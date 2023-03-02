Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 80,1 (+0,59) Инвестиции, 00:54 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 75,25 (+0,36) Инвестиции, 00:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:15
Киты и гейзеры: чем удивит экспедиционный круиз по Дальнему Востоку РБК Стиль, 16:13
Набиуллина оценила ограничения для банков на использование мессенджеров Финансы, 16:10
Метавселенная Sandbox сообщила об утечке личных данных пользователей Крипто, 16:09
Европейский суд разрешил Никите Мазепину участвовать в «Формуле-1» Спорт, 16:06
В России назвали самые продаваемые автомобили февраля Авто, 16:06
Бывший главный раввин Москвы заявил о попытках вербовки со стороны ФСБ Политика, 16:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Эксперты оценили потенциал БКЛ для транспортной доступности москвичей Город, 15:57
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 15:56
Рябков пообещал, что Россия не будет первой тестировать ядерное оружие Политика, 15:56
В ЦБ заявили о продлении странами ЕС срока подачи заявок на разблокировку Инвестиции, 15:54
Скандалы вокруг Burberry, KFC, Zara: что помогает сохранить репутацию Pro, 15:48
В Турции загорелся паром с автомобилями. Видео Общество, 15:46
США отвергли обвинения IBA в призыве к бойкоту ЧМ из-за допуска россиян Спорт, 15:45
Финансы ,  
0 

Набиуллина оценила ограничения для банков на использование мессенджеров

Глава ЦБ Набиуллина: при работе с иностранными мессенджерами банки должны соблюдать закон
Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России
Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России

Взаимодействие банков и клиентов через иностранные мессенджеры удобно, однако при работе в таком формате необходимо придерживаться российского законодательства. Так глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала запрет на использование мессенджеров банками при оказании услуг, передает корреспондент РБК.

«Действительно, использование мессенджеров может быть очень удобным для взаимодействия с клиентом для банков и в принципе сопряжено с развитием новых технологий, но мессенджеры разные, и при работе с мессенджерами надо соблюдать требования российского законодательства, в том числе по работе с персональными данными», — сказала глава ЦБ.

Поправки к статье 10 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» вступили в силу 1 марта. Теперь банки и госкомпании не смогут передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные россиян.

Роскомнадзор составил список таких сервисов по состоянию на 1 марта. Так, в него вошли Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и WeChat. Ключевыми критериями признания мессенджера иностранным являются возможность передавать сообщения конкретному получателю программы и данные о том, что владельцем является иностранное лицо, объясняли в ведомстве.

Теги
ЦБ Эльвира Набиуллина мессенджеры
Материалы по теме
Выпуск карт «Мир» в 2022 году вырос на 60%
Экономика
Набиуллина не увидела шоков из-за новых санкций против банков
Финансы
Банки и госкомпании не смогут использовать Telegram и WhatsApp
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter