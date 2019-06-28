«Тинькофф» указал на риски из-за мер ЦБ по торможению кредитов

Группа Олега Тинькова в ходе SPO привлекла $300 млн, спрос на акции в разы превысил предложение. «Тинькофф» успел разместиться до начала действия мер ЦБ по ограничению потребкредитов, но предупредил, что они несут риски для банка

Олег Тиньков (Фото: Sang Tan / AP)

TCS Group (объединяет Тинькофф Банк и «Тинькофф Страхование»), основанная Олегом Тиньковым, в четверг начала вторичное размещение акций (SPO) на Лондонской бирже. Финальная цена размещения составила $18 за 1 GDR (глобальная депозитарная расписка, соответствует одной акции класса А), сообщила компания. В ходе размещения инвесторам были предложены примерно 16,7 млн GDR. Таким образом, компания, как и планировала, привлекла в капитал около $300 млн.

Книга заявок для инвесторов открылась утром и уже днем была многократно переподписана, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. «По моей информации, к середине дня объем заявок более чем в 3,5 раза превышал объем предложения», — отметил один из собеседников.

Размещение банка происходит на фоне ужесточения мер Центробанка в отношении потребительского кредитования. «Тинькофф» предупредил инвесторов, что новые ограничения несут риски для деятельности банка.

О чем «Тинькофф» предупредил инвесторов