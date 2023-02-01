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ЦБ раскрыл масштаб докапитализации банков из-за кризиса

ЦБ: в 2022 году докапитализацию получили 29 банков на 180 млрд руб.
В 2022 году докапитализацию получили 29 банков, сообщил ЦБ. Сумма вливаний составила порядка 180 млрд руб.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В прошлом году почти 30 банков были докапитализированы, сообщила пресс-служба Центробанка в ответ на запрос РБК.

«Были докапитализированы 29 банков. Основным инструментом докапитализации стала допэмиссия акций», — оценил регулятор.

«В целом по сектору уставный капитал (включая эмиссионный доход) вырос почти на 180 млрд руб. — в основном за счет допэмиссии и других вложений в капитал», — добавили в ЦБ.

75% банков в прошлом году смогли получить прибыль, хотя результат по сектору был «очень неоднородный», рассказали в регуляторе. «Мы считаем, что необходимости в системной докапитализации нет, но у отдельных банков может возникнуть такая потребность. По результатам стресс-тестирования, которые мы проводили в прошлом году, общий объем докапитализации по сектору оценивался в размере до 0,7 трлн руб. до конца 2023 года. Сценарий предполагал сохранение санкционного давления, ухудшение кредитного качества заемщиков, а также стагфляцию мировой экономики. При этом потребность в увеличении капитала может быть распределена во времени или снижаться, поскольку банки предпринимают активные действия для восполнения капитала, взаимодействуя со своими собственниками по вопросам докапитализации, а также снижая возросший в кризис уровень рисков», — оценил ЦБ.

В целом по итогам кризисного 2022 года российские банки зафиксировали чистую прибыль в 203 млрд руб., сообщал ранее регулятор. Этому помогло постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии. По словам главы департамента регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова, если бы ЦБ не дал кредитным организациям регуляторные послабления, сектор получил бы «несколько сотен миллиардов рублей убытка», хотя «в масштабах сектора это нестрашно».

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Хотя банкам удалось избежать убытка, в целом сектор не фиксировал такую низкую годовую чистую прибыль как минимум семь лет, с кризисного 2015 года, а по сравнению с прошлым годом она упала почти в 12 раз. К тому же существенную часть положительного результата во многом обеспечил Сбербанк: он завершил год с чистой прибылью 300 млрд руб.

Докапитализацию, необходимость в которой вызвал кризис, банки могут проводить и в 2023 году. Госбанк ВТБ, второй по величине после «Сбера», в конце января сообщил, что будет докапитализирован на 302 млрд руб. Это произойдет за счет выпуска дополнительных обыкновенных акций (30,2 трлн штук по 1 коп. каждая), которые выкупит государство в лице Минфина и Росимущества. Оплачены они будут как деньгами, так и неденежными средствами. Глава ВТБ Андрей Костин ранее говорил, что убыток банка по итогам года превысит потери, понесенные за весь 2009 год, когда экономика столкнулась с последствиями мирового финансового кризиса. Тогда они составили чуть менее 60 млрд руб.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
докапитализация Банки ЦБ
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