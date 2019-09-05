ЦБ пригрозил штрафом за позднее подключение к СБП после заявления Грефа

Банки, которые вовремя не подключатся к системе быстрых платежей, могут быть оштрафованы, заявил ЦБ. Кредитные организации должны сделать это до 1 октября, но Сбербанк уже сообщил, что не уложится в этот срок

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Банки, которые не успеют вовремя подключиться к системе быстрых платежей (СБП), могут столкнуться со штрафами, сообщил Центробанк. За несколько часов до этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация не сможет подключиться к системе в назначенный срок (до 1 октября).

«Правилами платежной системы Банка России установлено, что все системно значимые кредитные организации должны подключиться к СБП до 1 октября текущего года. Сроки едины для всех участников финансового рынка.

У участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к этому сроку. Вся необходимая для этого документация была доступна с ноября 2018 года», — отметила пресс-служба ЦБ в ответ на запрос РБК о подключении Сбербанка к СБП.

О том, что Сбербанк не подключится к СБП до 1 октября, Греф заявил в четверг на Восточном экономическом форуме. «Решение о подключении принято, процесс подключения начнем. Но 1 октября, конечно, мы не сможем подключиться физически, потому что это требует большого количества доработок и на нашей стороне, и на стороне СБП. Поэтому сейчас ведется диалог, определяются сроки. Пока окончательные сроки не определены, процесс взаимодействия активный», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Подключение к системе у уже работающих в СБП банков заняло два—четыре месяца и не вызвало «никаких сложностей», отмечает ЦБ. «На данный момент к СБП подключено 18 банков, в том числе девять системно значимых. Еще один системно значимый банк завершает подключение к СБП в ближайшее время. В случае неисполнения требований Банка России к участнику рынка применяются меры, установленные законодательством, включая предписания и штрафы», — заявили в ЦБ, не упомянув Сбербанк (регулятор не комментирует работу действующих банков).

Греф позднее заявил, что банк готов к штрафам. «Значит, будем оштрафованы. Невозможно это сделать. Нельзя устанавливать такие сроки, не обсудив», — сказал он (цитата по ТАСС).