Мосбиржа изучит запуск торгов новыми валютами

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В ближайшее время Московская биржа сделает доступным для инвесторов ранее анонсированный узбекский сум, она также рассматривает запуск торгов другими валютами, сообщила журналистам руководитель направления продаж департамента валютного рынка Яна Плешкова.

«У нас в проработке находятся 10–15 новых валютных пар. Но это не означает, что они все будут запущены, потому что для запуска валютной пары помимо готовности торговой инфраструктуры нужна расчетная инфраструктура, наличие клиентского спроса и поставщиков ликвидности», — уточнила Плешкова.

«Мы видим кратный рост интереса к национальным валютам в связи с перестройкой всей внешнеэкономической деятельности, потоков, различных транспортных маршрутов. Мы движемся в этом направлении и рассматриваем к запуску различные валюты из стран ЕАЭС и ближнего зарубежья. В частности, в ближайшее время планируем запуск торгов узбекским сумом», — сказала она.

С конца июня Мосбиржа начала торговать армянским драмом. У нее также были планы насчет торгов дирхамом (валюта Объединенных Арабских Эмиратов), но пока он по-прежнему недоступен на российской площадке.

Сейчас на Мосбирже доступны торги долларом, евро, фунтом стерлингов, казахстанским тенге, турецкой лирой, гонконгским долларом, драмом, южноафриканским рэндом и белорусским рублем. По данным площадки, ежедневный дневной объем торгов на валютном рынке биржи составляет $15–20 млрд.