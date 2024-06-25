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Война санкций ,  
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Песков оценил значение оставшихся в России иностранных банков

Песков: оставшиеся в России банки работают в интересах зарубежных клиентов
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Война санкций
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Иностранные банки, которые остались в России, выполняют важные функции в интересах зарубежных клиентов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос о необходимости продолжения работы западных банков в России и их значении.

«Они выполняют достаточно важные функции по переводу средств, причем это не только в интересах наших клиентов этих банков, но и зарубежных», — сказал пресс-секретарь.

По словам Пескова, западный бизнес с «многомиллиардными инвестициями» в российскую экономику продолжает работать в стране и пользуется банковскими услугами. «Если они прекратятся, будет нанесен ущерб этим компаниям так же, как и нашим компаниям», — заключил он.

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Фото:Александр Казаков / ТАСС

В России продолжают работать в том числе «дочки» австрийского Raiffeisen Bank, итальянского UniCredit и венгерского OTP Bank. После начала военной операции на Украине на них усилилось давление со стороны европейских и американских регуляторов.

Осенью 2022 года президент Владимир Путин указом запретил продажу банков, принадлежащих иностранным владельцам из недружественных государств, без специального разрешения. Это требование распространяется и на Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк. Продажа возможна лишь в случае выхода дополнительного президентского указа.

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Теги
Дмитрий Песков иностранные банки Райффайзенбанк ЮниКредит
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