ВТБ сообщил о новых ограничениях на бывшую «дочку» в Европе

ВТБ получил уведомление от его европейской «дочки» OWH SE (ранее VTB Bank Europe) об отрицании прав российского банка на владение немецким банком и требование о возврате дивидендов в размере свыше €433,8 млн

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ВТБ сообщил, что получил уведомление от европейской «дочки» OWH SE (ранее VTB Bank Europe) о «действиях, направленных на лишение банка ВТБ права владения» структурой. Банк счел эти действия политически мотивированными и предупредил, что в случае «развития агрессивных действий с немецкой стороны российская сторона ответит симметрично».

«В 2022 году нас незаконно отстранили от управления банком, лишили права распоряжаться его финансовыми активами, теперь же OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше 433,8 млн евро в срок до 29 февраля 2024 года», — сообщили в банке.

В ВТБ связали происходящее с политикой и не исключили ответные меры «против тех, кого когда-то считали партнерами». В банке подчеркнули, что «немецкая сторона в попытке лишить ВТБ законных акционерных прав намеренно скрывает информацию о соблюдении ВТБ требований законодательства при приобретении акций европейского структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных Банком за период с 2001 по 2020 годы, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году».

В апреле 2022 года ВТБ потерял контроль над VTB Bank Europe SE, которая базируется во Франкфурте-на-Майне.

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило руководству дочерней VTB Bank Europe SE работать в соответствии с указаниями материнской компании, чтобы «полностью изолировать» VTB Bank Europe SE от головного офиса.

VTB Bank (Europe) SE как единое юридическое лицо было создано по итогам объединения VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Bank (France) в конце декабря 2017 года по итогам реструктуризации. В VTB Bank (Europe) SE, не считая штаб-квартиры во Франкфурте-на-Майне, входили филиал в Вене и немецкая розничная онлайн-платформа VTB Direktbank.

Помимо этого, с 1 апреля 2022 года руководство ВТБ приняло решение о ликвидации VTB Bank Europe SE. По словам финансового директора европейского подразделения Миро Задро, процесс ликвидации займет еще несколько лет.

ЕС расширил санкции против ВТБ еще в апреле 2022 года, заморозив его активы. В марте того же года банк отключили от SWIFT.

В ноябре 2023 года Reuters сообщил, что VTB Bank Europe SE изменит свое название после того, как материнская компания запретила ей продолжить работу под этим брендом. Главный исполнительный директор VTB Bank Europe SE Фрэнк Хеллвиг заявил, что теперь банк поменяет название на OWH SE, которое происходит от более раннего наименования банка — Ost-West Handelsbank, основанного Госбанком СССР и ВЭБ СССР в 1971 году для расчетов с ФРГ (Западной Германией). Через некоторое время после распада Советского Союза его приобрел ВТБ, кредитная организация получила название VTB Bank Deutschland в 2006 году.

В декабре прошлого года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области присудил €113 млн в пользу ВТБ в его споре с VTB Bank Europe. Предметом иска предмет иска был долг по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам. Стороны заключили его по генеральному соглашению Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA), но VTB Bank Europe не выполнила обязательства. Суд еще в сентябре по заявлению ВТБ арестовал ценные бумаги европейской «дочки» банка в пределах суммы иска.