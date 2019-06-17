«Тинькофф» попросил сотрудников не называть свое место работы банком

От понятия «банк» в контексте группы «Тинькофф» надо уйти, уверен предправления Оливер Хьюз. Это «отсталое понятие», считает он, к тому же под брендом работает множество сервисов

Фото: Владислав Шатило / РБК

Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз призвал работников финансовой организации не называть свое место работы банком. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Хьюза, которое он разослал в мае всем сотрудникам компании. Копия документа оказалась в распоряжении издания.

«Это неправильно — мы не только банк, мы много другого в мощной, быстрорастущей экосистеме, и давно пора уйти от этого отсталого понятия», — призвал он сотрудников Тинькофф Банка.

В разговорах о работе Хьюз попросил заменять слово «банк» на «Тинькофф» или «группу «Тинькофф». По его словам, это важно, поскольку под брендом «Тинькофф» работает множество сервисов — от мобильного оператора до сервиса продажи билетов. Помимо этого, слово «банк» имеет уже негативные коннотации, считает он.

Представитель Тинькофф Банка в разговоре с газетой пояснил, что Хьюз не называл слово «банк» плохим, а лишь отметил, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».