Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса

На что уже решился ЦБ Участники рынка могут не ухудшать оценку качества кредитов, выданных туристическим и транспортным компаниям — такую возможность ЦБ дал им 10 марта, вскоре после первой волны обвала рынков. Кредиторы также могут не ухудшать оценку финансового положения таких заемщиков, чтобы не создавать повышенные резервы по активам. Кроме того, регулятор решил простимулировать работу банков с производителями лекарств и медицинской техники. Коэффициент риска по ссудам таким клиентам был снижен до 70%. Надбавки по аналогичным кредитам в валюте снижены до нуля. 13 марта ЦБ расширил послабления для банков, которые держат на балансе облигации фармкомпаний и производителей медтехники. Коэффициенты риска по таким активам временно не применяются. 17 марта ЦБ совместно с правительством опубликовал пакет мер, предназначенных для поддержки российского бизнеса. Из документа следует, что на послабления могут рассчитывать банки, кредитующие малый и средний бизнес.

Нужны ли послабления

Вице-президент АБР Алексей Войлуков пояснил, что ассоциация подготовила список предложений в ответ на просьбу ЦБ. По его словам, их реализация должна снизить нагрузку на банки, которая требует физического присутствия людей на местах. «Заморозка или отмена ежедневной отчетности — одна из самых действенных мер, потому что затраты банков на это колоссальные, при этом у самого регулятора такая форма отчетности менее востребована», — пояснил Войлуков.

Ежедневная передача банками данных о состоянии капитала и движении средств не снизит надзорные возможности ЦБ: «Банк России говорит, что такая отчетность необходима для более оперативного мониторинга, но на ранке насчитывается около 100 игроков, которые сдают такую отчетность. Многие из них делают это больше одного года — если бы у банка реально были проблемы, то за это время уже можно было бы принять решение, а так получается, что это лишние затраты», — подчеркивает Войлуков.

Предложения ассоциации очень актуальны, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По его словам, перевод сотрудников на удаленный доступ усложняет и увеличивает сроки подготовки информации. «Было бы полезно упростить жизнь для банков, освободив их от части регуляторной нагрузки», — указывает аналитик. Он, однако, считает, что оценить операционные риски для банковской системы из-за коронавируса пока сложно.

«Никто из банков не был полностью готов к удаленному режиму работы, сейчас им в первую очередь нужно обеспечить безопасность дистанционного подключения своих сотрудников к внутренним системам банкам», — говорит управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев. Он также считает, что ЦБ мог бы пойти навстречу и временно не собирать отчетность с банков в ежедневном режиме.

Но самое необходимое, по словам аналитика, — дать кредиторам возможность не досоздавать резервы по заемщикам, у которых возникли проблемы из-за эпидемии. «В текущих условиях у банков будет очень большой всплеск резервирования, так как значительная часть клиентов перейдет в более низкое качество заемщиков из-за ухудшившихся показателей. Было бы разумно оценивать их по данным за 2019 год, в противном случае у банков будет просадка капитала на фоне роста резервов. И государственным банкам может даже потребоваться докапитализация», — предупреждает Сараев. Что касается предоставления надзорных послаблений за нарушения «антиотмывочных норм», то они маловероятны, считает эксперт.