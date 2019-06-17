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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Финансы ,  
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«Тинькофф» попросил сотрудников не называть свое место работы банком
От понятия «банк» в контексте группы «Тинькофф» надо уйти, уверен предправления Оливер Хьюз. Это «отсталое понятие», считает он, к тому же под брендом работает множество сервисов
Фото: Владислав Шатило / РБК

Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз призвал работников финансовой организации не называть свое место работы банком. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Хьюза, которое он разослал в мае всем сотрудникам компании. Копия документа оказалась в распоряжении издания.

«Это неправильно — мы не только банк, мы много другого в мощной, быстрорастущей экосистеме, и давно пора уйти от этого отсталого понятия», — призвал он сотрудников Тинькофф Банка.

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В разговорах о работе Хьюз попросил заменять слово «банк» на «Тинькофф» или «группу «Тинькофф». По его словам, это важно, поскольку под брендом «Тинькофф» работает множество сервисов — от мобильного оператора до сервиса продажи билетов. Помимо этого, слово «банк» имеет уже негативные коннотации, считает он.

Представитель Тинькофф Банка в разговоре с газетой пояснил, что Хьюз не называл слово «банк» плохим, а лишь отметил, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».

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Как пояснил партнер McKinsey Сергей Крылов, изменение языка, который используют сотрудники, — это один из самых мощных инструментов трансформации корпоративной культуры. Он заметил, что в настоящее время стираются границы между банками, телекоммуникационными компаниями и ретейлом, и именно по этой причине банки стараются превратиться в нечто большее, чем просто кредитная организация.

Аналитик «Атона» Михаил Ганелин считает, что «Тинькофф» уже давно позиционирует себя во внешних коммуникациях не как банк, однако как-либо на котировках компании это не отражается, поскольку банковская деятельность — это основной вид деятельности группы.

Автор: Анна Трунина
Теги: Оливер Хьюз, Тинькофф Банк
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