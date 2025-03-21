Набиуллина заявила об уменьшении вероятности роста ключевой ставки

Российская экономика идет по траектории «мягкой посадки», без резких колебаний, заявила Набиуллина. Повышение ставки не понадобится, если инфляция продолжит устойчиво снижаться

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Если они недостаточны [скорость и устойчивость снижения инфляции], мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — сказала председатель Банка России.

Набиуллина напомнила, что инфляция должна вернуться на уровень 4% в 2026 году. Она назвала снижение темпов роста цен в России результатом жесткой денежно-кредитной политики регулятора. Набиуллина отметила, что признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда свидетельствуют, что экономика идет по траектории «мягкой посадки», без резких колебаний.

21 марта ЦБ решил сохранить ставку на уровне 21% годовых. Такое решение предсказывали все 30 участников консенсус-прогноза РБК за неделю до заседания Банка России.

Инфляция с поправкой на сезонность в январе—феврале снизилась до 9,1% в среднем в пересчете на год после 12% в четвертом квартале прошлого года, объяснил регулятор свое решение. Показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале.

До этого регулятор сохранял ставку 21% на заседаниях в декабре 2024-го и феврале 2025-го. Декабрьское решение о неизменности ставки было неожиданным для рынка, который закладывал повышение до 23% и выше.