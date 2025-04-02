Индекс Мосбиржи повторил рекорд 1998 года по продолжительности снижения

На фоне отсутствия позитива в геополитике индекс самых ликвидных российских акций снижается 11 дней подряд. Последний раз столь долгое падение было в мае 1998 года. Но аналогии между этими событиями не уместны, говорят эксперты

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Падение индекса Московской биржи продолжилось 11 сессий подряд, следует из данных площадки. Это повторение абсолютного рекорда по продолжительности падения за всю историю индекса. Последний раз 11 сессий подряд индекс падал в 1998 году за несколько месяцев до дефолта.

В 2022 году, во время серии жестких финансовых санкций против России, торгов акциями на Мосбирже не было: 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине, индекс Мосбиржи упал на треть, на следующий день он вырос на 20%, но с 28 февраля (26 и 27-е были выходными, в эти дни Европа заморозила российские золотовалютные резервы) ЦБ остановил торги. Они возобновились только 24 марта.

19 марта 2025 года индекс закрылся на отметке 3 229,79 пункта против 3 257,49 днем ранее. Затем он снижался каждый торговый день относительно закрытия предыдущего. 2 апреля на 18:50 мск значение индекса Мосбиржи составило 2 926,39 пункта против 2 964,43 пункта 1 апреля (минус 1,28% за день). Но индекс все еще находится в плюсе с начала года — на 1,5%, следует из данных площадки.

«Формально текущее падение индекса Мосбиржи стало самым продолжительным с 1998 года», — указал в обзоре аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Но прямые аналогии между этими периодами неуместны, поскольку та коррекция сопровождалась дефолтом по государственным обязательствам, девальвацией рубля и полным коллапсом финансовой системы, подчеркнул эксперт.

«Никогда за всю историю наблюдений прежде рынок не падал непрерывно так долго, даже в 2022-м, 2020-м или 2009 годах», — подтверждает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По его словам, предыдущая худшая серия в индексе действительно случилась в 1998 году: «Это был май, незадолго до августовского дефолта. Рынок падал с 6 по 20 мая включительно». Тогда индекс обвалился более чем на 30%, а сейчас снизился на 10%.

Индекс Мосбиржи (IMOEX, до 2017 года — индекс ММВБ) рассчитывается с 1997 года. В нем учитываются наиболее ликвидные акции российских компаний. По состоянию на 2 апреля 2025 года в индекс входит 47 наиболее ликвидных российских акций, периодически площадка делает ребалансировку индекса — включая или исключая из него отдельные бумаги. Индекс учитывает торги только в основную торговую сессию — с 9:50 до 18:50 мск. Наибольший вес в индексе Мосбиржи сейчас приходится на акции трех крупнейших российских публичных компаний — ЛУКОЙЛ (15,01%), Сбербанк (13,54%) и "Газпром" (12,52%).

Также Мосбиржа рассчитывает индекс IMOEX2, в который входят те же 47 акций, но учитываются торги ими на утренней (6:50-9:50 мск) и вечерней (19:00-23:50 мск) сессиях. В отличие от IMOEX динамика этого индекса в последнее время была разнонаправленной: в какие-то дни он рос, а в какие-то — падал.

С чем связано продолжительное падение индекса

Снижение индекса Мосбиржи отражает комбинацию внешних и внутренних рисков, но не является свидетельством системного кризиса, отмечает Чернов. «Само по себе данное явление не значит, что в экономике или на рынке происходит нечто ужасающее», — подчеркивает и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.

По мнению Кокоревой, причиной текущего падения рынка являются завышенные ожидания инвесторов от переговоров между США и Россией. «Инвесторы всерьез настроились на перемирие и закупились акциями так, как если бы оно уже заключено. По мере реальных встреч и переговоров становилось все яснее, что на реальные уступки ни одна из сторон идти не готова. В итоге начала меняться риторика лидера США, а теперь уже и выросли риски эскалации и с Украиной, и с Америкой одновременно», — отмечает Бахтин.

Параллельно страны ЕС усиливают санкционное давление на экономику России, добавляет Чернов. Не лучшим образом на котировки экспортеров (на них приходится большой вес в индексе) оказало и наблюдающееся с начала года укрепление рубля, а также инвесторы негативно восприняли данные по инфляции, перечисляет эксперт.

С февраля 2025 года индекс Мосбиржи показывал заметный рост, который ускорился после новостей о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа, который был посвящен ситуации на Украине. На максимуме — 25 февраля — значение индекса достигало 3 362,14 пункта. Затем индекс начал корректироваться, но все же находился выше отметки 3 000 пунктов до 31 марта включительно, а 1 апреля впервые за полгода он ушел ниже.

Еще один фактор давления на рынок — высокая ключевая ставка Банка России, говорит Кокорева. «Дорогие заимствования ограничивают развитие компаний и их прибыль», — объясняет она. Сейчас ставка ЦБ находится на историческом максимуме — 21% годовых. После заседания в марте председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что вероятность дальнейшего повышения ставки снизилась, но этот сценарий не исключен полностью.

Рынок уже вернулся на уровни января, так что технический отскок индекса вверх должен произойти уже на этой неделе, прогнозирует Бахтин. «Это чистая случайность, что он не произошел до сих пор. Но сам нисходящий тренд может сохраняться какое-то время. Рынок может падать с небольшими остановками, пока не найдет устойчивое дно. Когда именно — зависит от комбинации новостей и реакции инвесторов на них», — говорит эксперт.

«Разворот может начаться, если недельные данные по инфляции покажут замедление инфляции или рост рублевых цен на нефть продолжится», — считает руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. Также поддержку рынку могут оказать покупки акций под дивиденды, продолжает она. «Если «Сбер» объявит рекомендацию по дивидендам, то его акции откликнутся ростом и своим весом — 13,5% — приподнимут индекс, но это, скорее всего, будет позднее, ближе к концу апреля», — отмечает эксперт.