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Война санкций ,  
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Костин допустил рост сумм для обмена замороженных активов до 1 млн руб.

Костин допустил рост сумм для обмена замороженных активов до 1 млн руб. и выше
Сюжет
Война санкций
Минфин обещал, что обмен замороженными активами российских и иностранных инвесторов начнется в ближайшие недели. Пока речь идет об активах до 100 тыс. руб., но Костин допустил, что они будут увеличены до 1 млн руб. и более
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Власти могут увеличить суммы для обмена замороженных активов инвесторами с нынешних 100 тыс. до 1 млн руб. и более, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин, комментируя схему по обмену замороженными активами в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы тоже за то были, чтобы вернуть все. Но пока Центральный банк, правительство решили начать аккуратно. Но обещали дальше пойти со 100 тыс. руб. до миллиона и так далее, может быть доберутся до более крупных инвесторов», — сказал он.

В ноябре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов на сумму до 100 тыс. руб. российских инвесторов с иностранцами «путем проведения торгов».

Как пояснил Костин, сейчас запускается схема, согласно которой иностранные держатели замороженных здесь средств смогут на эти деньги купить зарубежные акции или ценные бумаги держателей-россиян, которые не могут получить свои активы за рубежом. Но на это нужно разрешение западных регуляторов, получив его, «западные инвесторы смогут вытащить свои деньги».

«Мы, как государство, готовы пойти на то, чтобы эти средства отдать, но в обмен на то, что российским [инвесторам тоже вернут деньги]. Пока эта схема будет действовать для тех, у кого сумма покупки иностранных акций или ценных бумаг не более 100 тыс. руб. Это 80% клиентов», — указал Костин.

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В конце февраля замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что обмен замороженными активами начнется в ближайшие недели. Весь процесс будет длиться около полугода.

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Министр финансов Силуанов подчеркивал, что на первом этапе власти планируют разблокировать счета типа «С», где хранятся замороженные активы иностранцев, на сумму порядка 100 млрд руб. Таким образом, власти разморозят иностранные деньги в России, а отечественные инвесторы получат их взамен замороженных за рубежом бумаг.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ВТБ Андрей Костин российские активы
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