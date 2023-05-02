Bloomberg анонсировал возобновление закупок Россией валюты для резервов

Bloomberg: Россия в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов

Переход от продаж к закупкам валюты подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне западных санкций и потолка цен на нефть, отмечает агентство

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Россия уже в мае возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов на фоне стабилизации государственных финансов в связи с ростом доходов от нефти, пишет Bloomberg.

По данным агентства, первоначальные объемы закупок могут составить эквивалент $200 млн в юанях ежемесячно. Соответствующее объявление Минфина ожидается в начале мая, утверждается в статье.

Россия в течение последних двух месяцев сокращала продажи юаней для покрытия дефицита бюджета, при этом в апреле объем продаж сократился вдвое по сравнению с февралем, отмечает агентство.

«Рынку будет важно, что государство снова начнет накапливать резервы, а не тратить их», — сказала аналитик Freedom Holding Наталья Мильчакова, отметив, что это может положительно сказаться на рубле.

Объемы покупок иностранной валюты изначально будут небольшими, но «символичными», поскольку продемонстрируют, что вместо «проедания» резервов Россия их наращивает, отметил экономист Александр Исаков.

В января ЦБ после почти годового перерыва решил возобновить операции с иностранной валютой в рамках бюджетного правила. Речь идет о закупках валюты при относительно высоких нефтегазовых доходах и продаже при низких. Такие операции в отличие от практики, которая действовала до начала прошлого года, теперь проводятся с китайскими юанями, а не с западными валютами. В начале года Минфин наращивал продажи юаней в связи со снижением цены российской нефти.

Переход от продаж к закупкам валюты подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне санкций и потолка цен на нефть, установленного в конце прошлого года странами G7 и Евросоюзом, отмечает агентство. Несмотря на в том числе «беспрецедентный дефицит» (по итогам первого квартала составил 2,4 трлн руб.), бюджет «идет на поправку», отчасти благодаря изменению расчета цены нефти для налогов, говорится в заметке.