Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса
Российские банки попросили ЦБ ослабить надзор и регулирование, чтобы перевести больше своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) главе регулятора Эльвире Набиуллиной (есть у РБК). Факт его отправки подтвердили в ассоциации. ЦБ изучит предложения банковского сообщества, сказал РБК представитель регулятора.
Участники рынка называют послабления дополнительными мерами для «минимизации негативного влияния на финансовый рынок». Своих сотрудников на удаленную работу уже частично перевели Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, МКБ, «Открытие» и Росбанк, писал РБК.
Каких послаблений хотят банки
- Кредитные организации предлагают ЦБ отменить или перенести проведение проверок, запланированных на первую половину 2020 года. Если надзорные инспекторы уже начали проверки, необходимо сузить круг вопросов по таким мероприятиям, сократить объем запросов и дать банкам больше времени на предоставление информации, говорится в письме. ЦБ также мог бы временно не направлять им запросы «статистического или ненадзорного характера», полагают в АБР.
- Банки просят регулятор перенести на 2021 год внедрение основных нормативных актов, «устанавливающих новые или изменяющих действующие требования, особенно если их реализация предусматривает трансформацию внутренних бизнес-процессов и обширные изменения форм отчетности». С начала года ЦБ изменил порядок расчета обязательных нормативов для банков с универсальной лицензией. Кроме того, он опубликовал проект нового указания о расчете операционного риска для кредитных организаций. На 2020 год также намечено обновление указания о расчете предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче кредитов. Банк России не исключал и введения с 1 июля надбавок к капиталу при выдаче ипотечных кредитов в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика.
- Участники рынка просят значительных послаблений в правилах передачи отчетности. Например, банки не хотят ежедневно отчитываться перед ЦБ о движении средств по счетам и состоянии нормативов достаточности капитала.
- Кредитные организации также просят регулятор не наказывать их за некоторые допущенные нарушения. В частности, до конца года не применять меры за несвоевременную передачу отчетности. Банки также хотели бы избежать штрафов за нарушения «антиотмывочных» норм, а именно за несвоевременную передачу информации о сомнительных операциях своих клиентов (указание ЦБ 4936-У). С 1 мая 2019 года максимальный порог штрафов для банков за подобные нарушения вырос в 10 раз: до 1% размера собственных средств.
- АБР предлагает ЦБ расширить круг клиентов, по кредитам которых банки могли бы не формировать дополнительные резервы. Пока регулятор распространил подобные послабления лишь на три отрасли.