«Тинькофф» указал на риски из-за мер ЦБ по торможению кредитов

TCS Group (объединяет Тинькофф Банк и «Тинькофф Страхование»), основанная Олегом Тиньковым, в четверг начала вторичное размещение акций (SPO) на Лондонской бирже. Финальная цена размещения составила $18 за 1 GDR (глобальная депозитарная расписка, соответствует одной акции класса А), сообщила компания. В ходе размещения инвесторам были предложены примерно 16,7 млн GDR. Таким образом, компания, как и планировала, привлекла в капитал около $300 млн.
Книга заявок для инвесторов открылась утром и уже днем была многократно переподписана, рассказали РБК два источника на финансовом рынке. «По моей информации, к середине дня объем заявок более чем в 3,5 раза превышал объем предложения», — отметил один из собеседников.
Размещение банка происходит на фоне ужесточения мер Центробанка в отношении потребительского кредитования. «Тинькофф» предупредил инвесторов, что новые ограничения несут риски для деятельности банка.
О чем «Тинькофф» предупредил инвесторов
- Риски для банка описаны в меморандуме к SPO (есть у РБК, его подлинность подтвердил получивший его инвестор). Помимо традиционных для российских компаний предупреждений вроде макроэкономической ситуации, санации банков, зависимости от цены нефти и т.д., «Тинькофф» отдельно выделяет риски, связанные с вводом ЦБ ограничений для банков при выдаче потребительских кредитов, которые вступили и еще вступят в силу.
- Банк России для борьбы с закредитованностью населения с 1 апреля на 30 п.п. повысил надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые выдаются по ставкам от 10 до 30%. Это означает, что для обеспечения выдаваемых кредитов банкам требуется больше капитала, чем раньше, что должно снизить выдачу кредитов. TCS Group ожидает, что увеличение коэффициентов риска может оказать негативное влияние на ее выручку и прибыль.
- С 1 октября ЦБ вводит показатель долговой нагрузки (ПДН; отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам и займам к величине среднемесячного дохода), который банки должны учитывать при кредитовании населения. TCS Group считает, что внедрение ПДН может снизить рост портфеля потребительских кредитов Тинькофф Банка, ограничить возможность выдачи кредитов клиентам с высоким ПДН, а также ограничить процентные ставки, которые банк устанавливает по своим кредитам.
- Соблюдение новых нормативных требований также может снизить скорость, с которой Тинькофф Банк выдает кредиты, или создать другие препятствия при проведении кредитных операций. У банка остается некоторая неопределенность относительно того, как выдача кредитов с учетом ПДН будет реализована на практике, и соблюдение новых правил может привести к сбоям в работе при выдаче кредитов. Все это может оказать неблагоприятное воздействие на финансовые перспективы, говорится в меморандуме.
- Объем выданных кредитов в банке увеличился со 102,9 млрд руб. на 31 декабря 2016 года до 241,1 млрд руб. на 31 марта 2019 года. В Тинькофф Банке считают, что кредитный портфель продолжит расти в ближайшее время, но это потребует дополнительного капитала.
- «Группа еще не работала в среде, где две метрики (эффективная процентная ставка и коэффициент ПДН) используются для регулирования состояния рынка потребительских кредитов, поэтому трудно предсказать полный эффект от реализации данного подхода», — указано в документе.
- Аналитики рейтингового агентства Fitch отмечали, что некоторые банки попытаются нарастить кредитование до вступления в силу более жестких ограничений. Как пример они привели именно «Тинькофф», который помимо выхода на SPO еще и приостановил выплату дивидендов в 2019 году.
- Еще одним риском является тот факт, что с 1 января 2019 года ЦБ потребовал от банков применять МСФО 9 при составлении отчетности по РСБУ, что привело к увеличению уровня обеспеченности капитала, говорится в меморандуме. «Нельзя дать никаких гарантий, что подобный стандарт не начнут применять для отчетности банков перед ЦБ, что также потребует от банков дополнительный капитал», — опасаются в Тинькофф Банке.