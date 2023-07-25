Один из крупнейших швейцарских банков закроет счета клиентам из России

Julius Baer расторгнет все деловые отношения с постоянно проживающими в России клиентами. Банкиры пояснили решение «текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями». В мае банк заморозил инвестсчета россиян

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Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer разослал своим постоянно проживающим клиентам в России предупреждения о предстоящем закрытии счетов, с копией письма ознакомился Forbes, его достоверность подтвердил один из клиентов кредитной организации. О решении банка также сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust.

Говоря об ограничениях для российских клиентов, банк использовал слово domiciled, которое означает основное место жительства. Как пояснил Julius Baer, он не может предлагать им «подходящие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам», в связи с «текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями».

Банк уведомил, что кредитные договоры и другие соглашения будут прекращены с 30 сентября, все деловые отношения с проживающими в России клиентами прекратят не позднее 31 декабря. Затем Julius Baer будет предоставлять лишь ограниченные услуги, а с августа будут введены несколько дополнительных комиссий, в частности — квартальная плата за обслуживание в 2250 франков (около $2590).

РБК направил запрос в Julius Baer.

Два месяца назад, в конце мая, Julius Baer объявил о немедленном замораживании инвестиционных счетов россиян и белорусов. Банк пояснил, что вынужден выполнять требования европейского депозитария Euroclear. «Euroclear требует выделить ценные бумаги, хранящиеся в Euroclear, и денежные средства, полученные от этих ценных бумаг, на специальные счета в Euroclear», — говорилось в письме клиентам. Мера не распространялась на тех, у кого было гражданство в стране Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии.

Этой весной руководство Julius Baer призывало внимательно отнестись к обеспокоенности инвесторов, так как кризис доверия к банкам никуда не делся. «Очевидно, что появление швейцарских банков в международной прессе усугубляет давление и мы, швейцарские банкиры, должны отвечать», — говорил исполнительный директор банка Филипп Рикенбахер.