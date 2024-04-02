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Война санкций ,  
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США вывели из-под санкций бывшую «дочку» ВТБ в Европе

Минфин США вывел из санкционного SDN-листа бывшую европейскую «дочку» ВТБ
Сюжет
Война санкций
Бывшая VTB Bank Europe попала под санкции США и ЕС в 2022-м. Глава ВТБ Костин отмечал, что банк потерян, но его оставили «в хорошем состоянии»
Фото: Hannes P. Albert / dpa / Global Look Press
Фото: Hannes P. Albert / dpa / Global Look Press

Минфин США вывел из SDN-листа бывшую «дочку» ВТБ — европейское кредитно-финансовое учреждение VTB Bank Europe (новое название — OWH SE). Об этом сообщается на сайте американского министерства. Банк расположен во Франкфурте-на-Майне. Компания находится в списке американского министерства еще под двумя названиями (VTB Bank Deutschland и Ost-West Handelsbank).

В конце февраля ВТБ сообщил, что получил уведомления от OWH SE о «действиях, направленных на лишение банка ВТБ права владения» структурой. Российский банк посчитал такие действия политически мотивированными и предупредил, что в случае развития «агрессивных действий» со стороны немецкой стороны российская в свою очередь ответит «симметрично».

В апреле 2022 года ВТБ потерял контроль над VTB Bank Europe. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило руководству дочерней VTB Bank Europe SE работать в соответствии с указаниями материнской компании.

ВТБ сообщил о новых ограничениях на бывшую «дочку» в Европе
Финансы
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сам ВТБ находится под американскими санкциями с февраля 2022-го. Он оказался в списке SDN, что означает блокировку активов в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции и на проведение любых транзакций с американскими контрагентами. В апреле того же года банк попал под европейские санкции, которые также подразумевали блокировку активов. Глава ВТБ Андрей Костин оценивал объем замороженных активов в 600 млрд руб.

После этого Федеральное управление финансового надзора Германии лишило ВТБ контроля над VTB Bank Europe. Сам банк год спустя объявил, что намерен ликвидировать это подразделение. «Мы потеряли наш банк в Германии. Несмотря на то что по-прежнему носит имя ВТБ, он вне нашего управления. При этом мы оставили его в хорошем состоянии», — говорил Костин.

В ноябре VTB Bank Europe сообщил о планах переименования в OWH SE, так как ВТБ запретил ему работать под существующим брендом. Название OWH SE происходит от более раннего наименования банка — Ost-West Handelsbank, которое носил банк, основанный в Германии Госбанком СССР и ВЭБ СССР в 1971 году для расчетов с Западной Германией.

В феврале ВТБ сообщил, что получил уведомление от OWH SE о «действиях, направленных на лишение банка ВТБ права владения» структурой.

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Теги
Георгий Смирнов, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ВТБ Минфин США Европа санкции против России
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