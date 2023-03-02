ЦБ летом представит новые банкноты в 1000 и 5000 руб.

На банкнотах в 1000 и 5000 руб. будут улучшены дизайн и защита, они будут более износоустойчивые, сказал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России летом представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб., сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

«Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, они будут иметь существенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые, поэтому модернизация в целом позволит обеспечить надежную защиту от подделки и повысить качество банкнот в обращении», — сказал он.

Выбор элементов, символов, которые расположены на этих банкнотах, был «сделан скажем, широко, отметил Белов. По его словам, дизайн обсуждался с экспертной группой.

«Цветовая гамма, на прошлой пресс-конференции мы говорили, что она будет приближена к существующим банкнотом, поэтому здесь никакой интриги точно не будет», — добавил он.

В августе прошлого года Белов говорил, что на банкноте в 1000 руб. могут появиться в частности виды на Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловскую лестницу, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому, реку Волгу. На банкноте в 5000 руб., по его словам, могут изобразить в том числе дом Севастьянова, плотину пруда на реке Исеть, панорамный вид г. Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет.

Сейчас на 1000-рублевой купюре изображены достопримечательности Ярославля (памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне кремля и другие), а на 5000-рублевой — знаковые места Хабаровска, в том числе памятник Н.Н.Муравьеву-Амурскому, и городская набережная.

ЦБ анонсировал изменение дизайна банкнот летом прошлого года на презентации обновленной сторублевой купюры. На новой сторублевке теперь изображены символы Москвы — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах. Квадригу Аполлона на здании Большого театра убрали. Оборотная сторона банкноты украшена Ржевским мемориалом советскому солдату.