Набиуллина оценила ограничения для банков на использование мессенджеров

Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России

Взаимодействие банков и клиентов через иностранные мессенджеры удобно, однако при работе в таком формате необходимо придерживаться российского законодательства. Так глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала запрет на использование мессенджеров банками при оказании услуг, передает корреспондент РБК.

«Действительно, использование мессенджеров может быть очень удобным для взаимодействия с клиентом для банков и в принципе сопряжено с развитием новых технологий, но мессенджеры разные, и при работе с мессенджерами надо соблюдать требования российского законодательства, в том числе по работе с персональными данными», — сказала глава ЦБ.

Поправки к статье 10 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» вступили в силу 1 марта. Теперь банки и госкомпании не смогут передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные россиян.



Роскомнадзор составил список таких сервисов по состоянию на 1 марта. Так, в него вошли Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и WeChat. Ключевыми критериями признания мессенджера иностранным являются возможность передавать сообщения конкретному получателю программы и данные о том, что владельцем является иностранное лицо, объясняли в ведомстве.