Европейская «дочка» ВТБ вернет себе название советских времен

VTB Bank Europe SE сменит имя после того, как российский ВТБ запретил ей работать под этим брендом. Сторонняя организация, за работу которой ВТБ не несет ответственности, не может использовать его репутацию, объяснили в банке

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Европейская дочерняя компания российского банка ВТБ — VTB Bank Europe SE — изменит свое название после того, как материнская компания не разрешила ей продолжить работу под этим брендом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Главный исполнительный директор VTB Bank Europe SE Фрэнк Хеллвиг заявил, что теперь банк будет называться OWH SE. Название происходит от более раннего наименования банка — Ost-West Handelsbank. Это название носил банк, основанный в ФРГ Госбанком СССР и ВЭБ СССР в 1971 году для расчетов с Западной Германией. Через некоторое время после распада Советского Союза его приобрел ВТБ.

Хеллвиг рассказал, что ранее обратился в российский ВТБ для получения разрешения на дальнейшую работу под прежним названием, пока действует лицензионное соглашение, но материнская компания отказалась.

В пресс-службе ВТБ напомнили РБК, что в апреле 2022 года власти Германии установили контроль над VTB Bank Europe SE и запретили банку реализовывать права акционера «по политическим мотивам».

«В этой ситуации мы сочли невозможным удовлетворить просьбу VTB Europe предоставить им право продолжить пользоваться логотипом и брендом ВТБ. Сторонняя финансовая организация, за деятельность которой мы не несем ответственности, не имеет права использовать имя и репутацию банка ВТБ», — подчеркнул представитель банка.

VTB Bank (Europe) SE — это единое юридическое лицо, которое было создано в результате объединения VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Bank (France) в конце декабря 2017 года по итогам реструктуризации. В VTB Bank (Europe) SE, кроме штаб-квартиры во Франкфурте-на-Майне, входят филиал в Вене и немецкая розничная онлайн-платформа VTB Direktbank.

В апреле 2022 года ВТБ потерял контроль над своей европейской дочерней компанией VTB Bank Europe SE, которая базируется во Франкфурте-на-Майне.

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило руководству дочерней VTB Bank Europe SE работать в соответствии с указаниями материнской компании, чтобы «полностью изолировать» VTB Bank Europe SE от головного офиса.

Помимо этого, с 1 апреля 2022 года руководство ВТБ приняло решение о ликвидации VTB Bank Europe SE. По словам финансового директора европейского подразделения Миро Задро, процесс ликвидации займет еще несколько лет.