессанты Общество, 06:00
Страны G7 обсудили создание картеля для контроля цен на российскую нефть Экономика, 05:34
США не увидели нарушений санкций в возможных покупках КНР нефти из России Политика, 04:59
Финансы ,  
0 

Банк «Открытие» впервые с 2014 года отказался от квартирника на ПМЭФ

Банк «Открытие», который проводил вечеринки с участием известных музыкантов каждый ПМЭФ, отказался от этого формата в 2022 году. Незадолго до этого он попал под санкции, после чего власти решили присоединить его к ВТБ
Фото: sirius_company / VK
Фото: sirius_company / VK

Банк «Открытие» впервые не проведет традиционную вечеринку на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для его участников. Об этом РБК рассказал источник на финансовом рынке, информацию подтвердил представитель кредитной организации.

«Открытие» устраивал музыкальный квартирник на каждом ПМЭФ начиная с 2014 года. Перерыв был сделан только в 2020 году, когда форум не проводился из-за пандемии COVID-19, сказал представитель банка. Решение об отмене квартирника в 2022 году принято «по совокупности факторов», добавил он.

«Открытие» не отменял свой квартирник даже после того, как летом 2017 года попал под санацию Банка России. Финансовое оздоровление проводилось через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В 2021 году на музыкальном квартирнике «Открытия» выступала группа «Мумий Тролль», в 2019 году — «Би-2», в 2018 году — «Чайф», в 2017 году — «ДДТ», в 2016 году — Гарик Сукачев и Сергей Галанин, в 2015 году — Вячеслав Бутусов, в 2014 году — Борис Гребенщиков и группа «Аквариум». Формат квартирника был хорошо воспринят публикой, «некогда участвовавшей в настоящих квартирниках первой половины 1980-х», говорил РБК в 2015 году Александр Дмитриев, занимавший тогда пост вице-президента банка.

Набиуллина объяснила решение объединить банк «Открытие» и ВТБ
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2022 году организаторы и участники форума ведут подготовку к ПМЭФ на фоне проведения российскими Вооруженными силами специальной военной операции на Украине. После ее начала западные страны ввели масштабные санкции против крупнейших российских банков. «Открытие» попал под самые жесткие блокирующие санкции США: его внесли в список SDN, что означает блокировку долларовых активов и имущества банка, ограничения также ввели Евросоюз и Канада. Позже США ввели персональные санкции в отношении главы «Открытия» Михаила Задорнова.

Из-за введения санкций ЦБ не смог продать «Открытие», хотя планировал это сделать после завершения санации. Взамен было принято решение присоединить банк к ВТБ, также попавшему под блокирующие санкции США. В обозримой перспективе Банк России не видит возможности продать «Открытие» в рынок, говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Присоединение «Открытия» к ВТБ должно завершиться в этом году, заявлял замминистра финансов Алексей Моисеев.

Центробанк досрочно сменил состав наблюдательного совета банка «Открытие»
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Читайте на РБК Pro
Pro
В России — новые правила гособоронзаказа. Кому стало невыгодно работать
Статьи
Pro
Фото: Linda Morbe / Unsplash Но вы держитесь: почему нельзя заставлять работников быть сильными
Статьи
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В августе наступит точка бифуркации: что будет с промышленностью после
Исследования
Pro
Фото: Pexels Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать
Инструкции
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости
Прогнозы
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи

От проведения традиционного вечернего приема на ПМЭФ в 2022 году отказался и Сбербанк, сказал РБК источник, близкий к банку. РБК направил запрос в «Сбер». Крупнейший банк страны также находится под санкциями западных стран, в том числе в SDN-листе США. Еще два сотрудника компаний — традиционных организаторов вечеринок на ПМЭФ сказали, что решений пока не приняли.

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня. В этом году форум проводится в 25-й раз. В прошлом году ПМЭФ посетили более 13,5 тыс. участников из 141 страны.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
«Открытие» Сбербанк санкции ПМЭФ
Материалы по теме
ЦБ отложил продажу санированного банка «Открытие» на фоне санкций
Финансы
ЦБ стал чаще внепланово проверять банки на фоне валютных ограничений
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter