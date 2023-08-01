Россияне смогли вывести часть заблокированных бумаг из банка в Дубае

Клиенты одного из крупнейших банков ОАЭ, столкнувшиеся с заморозкой активов из-за европейских санкций, смогли вывести часть из них. О таких кейсах РБК рассказали юристы. Но это можно сделать только с бумагами из США и деньгами

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Ряду российских инвесторов удалось разблокировать часть активов на инвестиционных счетах в Emirates NBD (второй по размеру банк ОАЭ), рассказали РБК три юриста по международному праву, которые специализируются на таких операциях. Речь идет о ценных бумагах американских эмитентов и части денежных средств на инвестиционных счетах в ENBD, уточнили эксперты. Доступ к европейским бумагам и выплатам по ним (купоны, дивиденды, погашения) остается ограниченным.

О блокировке активов на инвестиционных счетах россиян в ENBD стало известно в апреле 2023 года. Банк разместил активы россиян на сегрегированных (отделенных от общей массы) счетах, ограничил свободные сделки с бумагами и вывод денег, писал Forbes. Мера была принята в связи с санкциями ЕС, подразумевающими запрет на оказание финансовых услуг россиянам и продажу им бумаг, номинированных в евро. А так как в цепочке учета иностранных ценных бумаг россиян на инвестсчетах ENBD присутствует европейский депозитарий Clearstream, дубайский банк должен соблюдать санкционные требования.

Теперь ряду клиентов ENBD из России удалось вернуть свободный доступ к части заблокированных ценных бумаг путем перевода их в другие депозитарии, рассказала РБК основательница юридической фирмы Nevskaya Consulting Дарья Невская. Информацию о том, что другие депозитарии принимают активы россиян из ENBD, подтвердил юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Дмитрий Дворецкий.

Юрист Uppercase Legal Тамрин Дарбаков знает, что у нескольких клиентов получилось разблокировать денежные средства на инвестсчетах с помощью получения лицензий от европейских регуляторов. По словам Невской, без получения дополнительных разрешений есть возможность вывести с брокерских счетов на расчетные те деньги, которые туда ранее зачисляли сами владельцы счетов (например, для покупки ценных бумаг).

РБК направил запрос в Emirates NBD.

Как это работает с ценными бумагами

Единственным способом разблокировки ценных бумаг, по словам Невской, сейчас остается их перевод в другие депозитарии, зарегистрированные не на территории ЕС. Но сделать это можно только с активами, не номинированными в евро, — например, с ценными бумагами американских компаний в долларах.

«Американские бумаги вне санкций, поэтому их можно перевести в американский депозитарий на основании распоряжения владельца», — говорит эксперт. Для этого нужно открыть брокерский счет в компании, зарегистрированной вне Евросоюза и использующей для учета активов неевропейские депозитарии, и перевести туда активы. Например, счета россиянам (за исключением жителей новых территорий и Крыма) открывает американский Interactive Brokers (IB). РБК направил запрос в Interactive Brokers.

Изначально были сомнения, «отдаст» ли ENBD американские бумаги, но несколько успешных клиентских кейсов показывают, что такой вариант сейчас возможен, отмечает Невская.

«США не вводили ограничения в отношении российских инвесторов для собственного рынка ценных бумаг по аналогии с ЕС. Мы наблюдаем, как американские депозитарии и брокеры принимают бумаги, принадлежащие россиянам, в том числе со счетов в ENBD», — подтверждает Дворецкий.

Впрочем, вывод активов российскими лицами из ОАЭ в американскую экономику сопряжен с рисками блокировки, в связи с чем такая практика не является массовой, говорит эксперт. По его словам, значительно более популярными остаются юрисдикции, не включенные российским правительством в перечень недружественных.

Как это работает с деньгами

С инвестиционных счетов можно вывести денежные средства, но только те, которые сами клиенты ENBD зачисляли на свои брокерские счета (например, для покупки активов), продолжает Невская. Эти деньги можно перечислить на обычные расчетные счета в ENBD, в отношении которых не действует никаких ограничений, указывает эксперт. Кроме того, эти же расчетные счета можно использовать для вывода средств с новых счетов у другого брокера, которому были переведены активы из ENBD, добавила она.

Несмотря на отсутствие санкционных ограничений в отношении расчетных счетов, работать с ними россиянам сложно. «Практика показывает, что доступ к финансовой системе ОАЭ для россиян не является свободным: не секрет, что открытие счетов российскому лицу в банке ОАЭ сопряжено с рядом требований, в том числе с наличием рабочей визы и переводом зарплатного проекта в такой банк. Далее следует долгий процесс скрининга и комплаенс-проверки для принятия решения об открытии счетов в ручном режиме», — перечисляет Дворецкий.

Какие операции провести не получится

Ранее российские инвесторы могли структурировать активы путем их перевода в контролируемые иностранные компании (КИК, зарегистрированная за рубежом организация, контролируемая налоговым резидентом России), трасты или семейные фонды, зарегистрированные в ОАЭ, так как изначальная трактовка санкций не относила их к лицам, в отношении которых применяются данные санкционные ограничения, говорит Невская.

«Но по состоянию на прошлую неделю ситуация складывалась так, что ограничения по использованию ценных бумаг, номинированных в евро, и выводу средств по этим ценным бумагам распространили и на компании россиян, зарегистрированные вне ЕС. Clearstream толкует санкции расширительно, включая в них и КИК», — объяснила эксперт.

Что касается ценных бумаг европейских эмитентов и выплат по ним, то их «разблокировать» с помощью перевода нельзя, по таким активам ENBD строго следует санкциям ЕС в отношении российских инвесторов — они не могут совершать операции с бумагами, номинированными в евро, и не могут обслуживаться европейскими депозитариями.

«Объединенные Арабские Эмираты являются финансовым хабом Ближнего Востока, развиваясь как международный инвестиционно-банковский центр. Очевидно, что ОАЭ не могут позволить себе допустить развитие ситуации, когда в отношении финансовой системы и банков ОАЭ могут быть введены ограничительные меры ЕС», — говорит Дворецкий. Таким образом, чтобы разблокировать средства и активы с таких счетов, необходимо иметь вид на жительство (ВНЖ) или гражданство в одной из стран ЕС, уточняет Невская. Для разблокировки выплат по ценным бумагам необходимо получение лицензии (разрешения) от европейского регулятора, напоминает Дарбаков: такие успешные кейсы есть, но их совсем немного.