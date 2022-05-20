Банк «Открытие» впервые с 2014 года отказался от квартирника на ПМЭФ

Банк «Открытие», который проводил вечеринки с участием известных музыкантов каждый ПМЭФ, отказался от этого формата в 2022 году. Незадолго до этого он попал под санкции, после чего власти решили присоединить его к ВТБ

Фото: sirius_company / VK

Банк «Открытие» впервые не проведет традиционную вечеринку на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для его участников. Об этом РБК рассказал источник на финансовом рынке, информацию подтвердил представитель кредитной организации.

«Открытие» устраивал музыкальный квартирник на каждом ПМЭФ начиная с 2014 года. Перерыв был сделан только в 2020 году, когда форум не проводился из-за пандемии COVID-19, сказал представитель банка. Решение об отмене квартирника в 2022 году принято «по совокупности факторов», добавил он.

«Открытие» не отменял свой квартирник даже после того, как летом 2017 года попал под санацию Банка России. Финансовое оздоровление проводилось через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В 2021 году на музыкальном квартирнике «Открытия» выступала группа «Мумий Тролль», в 2019 году — «Би-2», в 2018 году — «Чайф», в 2017 году — «ДДТ», в 2016 году — Гарик Сукачев и Сергей Галанин, в 2015 году — Вячеслав Бутусов, в 2014 году — Борис Гребенщиков и группа «Аквариум». Формат квартирника был хорошо воспринят публикой, «некогда участвовавшей в настоящих квартирниках первой половины 1980-х», говорил РБК в 2015 году Александр Дмитриев, занимавший тогда пост вице-президента банка.

В 2022 году организаторы и участники форума ведут подготовку к ПМЭФ на фоне проведения российскими Вооруженными силами специальной военной операции на Украине. После ее начала западные страны ввели масштабные санкции против крупнейших российских банков. «Открытие» попал под самые жесткие блокирующие санкции США: его внесли в список SDN, что означает блокировку долларовых активов и имущества банка, ограничения также ввели Евросоюз и Канада. Позже США ввели персональные санкции в отношении главы «Открытия» Михаила Задорнова.

Из-за введения санкций ЦБ не смог продать «Открытие», хотя планировал это сделать после завершения санации. Взамен было принято решение присоединить банк к ВТБ, также попавшему под блокирующие санкции США. В обозримой перспективе Банк России не видит возможности продать «Открытие» в рынок, говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Присоединение «Открытия» к ВТБ должно завершиться в этом году, заявлял замминистра финансов Алексей Моисеев.

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От проведения традиционного вечернего приема на ПМЭФ в 2022 году отказался и Сбербанк, сказал РБК источник, близкий к банку. РБК направил запрос в «Сбер». Крупнейший банк страны также находится под санкциями западных стран, в том числе в SDN-листе США. Еще два сотрудника компаний — традиционных организаторов вечеринок на ПМЭФ сказали, что решений пока не приняли.

Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня. В этом году форум проводится в 25-й раз. В прошлом году ПМЭФ посетили более 13,5 тыс. участников из 141 страны.