Популярность обналичивания через турфирмы резко упала из-за пандемии

В первой половине 2020 года доля сомнительных операций с участием туристических компаний снизилась до 16%, сообщил Банк России. Более популярной схемой на фоне пандемии стали операции с металлоломом и драгоценными металлами

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На фоне пандемии в России изменились схемы проведения сомнительных транзитных операций, следует из статистики Банка России. В первой половине 2020 года на второе место по популярности вышли схемы по уклонению от уплаты налогов через закупку металлолома, лома драгоценных металлов или камней — доля таких операций в общем объеме сомнительных достигла 31%. Еще год назад показатель был на уровне 8%, а по итогам всего 2019 года составлял 12%.

При этом в 2020 году резко снизилась активность по обналичиванию денег с помощью турфирм, торговых компаний и платежных агентов. Если год назад через эти структуры проводилось больше четверти сомнительных операций (27%), то сейчас — только 16%. ЦБ также зафиксировал сокращение обналичивания денег через счета физических лиц, хотя через этот канал по-прежнему проводится наибольшая доля подозрительных транзакций (40%).

Почему схемы с турфирмами потеряли популярность

Во втором квартале 2020 года Россия ввела запрет на международные перелеты в туристических целях и санитарные ограничения, что привело к снижению турпотока. «В любом случае транзитная операция не должна привлекать внимание. Если турфирма в период пандемии, когда никто никуда не ездит отдыхать, начинает показывать какие-то бешеные обороты, конечно, это привлечет внимание банка», — объясняет руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александр Сотов.