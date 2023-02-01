ЦБ раскрыл масштаб докапитализации банков из-за кризиса

В 2022 году докапитализацию получили 29 банков, сообщил ЦБ. Сумма вливаний составила порядка 180 млрд руб.

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В прошлом году почти 30 банков были докапитализированы, сообщила пресс-служба Центробанка в ответ на запрос РБК.

«Были докапитализированы 29 банков. Основным инструментом докапитализации стала допэмиссия акций», — оценил регулятор.

«В целом по сектору уставный капитал (включая эмиссионный доход) вырос почти на 180 млрд руб. — в основном за счет допэмиссии и других вложений в капитал», — добавили в ЦБ.

75% банков в прошлом году смогли получить прибыль, хотя результат по сектору был «очень неоднородный», рассказали в регуляторе. «Мы считаем, что необходимости в системной докапитализации нет, но у отдельных банков может возникнуть такая потребность. По результатам стресс-тестирования, которые мы проводили в прошлом году, общий объем докапитализации по сектору оценивался в размере до 0,7 трлн руб. до конца 2023 года. Сценарий предполагал сохранение санкционного давления, ухудшение кредитного качества заемщиков, а также стагфляцию мировой экономики. При этом потребность в увеличении капитала может быть распределена во времени или снижаться, поскольку банки предпринимают активные действия для восполнения капитала, взаимодействуя со своими собственниками по вопросам докапитализации, а также снижая возросший в кризис уровень рисков», — оценил ЦБ.

В целом по итогам кризисного 2022 года российские банки зафиксировали чистую прибыль в 203 млрд руб., сообщал ранее регулятор. Этому помогло постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии. По словам главы департамента регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова, если бы ЦБ не дал кредитным организациям регуляторные послабления, сектор получил бы «несколько сотен миллиардов рублей убытка», хотя «в масштабах сектора это нестрашно».

Хотя банкам удалось избежать убытка, в целом сектор не фиксировал такую низкую годовую чистую прибыль как минимум семь лет, с кризисного 2015 года, а по сравнению с прошлым годом она упала почти в 12 раз. К тому же существенную часть положительного результата во многом обеспечил Сбербанк: он завершил год с чистой прибылью 300 млрд руб.

Докапитализацию, необходимость в которой вызвал кризис, банки могут проводить и в 2023 году. Госбанк ВТБ, второй по величине после «Сбера», в конце января сообщил, что будет докапитализирован на 302 млрд руб. Это произойдет за счет выпуска дополнительных обыкновенных акций (30,2 трлн штук по 1 коп. каждая), которые выкупит государство в лице Минфина и Росимущества. Оплачены они будут как деньгами, так и неденежными средствами. Глава ВТБ Андрей Костин ранее говорил, что убыток банка по итогам года превысит потери, понесенные за весь 2009 год, когда экономика столкнулась с последствиями мирового финансового кризиса. Тогда они составили чуть менее 60 млрд руб.