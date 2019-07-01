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Финансы ,  
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Олег Тиньков потратил $10 млн на покупку бумаг своей банковской группы
Олег Тиньков, как и обещал, принял участие во вторичном размещении (SPO) банковской группы TCS Group, купив бумаг на $10 млн. Расписки TCS приобрели и шесть топ-менеджеров Тинькофф банка, но они потратили на эти цели меньше $1 млн
Олег Тиньков (Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС)

TCS Group (в нее входит Тинькофф банк) сегодня раскрыла данные об участии менеджмента в ее недавнем SPO. Основатель компании Олег Тиньков приобрел около 555,6 тыс. глобальных депозитарных расписок (GDR, соответствует одной акции класса А) компании на $10 млн, или менее 0,3% от увеличенного уставного капитала группы. О своих планах принять участие в размещении Тиньков сообщал в июне.

Еще шесть менеджеров компании приобрели бумаги почти на $780 тыс. Так, предправления Тинькофф банка Оливер Хьюз приобрел 12,4 тыс. GDR на $223,65 тыс., зампред правления банка Илья Писемский — 11 тыс. расписок на $198 тыс., глава Tinkoff Mobile Джордж Чесаков — 5 тыс. бумаг на $90,6 тыс. Директор по корпоративному финансированию Тинькофф банка Сергей Пирогов, зампред правления банка Станислав Близнюк и директор по информационным технологиям Вячеслав Цыганов купили по равному пакету — 4,9 тыс. GDR на $88,9 тыс. каждый.

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По условиям размещения предусмотрен lock-up период (запрет на продажу) акций Олегом Тиньковым и самой группой до конца 2019 года. После SPO доля Олега Тинькова в капитале банковской группы «размылась» с 43,8 до 40,4%, сообщала компания. Но благодаря тому, что Тиньков владеет акциями компании класса B (одна акция дает 10 голосов), голосующая доля основателя остается выше 80%.

«Когда акционеры и менеджеры принимают участие в размещении в умеренных объемах — это хороший знак. Он говорит о том, что команда верит в проект. При этом важно, что доля их участия несущественна. Значит, спрос на бумаги со стороны не связанных с группой инвесторов был высоким», — сказала РБК аналитик BCS Global Markets Елена Царева. «Книга заявок на бумаги TCS была очень распылена, в размещении не принимали участие так называемые «якоря» (якорные инвесторы, выкупающие значительный объем. — РБК)», — рассказал РБК один из инвесторов, участвовавших в SPO.

TCS Group 27 июня в ходе SPO на Лондонской бирже привлекла около $300 млн. Со стороны инвесторов наблюдался высокий спрос, книга заявок была неоднократно переподписана, а ориентир цены повышен с $17,8 до $18 за бумагу, рассказывали РБК источники на финансовом рынке. В итоге компания разместила среди инвесторов 16,7 млн GDR по финальной цене в $18 за бумагу.

«В рамках SPO TCS Group была оценена с мультипликатором 6,4 к прибыли (price to income) и 3,2 к капиталу (price to book). Эти данные выше, чем у большинства торгующихся российских банков сегодня, но сопоставимы с текущей оценкой Сбербанка по прибыли — торгуется с мультипликатором примерно 5,5», — отметила Царева из BCS Global Markets. Мультипликатор к капиталу у Сбербанка (примерно 1,2) уже существенно ниже, чем у Тинькофф банка. По словам аналитика, сказывается разница в рентабельности капитала. У Сбербанка ROE на уровне 23%, а у Тинькофф банка — 55% после размещения.

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Выкуп акционером и топ-менеджментом расписок в ходе июньского размещения — не первая их сделка с бумагами TCS после IPO в 2013 году (тогда компания разместилась по цене $17,5 за GDR). В 2014 году основные акционеры компании выкупили бумаги на $19,5 млн. «Когда бумаги компании были на невысоком уровне, Тиньков и топ-менеджмент неоднократно поддерживали их стоимость, объявляя buy-back», — напомнила Царева. В марте 2019 года структура Тинькова Altoville Holdings, наоборот, продала на рынке 4,2% TCS Group, получив около $150 млн. Цена в рамках этого размещения составляла также $18 за GDR.

Автор: Дарья Юрищева
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