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Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса

Банки просят ЦБ на время остановить проверки, начисление штрафов и снизить требования к передаче отчетности, следует из их предложений. Отказ от ежедневных отчетов облегчит перевод сотрудников на «удаленку» из-за коронавируса
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российские банки попросили ЦБ ослабить надзор и регулирование, чтобы перевести больше своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) главе регулятора Эльвире Набиуллиной (есть у РБК). Факт его отправки подтвердили в ассоциации. ЦБ изучит предложения банковского сообщества, сказал РБК представитель регулятора.

Участники рынка называют послабления дополнительными мерами для «минимизации негативного влияния на финансовый рынок». Своих сотрудников на удаленную работу уже частично перевели Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, МКБ, «Открытие» и Росбанк, писал РБК.

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Каких послаблений хотят банки

  • Кредитные организации предлагают ЦБ отменить или перенести проведение проверок, запланированных на первую половину 2020 года. Если надзорные инспекторы уже начали проверки, необходимо сузить круг вопросов по таким мероприятиям, сократить объем запросов и дать банкам больше времени на предоставление информации, говорится в письме. ЦБ также мог бы временно не направлять им запросы «статистического или ненадзорного характера», полагают в АБР.
  • Банки просят регулятор перенести на 2021 год внедрение основных нормативных актов, «устанавливающих новые или изменяющих действующие требования, особенно если их реализация предусматривает трансформацию внутренних бизнес-процессов и обширные изменения форм отчетности». С начала года ЦБ изменил порядок расчета обязательных нормативов для банков с универсальной лицензией. Кроме того, он опубликовал проект нового указания о расчете операционного риска для кредитных организаций. На 2020 год также намечено обновление указания о расчете предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче кредитов. Банк России не исключал и введения с 1 июля надбавок к капиталу при выдаче ипотечных кредитов в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика.
  • Участники рынка просят значительных послаблений в правилах передачи отчетности. Например, банки не хотят ежедневно отчитываться перед ЦБ о движении средств по счетам и состоянии нормативов достаточности капитала.
  • Кредитные организации также просят регулятор не наказывать их за некоторые допущенные нарушения. В частности, до конца года не применять меры за несвоевременную передачу отчетности. Банки также хотели бы избежать штрафов за нарушения «антиотмывочных» норм, а именно за несвоевременную передачу информации о сомнительных операциях своих клиентов (указание ЦБ 4936-У). С 1 мая 2019 года максимальный порог штрафов для банков за подобные нарушения вырос в 10 раз: до 1% размера собственных средств.
  • АБР предлагает ЦБ расширить круг клиентов, по кредитам которых банки могли бы не формировать дополнительные резервы. Пока регулятор распространил подобные послабления лишь на три отрасли.

На что уже решился ЦБ

Участники рынка могут не ухудшать оценку качества кредитов, выданных туристическим и транспортным компаниям — такую возможность ЦБ дал им 10 марта, вскоре после первой волны обвала рынков. Кредиторы также могут не ухудшать оценку финансового положения таких заемщиков, чтобы не создавать повышенные резервы по активам.

Кроме того, регулятор решил простимулировать работу банков с производителями лекарств и медицинской техники. Коэффициент риска по ссудам таким клиентам был снижен до 70%. Надбавки по аналогичным кредитам в валюте снижены до нуля.

13 марта ЦБ расширил послабления для банков, которые держат на балансе облигации фармкомпаний и производителей медтехники. Коэффициенты риска по таким активам временно не применяются.

17 марта ЦБ совместно с правительством опубликовал пакет мер, предназначенных для поддержки российского бизнеса. Из документа следует, что на послабления могут рассчитывать банки, кредитующие малый и средний бизнес.

Нужны ли послабления

Вице-президент АБР Алексей Войлуков пояснил, что ассоциация подготовила список предложений в ответ на просьбу ЦБ. По его словам, их реализация должна снизить нагрузку на банки, которая требует физического присутствия людей на местах. «Заморозка или отмена ежедневной отчетности — одна из самых действенных мер, потому что затраты банков на это колоссальные, при этом у самого регулятора такая форма отчетности менее востребована», — пояснил Войлуков.

Ежедневная передача банками данных о состоянии капитала и движении средств не снизит надзорные возможности ЦБ: «Банк России говорит, что такая отчетность необходима для более оперативного мониторинга, но на ранке насчитывается около 100 игроков, которые сдают такую отчетность. Многие из них делают это больше одного года — если бы у банка реально были проблемы, то за это время уже можно было бы принять решение, а так получается, что это лишние затраты», — подчеркивает Войлуков.

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Предложения ассоциации очень актуальны, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. По его словам, перевод сотрудников на удаленный доступ усложняет и увеличивает сроки подготовки информации. «Было бы полезно упростить жизнь для банков, освободив их от части регуляторной нагрузки», — указывает аналитик. Он, однако, считает, что оценить операционные риски для банковской системы из-за коронавируса пока сложно.

«Никто из банков не был полностью готов к удаленному режиму работы, сейчас им в первую очередь нужно обеспечить безопасность дистанционного подключения своих сотрудников к внутренним системам банкам», — говорит управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев. Он также считает, что ЦБ мог бы пойти навстречу и временно не собирать отчетность с банков в ежедневном режиме.

Но самое необходимое, по словам аналитика, — дать кредиторам возможность не досоздавать резервы по заемщикам, у которых возникли проблемы из-за эпидемии. «В текущих условиях у банков будет очень большой всплеск резервирования, так как значительная часть клиентов перейдет в более низкое качество заемщиков из-за ухудшившихся показателей. Было бы разумно оценивать их по данным за 2019 год, в противном случае у банков будет просадка капитала на фоне роста резервов. И государственным банкам может даже потребоваться докапитализация», — предупреждает Сараев. Что касается предоставления надзорных послаблений за нарушения «антиотмывочных норм», то они маловероятны, считает эксперт.

Авторы: Юлия Кошкина, Евгения Чернышова
Теги: банки, регулирование
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