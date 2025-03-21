Набиуллина заявила об уменьшении вероятности роста ключевой ставки
Вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Если они недостаточны [скорость и устойчивость снижения инфляции], мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — сказала председатель Банка России.
Набиуллина напомнила, что инфляция должна вернуться на уровень 4% в 2026 году. Она назвала снижение темпов роста цен в России результатом жесткой денежно-кредитной политики регулятора. Набиуллина отметила, что признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда свидетельствуют, что экономика идет по траектории «мягкой посадки», без резких колебаний.
21 марта ЦБ решил сохранить ставку на уровне 21% годовых. Такое решение предсказывали все 30 участников консенсус-прогноза РБК за неделю до заседания Банка России.
Инфляция с поправкой на сезонность в январе—феврале снизилась до 9,1% в среднем в пересчете на год после 12% в четвертом квартале прошлого года, объяснил регулятор свое решение. Показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале.
До этого регулятор сохранял ставку 21% на заседаниях в декабре 2024-го и феврале 2025-го. Декабрьское решение о неизменности ставки было неожиданным для рынка, который закладывал повышение до 23% и выше.
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