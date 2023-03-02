Угроза дубинкой и конец острой фазы кризиса. Что ЦБ рассказал банкирам

ЦБ может, но не хочет «бегать с дубинкой»; есть «вопиющие случаи» навязывания пенсионерам ненужных услуг; мобилизованные жалуются на передачу долгов коллекторам — РБК публикует главные заявления регулятора на встрече с банкирами

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина (из выступления 3 марта на встрече руководства ЦБ с Ассоциацией банков «Россия»)

О санкциях и шоках

«В целом на динамику банковского сектора, как и на экономику, продолжают и будут продолжать оказывать влияние санкции. И мы будем продолжать принимать меры, которые это влияние минимизируют. Недавнее добавление в санкционные списки новых банков уже не воспринимается как шоковое событие, не создает системных рисков по сравнению с банками, которые ранее попали под санкции. Они лучше успели подготовиться в части и снижения активов, которые могут быть заблокированы, и так же на них автоматически распространяются наши меры поддержки, которые мы реализовывали для таких ситуаций».

О закручивании гаек

«Мы сейчас видим некоторые попытки банков быстро-быстро заработать, компенсировать снижение прибыли в прошлом году, но такое поведение чревато нашим повышенным вниманием и закручиванием регуляторных гаек, потому что реализоваться системным рискам мы, конечно, не дадим и будем следить за тем, чтобы действительно долгосрочно банковская система была устойчивая».

«Судя по тому, что мы видим сейчас, острая фаза кризиса миновала и появились новые неприемлемые практики. […] Это безответственно по отношению к людям и долгосрочной устойчивости собственного бизнеса. Мы не хотели бы бегать по рынку с дубинкой, которая у нас есть, конечно, поэтому — еще раз повторю — надеемся на благоразумие банкиров».

Набиуллина привела в пример «вопиющие случаи» мисселинга, когда пожилой женщине с доходом 20 тыс. руб. в месяц продали вместо вклада паи ПИФа. Другой пенсионерке банк оформил вместо депозита договор накопительного страхования жизни (НСЖ) с регулярными взносами по 100 тыс. руб. в течение пяти лет. При попытке отказаться банк убедил женщину, что иным способом открыть вклад нельзя. Еще один пенсионер заключил договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с ежегодной уплатой страховой премии равными платежами. Когда мужчина пришел с очередным взносом по договору, ему оформили четыре новых одинаковых и «совершенно ненужных» страховки, от которых он не смог отказаться.

Также появилась «совсем уже дикая практика» оформления услуг против воли гражданина, рассказала Набиуллина: человеку предложили заключить два договора страхования — один в обеспечение с небольшой страховой премией, а второй как дополнительный и добровольный, но дороже в десять раз. Клиент в заявлении поставил отметку о согласии только на обеспечительную страховку, но банк все равно включил в договор оба варианта страхования.

Об ухудшении качества ипотеки

«В прошлом году она (ипотека. — РБК) выросла более чем на 20%. Это, конечно, ниже рекорда 2021 года, но все равно рост очень большой. И в этом росте тоже есть беспокоящие нас компоненты. Мы видим ухудшения стандартов выдач ипотечных кредитов — так, доля кредитов с низким первоначальным взносом выросла до 53% в четвертом квартале. И выдаются кредиты с высоким показателем долговой нагрузки. Мы видим, что уже 44% таких выдач идут заемщикам, которые на обслуживание долга тратят 80% своего дохода. Видим, что снижаются темпы досрочных погашений ипотечных кредитов. И эти факты, конечно, могут говорить о том, что финансовое положение заемщиков ухудшается. Мы будем принимать меры, для того чтобы не допустить роста рискованной ипотеки. Экономика пережила большой шок, это сказалось на доходах людей. На восстановление нужно время. Но мы видим, что банки не всегда особенно терпеливы. И видим распространение схем «льготная ипотека от застройщика», «ипотека с кешбэком». В первом случае это приводит к завышению стоимости квартиры, чтобы спрятать в ней цену ипотеки, и потом человека ставят в очень тяжелое состояние, если ему эту квартиру нужно продать на вторичном рынке, а цены на вторичном и первичном рынке разошлись. Во втором случае мы видим по сути отсутствие первоначального взноса. В обоих случаях это попытка загрузить ипотекой людей, которые не в состоянии обслуживать соответствующим образом ипотечный кредит.

И попытка таким образом обмануть экономику чревата серьезными последствиями, рисками для финансовой и социальной стабильности, и мы вынуждены на это реагировать. Вводим повышенные резервы по схемной ипотеке от застройщика, будут применяться более высокие надбавки с учетом пересчета доли первоначального взноса. С 1 мая мы увеличиваем макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. Если это не отрезвит, то мы будем просить законодателей напрямую запретить разные схемы долевого финансирования жилья и оставить только стандартные механизмы, которые будут прямо прописаны в законе. Нам не хотелось бы, чтобы эти схемы множились и мы постоянно начинали выстраивать эти регуляторные барьеры. Тем не менее по итогам года мы ждем роста ипотеки на уровне 15%. Это тоже неплохие темпы. Но главное — будем следить за качеством ипотеки. Темпы роста любой ценой здесь недопустимы».

Про жалобы мобилизованных

Статс-секретарь, зампред ЦБ Алексей Гузнов

«Часть жалоб связана с тем, что, когда гражданин погиб или признан умершим, признан инвалидом второй группы, тоже возникают вопросы. Особенно вопросы, связанные с длительными сроками рассмотрения соответствующих обращений членов семей, а иногда передачи долга коллекторским агентствам, что вообще-то недопустимо, потому что долг к этому времени обнулился, сам факт гибели прекращает соответствующие правоотношения».

Гузнов добавил, что в ЦБ поступило 900 жалоб от мобилизованных и их родственников по вопросам предоставления кредитных каникул, из них 100 ЦБ квалифицировал как обоснованные.

Про исключение России из FATF (ФАТФ)

Замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева

«Это решение имеет прежде всего организационный характер. Это влечет ограничения на участие российской делегации в работе FATF как международной организации. Это и голосование по вопросам повестки дня, и участие во взаимных оценках других стран, и в проектах FATF. При этом Россия остается членом глобальной сети, и члены этой сети должны соблюдать стандарты FATF, иметь национальное антиотмывочное законодательство, подразделения финансовой разведки, поддерживать отношения с финансовым сектором, профильными ведомствами и зарубежными партнерами. [...] Из двухсот стран — участниц глобальной сети 36 являются членами FATF непосредственно».

Международная группа FATF 24 февраля 2023 года приостановила членство России в связи с принятой резолюцией Генассамблеи ООН, требующей вывода российских войск с территории Украины. В FATF заявили, что действия России противоречат основным принципам организации.

Про идентификацию клиентов за рубежом

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова

Банк России разрабатывает возможность удаленной идентификации клиентов банков, находящихся за рубежом, сообщила Скоробогатова: «Мы рассматриваем несколько вариантов, окончательного решения нет. Либо это создание отдельного сегмента в Единой биометрической системе для нерезидентов. Вторая тема — это разрешение по видеосвязи, но есть много вопросов с точки зрения безопасности. [...] Мы по теме видеосвязи продолжаем обсуждение с определенными коллегами из ФОИВов [федеральных органов исполнительной власти], которые отвечают за эту тему, и, я думаю, что через три месяца где-то мы выйдем с предложениями, какая схема может быть реализована для нерезидентов».

Про использование банками мессенджеров

Эльвира Набиуллина

«Действительно, использование мессенджеров может быть очень удобным для взаимодействия с клиентом для банков и в принципе сопряжено с развитием новых технологий, но мессенджеры разные, и при работе с мессенджерами надо соблюдать требования российского законодательства, в том числе по работе с персональными данными».