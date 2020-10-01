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Популярность обналичивания через турфирмы резко упала из-за пандемии

В первой половине 2020 года доля сомнительных операций с участием туристических компаний снизилась до 16%, сообщил Банк России. Более популярной схемой на фоне пандемии стали операции с металлоломом и драгоценными металлами
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

На фоне пандемии в России изменились схемы проведения сомнительных транзитных операций, следует из статистики Банка России. В первой половине 2020 года на второе место по популярности вышли схемы по уклонению от уплаты налогов через закупку металлолома, лома драгоценных металлов или камней — доля таких операций в общем объеме сомнительных достигла 31%. Еще год назад показатель был на уровне 8%, а по итогам всего 2019 года составлял 12%.

При этом в 2020 году резко снизилась активность по обналичиванию денег с помощью турфирм, торговых компаний и платежных агентов. Если год назад через эти структуры проводилось больше четверти сомнительных операций (27%), то сейчас — только 16%. ЦБ также зафиксировал сокращение обналичивания денег через счета физических лиц, хотя через этот канал по-прежнему проводится наибольшая доля подозрительных транзакций (40%).

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Почему схемы с турфирмами потеряли популярность

Во втором квартале 2020 года Россия ввела запрет на международные перелеты в туристических целях и санитарные ограничения, что привело к снижению турпотока. «В любом случае транзитная операция не должна привлекать внимание. Если турфирма в период пандемии, когда никто никуда не ездит отдыхать, начинает показывать какие-то бешеные обороты, конечно, это привлечет внимание банка», — объясняет руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александр Сотов.

«Теневой сектор ориентируется на реальный бизнес, поскольку в большом потоке официальных платежей отрасли сложнее выявлять сомнительные операции. Обескровленная в условиях пандемии туристическая отрасль в 2020 году осознано избегала транзитных платежей», — соглашается партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Он также обращает внимание, что туристическая сфера давно отмечена Банком России как рисковая, контроль за ее операциями усиливается каждый год.

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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

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Схемы с заключением фиктивных сделок по покупке металлолома, по словам Сотова, могут использоваться для сомнительных операций, поскольку в этой сфере высока доля наличного обращения денег. Компании с лицензиями на скупку лома могут параллельно проводить по своим счетам операции с сомнительными целями. Этот рынок исторически находится «в топе отраслей по легализации из-за аккумуляции у скупщиков большого объема наличности», соглашается Ефремов. Он добавляет, что для маскировки сделок компании могут легко оперировать товарными остатками, поскольку металлолом подлежит переработке.

В период пандемии деятельность скупщиков металлолома вряд ли прерывалась, считает Сотов: «Во время пандемии от региона к региону режим самоизоляции был разным, компании могли работать. К тому же металлолом в основном собирается не в Москве, где вводились самые жесткие ограничения».

В феврале 2020 года Банк России опубликовал проект изменений в положение 375-П, на которое ориентируются кредитные организации при выявлении сомнительных операций клиентов. Регулятор решил впервые за восемь лет обновить перечень признаков и критериев подозрительных транзакций. В новой версии документа появились пункты о компаниях-скупщиках металлолома. ЦБ, в частности, хотел, чтобы банки начали отслеживать операции юрлиц и предпринимателей по снятию наличных для последующей покупки у физлиц металлолома. Для повышения контроля сумма снятия наличных должна превышать 3 млн руб. в день или 30% от общего объема расходов клиента на покупку лома.

Как пандемия сказалась на обналичивании и выводе денег

По данным Банка России, в первой половине 2020 года объем операций с признаками обналичивания средств достиг 38 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель снизился на 20,8%. Почти три четверти всех операций по выводу наличных (72%) сейчас совершаются с использованием счетов или карт физлиц. Более 40% таких схем были реализованы с помощью исполнительных документов или депозитных счетов нотариусов, отмечает ЦБ. С учетом оценок регулятора, по этому каналу в первой половине 2020 года было обналичено 10,8 млрд руб. Если бы не схема с исполнительными листами, объем операций по незаконному снятию наличных через банковский канал сократился бы в 1,4 раза год к году, подчеркивает регулятор.

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Финансы
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В 2020 году ЦБ также зафиксировал значительное сокращение вывода денег за рубеж: объем таких операций в первом полугодии составил лишь 18 млрд руб., что в 1,7 раза меньше показателей первой половины 2019 года. На первое место по популярности вышли схемы с получением авансов на импортные товары без последующей поставки грузов (42% от общей суммы операций). Годом ранее на них приходилось менее четверти объема выведенных средств, а основным каналом считались денежные переводы по фиктивным сделкам о получении услуг.

Автор
Юлия Кошкина
банки обналичивание денег сомнительные операции
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