Эстония признала законность требований России по замороженным активам

Россия вправе предъявлять требования к странам Запада из-за замороженных активов, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Die Welt.

«Очевидно, что Россия военными методами наносит ущерб Украине. В этой связи у Украины есть легитимные требования к России. Теперь мы заморозили российские активы, поэтому у России появились легитимные требования к нам. Если мы урегулируем эти два требования, мы сможем передать Украине деньги», — сказала Каллас.

Она также отметила, что Эстония разработала «неконвенциональное решение», обосновывающее с точки зрения закона вопрос использования конфискованных российских активов. Не уточнив детали, она подчеркнула важность того, чтобы процедура не сказалась на европейских налогоплательщиках.

Сейчас, по мнению Каллас, странам Запада нужно позаботиться о соблюдении уже введенных против России санкций и подумать о том, что можно «сделать дополнительно».

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.



Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд.

23 января Reuters сообщил со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, что Брюссель с осторожностью смотрит на идею конфисковать активы Банка России, поскольку это решение сопряжено с множеством юридических рисков. Один из собеседников агентства выразил мнение, что конфискации не будет, поскольку в странах ЕС нет единой позиции по этому вопросу.

В конце декабря The New York Times сообщила, что США начали срочные переговоры со своими союзниками по G7 на тему направления замороженных активов российского ЦБ Украине ввиду того, что финансовая помощь Киеву ослабла. Американский конгресс не может согласовать выделение средств с сентября.

Москва осуждает санкции Запада. В январе МИД России предупредил, что попытки западных стран изъять российскую недвижимость и другие активы приведут к «адекватному и эффективному» ответу со стороны России. В октябре 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возможную конфискацию российской собственности «воровством» и также подчеркнул, что на нее будет дан «симметричный ответ».