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Экономика ,  
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Набиуллина заявила о необходимости ресурсов для перестройки экономики

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Российской экономике нужны дополнительные ресурсы для того, чтобы перестроиться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России. Ее слова передает корреспондент РБК.

Как отметила Набиуллина, сейчас важно направить финансирование на «наиболее важные и востребованные направления экономического развития». Она рассказала о совместной программе Банка России и правительства, направленной на увеличение потенциала кредитования приоритетных проектов в области машиностроения, микроэлектроники, медицинской и фармацевтической промышленности.

«Банки, которые финансируют такие проекты, при соблюдении ряда условий смогут применять для них пониженные риск-веса при расчете показателей достаточности капитала», — рассказала Эльвира Набиуллина. Председатель Центробанка объяснила, что потенциал кредитования приоритетных проектов может дополнительно увеличиться на 5–10 трлн рублей, это до 20% от корпоративного кредитного портфеля. Программа может заработать уже летом 2023 года.

Сейчас идет подготовка к запуску: правительство разрабатывает критерии проектов технологического суверенитета и структурной адаптации, а Центробанк готовит необходимые изменения в банковском регулировании.

В ноябре 2022 года на выступлении в Госдуме Эльвира Набиуллина заявила, что структурная перестройка российской экономики нужна даже в том случае, если экономическая ситуация в стране ухудшится. По ее словам, перед финансовым сектором встанет задача, как финансировать структурную перестройку экономики. Позже эта задача появилась в докладе Центробанка по стратегическим инициативам.

Власти России начали говорить о необходимости перестройки в экономике весной 2022 года после санкций, введенных странами Запада. В апрельском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» аналитики Центробанка описали контуры структурной трансформации. По их мнению, перестройка будет сопровождаться технологическим регрессом в ряде отраслей; сектора, использующие наиболее современные иностранные технологии или достигшие высокого уровня цифровизации, рискуют пострадать сильнее других.

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Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценивал сроки первого этапа экономической «перестройки» в два года. Это время потребуется на адаптацию к новым условиям и «первые шаги». По его мнению, глубина экономического спада в первые годы «перестройки» экономики будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике.

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