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Страховые компании в России предложили страховки от коронавируса

Фото: Сафрон Голиков / ТАСС

Российские страховые компании начали предлагать услуги по страхованию от коронавируса COVID-19. О запуске таких продуктов объявили компании «АльфаСтрахование», «Тинькофф Страхование» и «Арсеналъ».

«АльфаСтрахование» предлагает программу «Коронавирус.НЕТ» на случай выявления новых вирусных инфекций группы коронавирусов, включая CoVID-19, сообщается на сайте компании.

«Стоимость полиса составляет от 2 тыс. до 10 тыс. руб., страховая сумма — 1 млн руб. Страховая защита по программе распространяется на заболевание, впервые диагностированное в течение действия договора. При подтверждении диагноза компенсация составит 20 тыс., 50 тыс. или 100 тыс. руб. в зависимости от выбранного варианта программы. 1 млн руб. выплачивается при смертельном исходе протекания болезни или лечения. Срок действия полиса — один год», — говорится в сообщении.

Банк «Восточный» совместно со страховой компанией «Арсеналъ» запустил страховой продукт «АнтиКоронаВирус», сообщается на сайте страховщика. В случае временной нетрудоспособности из-за заболевания клиенты смогут получить от 3 тыс. до 6 тыс. руб. в день, которые они могут направить в том числе и на лечение. В случае смерти застрахованного его родственники получат от 300 тыс. до 1 млн руб.

В компании «Тинькофф Страхование» рассказали РБК, что теперь страхование путешественников, выезжающих за рубеж, будет полностью покрывать расходы и на лечение COVID-19.

«Ранее оформленные полисы также будут покрывать данное событие, как и любое заболевание в стандартном режиме. Риск заболевания коронавирусом входит в стандартный пакет по медицинским рискам в путешествии», — добавил представитель страховщика.

По данным SCMP, число заразившихся COVID-19 по состоянию на 16 марта превысило 168,7 тыс. человек. В России, по информации Роспотребнадзора, известно о 63 случаях коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит повода для введения чрезвычайной ситуации в России.

Теги: новости РБК, коронавирус, страхование, «Тинькофф», «АльфаСтрахование»
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