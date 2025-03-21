ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку 21%

ЦБ снова сохранил ключевую ставку на историческом максимуме. Несмотря на снижение недельной инфляции, инфляционных ожиданий населения и предприятий, регулятор не стал переходить к смягчению денежно-кредитной политики

Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта сохранил ключевую ставку 21% годовых, говорится в сообщении регулятора. Это третье заседание подряд, когда ЦБ принимает решение о сохранении ставки на историческом максимуме.

«Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — говорится в релизе ЦБ.

Такое решение предсказывали все 30 участников консенсус-прогноза РБК за неделю до заседания ЦБ. Хотя за несколько дней до него, после выхода данных по недельной инфляции и инфляционным ожиданиям населения, аналитики в своих обзорах и комментариях стали допускать, что регулятор может рассмотреть вариант со снижением ключевой ставки уже в марте.

Инфляция с поправкой на сезонность в январе — феврале снизилась до 9,1% в среднем в пересчете на год после 12% в четвертом квартале прошлого года, объясняет свое решение ЦБ. Показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, что в том числе связано с укреплением рубля. Уменьшились и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка», — напоминает ЦБ. В марте инфляционные ожидания населения снизились с 13,7 до 12,9%, что является минимальным значением за последние полгода, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ. В свою очередь предприятия ждут роста цен на 20,3%, что является минимальным значением с мая 2024-го, следует из мониторинга Банка России.

Годовая инфляция, по оценке на 17 марта, составила 10,2%, отмечает ЦБ. Отчасти рост цен в феврале и начале марта сдерживался из-за укрепления рубля. К 19 марта он укрепился до 81,5 за доллар, что стало лучшим результатом российской валюты с июня 2023 года. Впрочем, к 21 марта официальный курс ЦБ составил 84,4 руб. за доллар.

Снижаются и темпы кредитования — и розничного, и рублевого корпоративного, указывали ранее аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». Впрочем, этот тренд нельзя назвать устойчивым, так как статистика зашумлена «масштабными авансовыми перечислениями из бюджета, которые частично направляются на погашение ранее взятых кредитов», и такой спад в кредитовании в целом является сезонным, обращали внимание аналитики регулятора.

«Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки», — сообщил ЦБ в своем релизе. Он не изменил прогноз по инфляции: она составит 7-8% в 2025 году и вернется к 4% (цель ЦБ) в 2026-м.