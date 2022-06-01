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Военная операция на Украине ,  
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Клишас заявил о попытках объяснить «все и вся» санкциями и спецоперацией

Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Объяснять любые проблемы санкциями и специальной военной операцией, которую ведет Россия на Украине, нельзя, считает сенатор, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Об этом он написал в Telegram.

«Санкциями и спецвоенной операцией пытаются объяснить все и вся. Так не пойдет. За всеми значимыми социальными программами в парламенте будет особый контроль», — написал Клишас.

Так Клишас отреагировал на цитату секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, который заявил «РИА Новости», что санкции против России прямого влияния на программу социальной газификации не оказывают, поэтому причин для ее сдвигов нет. «Все оборудование, которое используется в рамках догазификации, — либо российского, либо белорусского производства: трубы, газоанализаторы, счетчики, котлы и все остальные компоненты. Поэтому с чего санкции могут оказать влияние на реализацию этой программы?» — сказал Турчак.

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Андрей Турчак

Также, по словам Турчака, «никаких скидок» на военную спецоперацию не нужно делать, когда речь идет о выборах. «Выборы состоятся, и «Единая Россия» к ним готова. Избирательная система работает, и никаких скидок на специальную военную операцию делать не надо, это позиция слабого», — сказал он.

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в Российской Федерации пройдут избирательные кампании различного уровня. Так, прямые выборы губернаторов запланированы в 14 субъектах. Еще в одном — Адыгее — предусмотрено избрание главы республики через заксобрание. Кроме того, запланированы выборы в заксобрания шести регионов и в 11 городских дум.

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