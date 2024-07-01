UniCredit попросил у европейского суда разъяснений по поводу ЕЦБ и России
Итальянская финансовая группа UniCredit (контролирует российский банк «ЮниКредит») обратилась в высший суд ЕС общей юрисдикции относительно некоторых требований Европейского Центробанка (ЕЦБ) по поводу сокращения присутствия группы в России.
UniCredit просит «окончательного юридического разъяснения» установленных ЕЦБ требований насчет ликвидации московского подразделения группы, говорится в поступившем в Bloomberg заявлении.
Представители банка отметили, что в целом согласны с необходимостью сократить деятельность корпорации в России, но у них есть опасения насчет условий сокращения. UniCredit на время слушаний просит приостановить действие соответствующего решения регулятора.
В мае финансовый директор UniCredit Стефано Порро сообщил, что группа намерена полностью нивелировать риски от потери бизнеса в России к концу 2025 года, и отметил, что сжатие бизнеса в России негативно влияет на прибыль группы.
Главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел заявил в июне, что банк вряд ли сможет уйти с российского рынка при нынешних условиях. Как пояснил топ-менеджер, UniCredit сократил свою активность, но не желает расставаться с активами за низкую цену. По его словам, попытки поиска решения не прекращаются.
Требования о сокращении активности в России были выдвинуты и к другим европейским банкам. Например, австрийский Raiffeisen Bank International получил предписание ускорить сокращение активности в России и к 2026 году сократить кредитный портфель на местном рынке на 65%. На этом фоне его российская «дочка» Райффайзенбанк сообщила в июне, что уменьшит объемы кредитования.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что остающиеся работать в России иностранные банки выполняют важные функции в интересах и российских, и зарубежных клиентов. Если они не будут предоставлять свои услуги, то ущерб будет нанесен и тем, и другим.