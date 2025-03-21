 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку 21%

ЦБ снова сохранил ключевую ставку на историческом максимуме. Несмотря на снижение недельной инфляции, инфляционных ожиданий населения и предприятий, регулятор не стал переходить к смягчению денежно-кредитной политики
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта сохранил ключевую ставку 21% годовых, говорится в сообщении регулятора. Это третье заседание подряд, когда ЦБ принимает решение о сохранении ставки на историческом максимуме.

«Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — говорится в релизе ЦБ.

Такое решение предсказывали все 30 участников консенсус-прогноза РБК за неделю до заседания ЦБ. Хотя за несколько дней до него, после выхода данных по недельной инфляции и инфляционным ожиданиям населения, аналитики в своих обзорах и комментариях стали допускать, что регулятор может рассмотреть вариант со снижением ключевой ставки уже в марте.

Инфляция с поправкой на сезонность в январе — феврале снизилась до 9,1% в среднем в пересчете на год после 12% в четвертом квартале прошлого года, объясняет свое решение ЦБ. Показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, что в том числе связано с укреплением рубля. Уменьшились и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка», — напоминает ЦБ. В марте инфляционные ожидания населения снизились с 13,7 до 12,9%, что является минимальным значением за последние полгода, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. В свою очередь предприятия ждут роста цен на 20,3%, что является минимальным значением с мая 2024-го, следует из мониторинга Банка России.

Аналитики предсказали сохранение ставки ЦБ и отказ от жесткого сигнала
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Годовая инфляция, по оценке на 17 марта, составила 10,2%, отмечает ЦБ. Отчасти рост цен в феврале и начале марта сдерживался из-за укрепления рубля. К 19 марта он укрепился до 81,5 за доллар, что стало лучшим результатом российской валюты с июня 2023 года. Впрочем, к 21 марта официальный курс ЦБ составил 84,4 руб. за доллар.

Снижаются и темпы кредитования — и розничного, и рублевого корпоративного, указывали ранее аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». Впрочем, этот тренд нельзя назвать устойчивым, так как статистика зашумлена «масштабными авансовыми перечислениями из бюджета, которые частично направляются на погашение ранее взятых кредитов», и такой спад в кредитовании в целом является сезонным, обращали внимание аналитики регулятора.

«Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки», — сообщил ЦБ в своем релизе. Он не изменил прогноз по инфляции: она составит 7-8% в 2025 году и вернется к 4% (цель ЦБ) в 2026-м.

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Банк России ключевая ставка ключевая ставка ЦБ
Материалы по теме
В ЦБ напомнили, что рассмотрят вопрос повышения ключевой ставки 21 марта
Экономика
Потанин заявил, что ключевую ставку лучше оставить, чем опять повышать
Экономика
Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки в 2025 году
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 92,46 (+1,64) Инвестиции, 07:33 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 84,4 (+1,55) Инвестиции, 07:33
Почетный президент ОКР «вздохнул с облегчением» после выборов главы МОКСпорт, 14:28
Премьер Бельгии счел «актом войны» возможное изъятие российских активовПолитика, 14:28
Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушенийПолитика, 14:22
Почему ЦБ сохранил ставку 21% и как это повлияет на рубль и инвестицииИнвестиции, 14:20
Партия Порошенко потребовала срочной встречи с ЗеленскимПолитика, 14:17
«Красная зона» заемщика: почему банк решит отказать в кредитеPro, 14:12
В Москве началось прощание с Бедросом КиркоровымОбщество, 14:12
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Россияне стали в два раза чаще интересоваться новостямиОбщество, 14:01
Песков заявил о желании лидеров ЕС милитаризовать Европу любой ценойПолитика, 13:59
Таможенники в Уфе изъяли голову крокодила у туриста из ТаиландаОбщество, 13:57
Что такое ключевая ставка и как она влияет на жизнь россиянИнвестиции, 13:57
В Барнауле глыба льда с крыши упала на восьмилетнюю девочкуОбщество, 13:49
Девять шагов к устойчивой прибыльности промышленного производстваPro, 13:49
Основатель Ripple готов отдать $1 млрд за мечту и контракт NASA. ПочемуКрипто, 13:48