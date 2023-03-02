ЦБ летом представит новые банкноты в 1000 и 5000 руб.

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 80,19 (+0,09) Инвестиции, 16:26 Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,22) Инвестиции, 16:26
Нападение диверсантов в Брянской области. Главное Политика, 17:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:42
Тренды образования в школе: профессия, экзамены, расширенная реальность Специальный проект, 17:38
Брянский губернатор сообщил о двух погибших при нападении диверсантов Политика, 17:34
В Московском политехе прошла эвакуация из-за пожара Общество, 17:31
Законопроект о запрете менять УК чаще раза в год прошел первое чтение Недвижимость, 17:29
Суд в Нью-Йорке согласился с частью претензий Рыболовлева из-за картин Бизнес, 17:23
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:20
Вышел сериал про группу «Король и Шут». Почему его стоит смотреть Life, 17:18
Пятикратному обладателю Кубка Стэнли предъявили обвинения в мошенничестве Спорт, 17:15
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 17:15
Путин пригрозил «дожать» «неонацистов и их хозяев» Политика, 17:10
Криптовалютный обменник Bitzlato возобновил вывод средств Крипто, 17:10
В Газпромбанке предсказали «большое замедление» в российском IT-секторе Инвестиции, 17:04
Финансы ,  
0 

ЦБ летом представит новые банкноты в 1000 и 5000 руб.

Зампред ЦБ Белов: новые банкноты в 1000 и 5000 руб. представят летом
На банкнотах в 1000 и 5000 руб. будут улучшены дизайн и защита, они будут более износоустойчивые, сказал заместитель председателя ЦБ Сергей Белов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России летом представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 руб., сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

«Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, они будут иметь существенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые, поэтому модернизация в целом позволит обеспечить надежную защиту от подделки и повысить качество банкнот в обращении», — сказал он.

Выбор элементов, символов, которые расположены на этих банкнотах, был «сделан скажем, широко, отметил Белов. По его словам, дизайн обсуждался с экспертной группой.

«Цветовая гамма, на прошлой пресс-конференции мы говорили, что она будет приближена к существующим банкнотом, поэтому здесь никакой интриги точно не будет», — добавил он.

В августе прошлого года Белов говорил, что на банкноте в 1000 руб. могут появиться в частности виды на Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловскую лестницу, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому, реку Волгу. На банкноте в 5000 руб., по его словам, могут изобразить в том числе дом Севастьянова, плотину пруда на реке Исеть, панорамный вид г. Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет.

Сейчас на 1000-рублевой купюре изображены достопримечательности Ярославля (памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне кремля и другие), а на 5000-рублевой — знаковые места Хабаровска, в том числе памятник Н.Н.Муравьеву-Амурскому, и городская набережная.

Читайте на РБК Pro
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
Какие привычные фразы в деловой переписке разрушают вашу репутацию
Stars Coffee вместо Starbucks: как изменилась сеть после ребрендинга
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет

ЦБ анонсировал изменение дизайна банкнот летом прошлого года на презентации обновленной сторублевой купюры. На новой сторублевке теперь изображены символы Москвы — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье» и здание МГУ на Воробьевых горах. Квадригу Аполлона на здании Большого театра убрали. Оборотная сторона банкноты украшена Ржевским мемориалом советскому солдату.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина, Елена Чернышова
ЦБ новые купюры
Материалы по теме
Банки сообщили о неготовности банкоматов к новым купюрам из-за санкций
Финансы
Глава Гознака не исключил возвращения пяти- и десятирублевых банкнот
Финансы
Российские банки попросили ЦБ отложить выпуск новых банкнот из-за санкций
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter