 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

UniCredit попросил у европейского суда разъяснений по поводу ЕЦБ и России

Сюжет
Война санкций
Итальянский банк попросил приостановить решение ЕЦБ о сокращении деятельности в России для получения «окончательных юридических разъяснений» по поводу ликвидации московского подразделения, насчет которой у UniCredit есть опасения
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Итальянская финансовая группа UniCredit (контролирует российский банк «ЮниКредит») обратилась в высший суд ЕС общей юрисдикции относительно некоторых требований Европейского Центробанка (ЕЦБ) по поводу сокращения присутствия группы в России.

UniCredit просит «окончательного юридического разъяснения» установленных ЕЦБ требований насчет ликвидации московского подразделения группы, говорится в поступившем в Bloomberg заявлении.

Представители банка отметили, что в целом согласны с необходимостью сократить деятельность корпорации в России, но у них есть опасения насчет условий сокращения. UniCredit на время слушаний просит приостановить действие соответствующего решения регулятора.

В мае финансовый директор UniCredit Стефано Порро сообщил, что группа намерена полностью нивелировать риски от потери бизнеса в России к концу 2025 года, и отметил, что сжатие бизнеса в России негативно влияет на прибыль группы.

Главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел заявил в июне, что банк вряд ли сможет уйти с российского рынка при нынешних условиях. Как пояснил топ-менеджер, UniCredit сократил свою активность, но не желает расставаться с активами за низкую цену. По его словам, попытки поиска решения не прекращаются.

Глава UniCredit оценил вероятность ухода из России словами о «серой зоне»
Бизнес
Фото:Stefano Rellandini / Reuters

Требования о сокращении активности в России были выдвинуты и к другим европейским банкам. Например, австрийский Raiffeisen Bank International получил предписание ускорить сокращение активности в России и к 2026 году сократить кредитный портфель на местном рынке на 65%. На этом фоне его российская «дочка» Райффайзенбанк сообщила в июне, что уменьшит объемы кредитования.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что остающиеся работать в России иностранные банки выполняют важные функции в интересах и российских, и зарубежных клиентов. Если они не будут предоставлять свои услуги, то ущерб будет нанесен и тем, и другим.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
UniCredit ЕЦБ иностранные банки
Материалы по теме
Суд наложил арест на активы Unicredit Bank в России
Финансы
Глава UniCredit оценил вероятность ухода из России словами о «серой зоне»
Бизнес
Bloomberg узнал о плане UniCredit уйти из России с возможностью вернуться
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 17:38
Суд пересмотрел решение по уголовному иммунитету Трампа Политика, 18:30
Иван Обляков назвал лучших футболистов на Евро-2024 Спорт, 18:22
Тренера молодежной сборной по борьбе задержали по делу о терроризме Политика, 18:21
В Волгограде водитель перевозил пассажиров на крыше автомобиля. Видео Общество, 18:13
«Спартак» объявил о завершении контракта с Квинси Промесом Спорт, 18:11
Франция и Португалия — фавориты матчей 1/8 финала. Что происходит на Евро Спорт, 18:05
UniCredit попросил у европейского суда разъяснений по поводу ЕЦБ и России Финансы, 18:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чалов предрек серию пенальти в матче Франция — Бельгия на Евро Спорт, 18:00
В Польше при пожаре на свалке пострадали несколько человек Общество, 17:59
NASDAQ уведомила QIWI о делистинге акций компании с биржи Инвестиции, 17:58
Американский центр исследований CSIS стал нежелательной организацией Политика, 17:52
Акинфеев предсказал борьбу европейских клубов за вратаря сборной Грузии Спорт, 17:45
Иван Обляков назвал фаворита в матче Франция — Бельгия в 1/8 финала Евро Спорт, 17:36
Суперкомпьютер оценил шансы Словении в игре против Португалии на Евро Спорт, 17:34