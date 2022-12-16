Набиуллина сообщила о выходе большинства банков в прибыль

Большинство банков смогли выйти на прибыль после получения убытков за три квартала. ЦБ ожидает, что в 2023 году финансовый результат всего сектора окажется положительным, несмотря на кризис

Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Большинство кредитных организаций сейчас прибыльны, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Что касается финансового результата 2022 года, сейчас конкретные оценки давать не буду, преждевременно, но могу сказать, что банковский сектор сократил убытки по сравнению с тем, что было на середину лета. И многие банки вышли на прибыльность, большинство банков вышли на прибыльность», — сказала Набиуллина. Она добавила, что ЦБ ожидает, что в 2023 году банковский сектор будет прибыльным.

Как следует из обзора финансовой стабильности Банка России, по итогам десяти месяцев 2022 года российские банки получили убыток в 400 млрд руб., по сравнению с финансовым результатом на 1 июля совокупные потери банковского сектора сократились почти в четыре раза — тогда убыток составлял 1,5 трлн руб., говорил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Банки смогли снизить убыток за счет увеличения чистых процентных доходов и замедления роста трат на создание резервов, отмечалось в обзоре. «Октябрь был достаточно успешный в каком-то смысле, но там есть разовые вещи, он такой был немножко аномальный», — пояснял глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. По его словам, разовые положительные эффекты были связаны с валютной переоценкой банковских активов, а до конца года если ежемесячный финансовый результат сектора будет на докризисном уровне в 200 млрд руб., то совокупный убыток может быть нивелирован.

О своих финансовых результатах частично уже отчитался Сбербанк, крупнейший банк России. По итогам 11 месяцев его чистая прибыль превысила 174 млрд руб., на 85% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк, по итогам девяти месяцев 2022 года составила 10,1 млрд руб., что в 4,6 раза меньше аналогичного периода 2021 года. Ранее группа сообщала, что остается прибыльной, но финансовые результаты не раскрывала.