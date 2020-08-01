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Лукашенко попросил «не губить» банк «Газпрома»

Белорусский президент заявил, что не видит «особой заинтересованности газпромовской» в делах Белгазпромбанка, и пообещал, что национальный регулятор поддержит его
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Александр Лукашенко и Надежда Ермакова
Александр Лукашенко и Надежда Ермакова (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нужным сохранить Белгазпромбанк, основная часть акций которого принадлежит российским «Газпрому» и Газпромбанку (по 49,8% у каждого). Об этом он заявил на встрече с руководителем временной администрации финансовой организации Надеждой Ермаковой, передает БелТА.

«Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Это банк, который, если «Газпром» от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут», — заявил Лукашенко.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

По словам белорусского лидера, он не видит «особой заинтересованности газпромовской» в делах белорусского банка. Лукашенко сообщил также, что разговаривал о Белгазпромбанке с президентом России Владимиром Путиным. «[Путин] говорит, что банк может работать, не бедные у него собственники, — дословно. Поэтому, если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать так, чтобы этот банк работал», — привел белорусский президент содержание разговора. В ответ на это Лукашенко заявил, что банк должен работать по белорусским законам.

Ермакова в свою очередь сообщила Лукашенко, что акционеры Белгазпромбанка не связывались с временной администрацией. «Пока собственник не хочет разговаривать», — заявила она.

РБК направил запрос в Газпромбанк и представителю «Газпрома».

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Нацбанк Белоруссии готов поддержать финансовую организацию, также отметил Лукашенко. «Да, попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений, но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования», — сказал он.

В середине июня в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Сотрудники Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., а также задержали около 30 человек. Ведомство заявило, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК утверждает, что Виктор Бабарико, который руководил Белгазпромбанком до мая 2020 года, причастен к противоправной деятельности, которая привела к обыскам и возбуждению уголовных дел.

Бабарико, объявивший о намерении участвовать в выборах президента Белоруссии 9 августа, был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. ЦИК страны отказала ему в регистрации, объяснив это несоответствиями в его декларации о доходах и тем, что в его кампании участвовала иностранная организация, то есть Белгазпромбанк.

15 июня в Белгазпромбанке назначили временную администрацию, которую возглавила Ермакова. Газпромбанк и «Газпром» назвали действия Нацбанка Белоруссии по смене руководства незаконными.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Антон Фейнберг, Тимофей Дзядко
Теги: Александр Лукашенко, Газпромбанк, «Газпром»
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