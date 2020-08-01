Лукашенко попросил «не губить» банк «Газпрома»

Белорусский президент заявил, что не видит «особой заинтересованности газпромовской» в делах Белгазпромбанка, и пообещал, что национальный регулятор поддержит его

Александр Лукашенко и Надежда Ермакова (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нужным сохранить Белгазпромбанк, основная часть акций которого принадлежит российским «Газпрому» и Газпромбанку (по 49,8% у каждого). Об этом он заявил на встрече с руководителем временной администрации финансовой организации Надеждой Ермаковой, передает БелТА.

«Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Это банк, который, если «Газпром» от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он не видит «особой заинтересованности газпромовской» в делах белорусского банка. Лукашенко сообщил также, что разговаривал о Белгазпромбанке с президентом России Владимиром Путиным. «[Путин] говорит, что банк может работать, не бедные у него собственники, — дословно. Поэтому, если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать так, чтобы этот банк работал», — привел белорусский президент содержание разговора. В ответ на это Лукашенко заявил, что банк должен работать по белорусским законам.

Ермакова в свою очередь сообщила Лукашенко, что акционеры Белгазпромбанка не связывались с временной администрацией. «Пока собственник не хочет разговаривать», — заявила она.