Популярность обналичивания через турфирмы резко упала из-за пандемии

«Теневой сектор ориентируется на реальный бизнес, поскольку в большом потоке официальных платежей отрасли сложнее выявлять сомнительные операции. Обескровленная в условиях пандемии туристическая отрасль в 2020 году осознано избегала транзитных платежей», — соглашается партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. Он также обращает внимание, что туристическая сфера давно отмечена Банком России как рисковая, контроль за ее операциями усиливается каждый год.
Схемы с заключением фиктивных сделок по покупке металлолома, по словам Сотова, могут использоваться для сомнительных операций, поскольку в этой сфере высока доля наличного обращения денег. Компании с лицензиями на скупку лома могут параллельно проводить по своим счетам операции с сомнительными целями. Этот рынок исторически находится «в топе отраслей по легализации из-за аккумуляции у скупщиков большого объема наличности», соглашается Ефремов. Он добавляет, что для маскировки сделок компании могут легко оперировать товарными остатками, поскольку металлолом подлежит переработке.
В период пандемии деятельность скупщиков металлолома вряд ли прерывалась, считает Сотов: «Во время пандемии от региона к региону режим самоизоляции был разным, компании могли работать. К тому же металлолом в основном собирается не в Москве, где вводились самые жесткие ограничения».
В феврале 2020 года Банк России опубликовал проект изменений в положение 375-П, на которое ориентируются кредитные организации при выявлении сомнительных операций клиентов. Регулятор решил впервые за восемь лет обновить перечень признаков и критериев подозрительных транзакций. В новой версии документа появились пункты о компаниях-скупщиках металлолома. ЦБ, в частности, хотел, чтобы банки начали отслеживать операции юрлиц и предпринимателей по снятию наличных для последующей покупки у физлиц металлолома. Для повышения контроля сумма снятия наличных должна превышать 3 млн руб. в день или 30% от общего объема расходов клиента на покупку лома.
Как пандемия сказалась на обналичивании и выводе денег
По данным Банка России, в первой половине 2020 года объем операций с признаками обналичивания средств достиг 38 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель снизился на 20,8%. Почти три четверти всех операций по выводу наличных (72%) сейчас совершаются с использованием счетов или карт физлиц. Более 40% таких схем были реализованы с помощью исполнительных документов или депозитных счетов нотариусов, отмечает ЦБ. С учетом оценок регулятора, по этому каналу в первой половине 2020 года было обналичено 10,8 млрд руб. Если бы не схема с исполнительными листами, объем операций по незаконному снятию наличных через банковский канал сократился бы в 1,4 раза год к году, подчеркивает регулятор.
В 2020 году ЦБ также зафиксировал значительное сокращение вывода денег за рубеж: объем таких операций в первом полугодии составил лишь 18 млрд руб., что в 1,7 раза меньше показателей первой половины 2019 года. На первое место по популярности вышли схемы с получением авансов на импортные товары без последующей поставки грузов (42% от общей суммы операций). Годом ранее на них приходилось менее четверти объема выведенных средств, а основным каналом считались денежные переводы по фиктивным сделкам о получении услуг.