Олег Тиньков потратил $10 млн на покупку бумаг своей банковской группы

Олег Тиньков, как и обещал, принял участие во вторичном размещении (SPO) банковской группы TCS Group, купив бумаг на $10 млн. Расписки TCS приобрели и шесть топ-менеджеров Тинькофф банка, но они потратили на эти цели меньше $1 млн

Олег Тиньков (Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС)

TCS Group (в нее входит Тинькофф банк) сегодня раскрыла данные об участии менеджмента в ее недавнем SPO. Основатель компании Олег Тиньков приобрел около 555,6 тыс. глобальных депозитарных расписок (GDR, соответствует одной акции класса А) компании на $10 млн, или менее 0,3% от увеличенного уставного капитала группы. О своих планах принять участие в размещении Тиньков сообщал в июне.

Еще шесть менеджеров компании приобрели бумаги почти на $780 тыс. Так, предправления Тинькофф банка Оливер Хьюз приобрел 12,4 тыс. GDR на $223,65 тыс., зампред правления банка Илья Писемский — 11 тыс. расписок на $198 тыс., глава Tinkoff Mobile Джордж Чесаков — 5 тыс. бумаг на $90,6 тыс. Директор по корпоративному финансированию Тинькофф банка Сергей Пирогов, зампред правления банка Станислав Близнюк и директор по информационным технологиям Вячеслав Цыганов купили по равному пакету — 4,9 тыс. GDR на $88,9 тыс. каждый.

По условиям размещения предусмотрен lock-up период (запрет на продажу) акций Олегом Тиньковым и самой группой до конца 2019 года. После SPO доля Олега Тинькова в капитале банковской группы «размылась» с 43,8 до 40,4%, сообщала компания. Но благодаря тому, что Тиньков владеет акциями компании класса B (одна акция дает 10 голосов), голосующая доля основателя остается выше 80%.

«Когда акционеры и менеджеры принимают участие в размещении в умеренных объемах — это хороший знак. Он говорит о том, что команда верит в проект. При этом важно, что доля их участия несущественна. Значит, спрос на бумаги со стороны не связанных с группой инвесторов был высоким», — сказала РБК аналитик BCS Global Markets Елена Царева. «Книга заявок на бумаги TCS была очень распылена, в размещении не принимали участие так называемые «якоря» (якорные инвесторы, выкупающие значительный объем. — РБК)», — рассказал РБК один из инвесторов, участвовавших в SPO.