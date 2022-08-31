Счетная палата раскрыла рост расходов по закрытым статьям бюджета

По данным Счетной палаты, в I полугодии 2022 года доля расходов по закрытым статьям федерального бюджета составила 18,6%. В 2021 году по ним проходило 15,2% всех расходов. В Минфине рост связали с политикой по борьбе с санкциями

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Доля исполненных расходов федерального бюджета, относящихся к закрытым статьям, в первом полугодии 2022 года составила 18,6% от совокупных расходов бюджета. Это следует из данных, представленных Счетной палатой в отчете об исполнении федерального бюджета за январь—июнь.

Согласно данным доклада, в январе—июне сумма открытых расходов составила 10,27 трлн руб., а полная сумма расходов — 12,62 трлн руб.

Исходя из так называемой сводной бюджетной росписи на 1 июля (фактически план по расходам на весь год), общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году может составить 26 трлн руб., тогда как в части открытых расходов сводная бюджетная роспись составляет 21,23 трлн руб., следует из данных Счетной палаты. То есть по итогам года доля закрытых расходов может составить 18,4%.

Правительство может перераспределять расходы из закрытой части в открытую и наоборот, поэтому рост доли закрытых расходов необязательно говорит об увеличении какого-либо направления расходов. Например, в 2020 году власти закрыли часть трат по разделу «Национальная экономика» в целом на рекордную сумму более 450 млрд руб.

В последние годы бюджет сокращал процент закрытых расходов. Так, в 2021 году эта доля составляла 15,2% (такой же была по итогам первого полугодия 2021-го), следует из данных Минфина и Казначейства. На 1 марта 2022 года она составляла 15,6%, следует из данных Казначейства (.zip). В 2017–2020 годах — колебалась между 15,7 и 17,3%. В 2022 году, исходя из закона о бюджете, принятого в декабре 2021 года, она должна была составить около 15,8%. Доля закрытых расходов достигала пика в 2016 году (21,7%) в связи с тем, что тогда государство решило досрочно расплатиться по кредитам оборонных предприятий, которые были взяты под госгарантии.

Счетная палата в анализе использует данные Минфина и Казначейства. «По мнению контрольного ведомства, основываясь на сопоставлении данных всего двух лет, невозможно констатировать устойчивый статистически значимый рост [закрытых расходов]», — сообщили РБК в Счетной палате.

«Увеличение доли расходов закрытого типа связано в первую очередь с проводимой политикой по борьбе с санкциями в целях минимизации нанесения ущерба экономике», — заявили РБК в пресс-службе Минфина.

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На фоне жестких западных санкций в 2022 году, введенных после начала военного конфликта на Украине, Минфин перестал публиковать детализацию расходов бюджета по направлениям («Национальная экономика», «Социальная политика» и т.д.). Последний такой отчет с разбивкой расходов по этим разделам был опубликован за период с января по апрель 2022 года.

«В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности», — объясняли в пресс-службе министерства.

Сколько правительство потратило на борьбу с санкциями

Счетная палата оценила сумму ассигнований из резервного фонда правительства, направленных на стабилизацию экономической ситуации в условиях санкций в период с 24 февраля по 30 июня, — 863,9 млрд руб. (речь идет об экспертной оценке Счетной палаты). Впрочем, этот показатель нельзя считать общими тратами правительства на преодоление последствий санкций, он отражает лишь расходы правительственного резервного фонда, сообщили РБК в аудиторском ведомстве. Совокупную сумму, направленную на преодоление санкционного давления из всех источников финансирования, Счетная палата не назвала.

Для сравнения: в начале 2021 года Счетная палата оценивала совокупные расходы из резервного фонда правительства в 2020 году, направленные на преодоление ковидного кризиса, в 2,86 трлн руб.

На чем заработал федеральный бюджет в первом полугодии

По итогам первого полугодия общий объем доходов федерального бюджета составил 14,02 трлн руб., что на 2,75 трлн руб. (или 24,4%) больше, чем за тот же период годом ранее.

Нефтегазовые доходы выросли в 1,7 раза — до 6,38 трлн руб. — за счет высокой цены на нефть и роста среднего курса доллара к рублю за период, поясняется в отчете Счетной палаты. Львиную долю доходов обеспечили поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — 5,55 трлн руб., что в полтора раза больше результата прошлого года.

Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета в первой половине года составила 45,5%, увеличившись на 12 п.п. за год. Ранее Росстат отчитался о рекордном вкладе нефтегазового сектора в экономику страны: по итогам первого квартала 2022 года доля нефтегазового сектора в ВВП достигла максимума за всю историю подсчета с 2017 года — 21,7%. Несмотря на дисконт в стоимости российской нефти Urals к мировому эталону Brent, российские экспортеры все равно продавали нефть по высокой цене. «В марте дисконт для российской нефти резко вырос — до $35–38. Однако в дальнейшем, по мере переориентации экспортных потоков и увеличения [числа] прямых среднесрочных и долгосрочных договоров, исключающих цепочки посредников, он сократился до $20–25», — утверждает Счетная палата.

Ненефтегазовые доходы также показали рост относительно первого полугодия 2021 года, но только на 2%, до 7,64 трлн руб. (в реальном выражении, с поправкой на двузначную инфляцию на середину 2022 года, ненефтегазовые поступления снизились). В частности, поступления от внутреннего НДС выросли на 19,6% в годовом выражении — до 3,17 трлн руб. Аудиторы связывают такой рост прежде всего с «высокой динамикой роста цен производителей в секторах добычи нефти и газа» и ростом номинального ВВП на 26% за период. Но одновременно с этим на 41,1%, до 2,3 трлн руб., вырос объем возмещения этого налога из бюджета плательщикам (НДС — это косвенный налог; все налогоплательщики вправе уменьшить налог к уплате за счет входного НДС).

Уже в июле ненефтегазовые доходы федерального бюджета упали на 29% в годовом выражении, сообщал РБК. Аналитики связывали это в том числе с ускоренным порядком возмещения НДС, введенным в качестве антикризисной меры весной.

Среди источников доходов, сократившихся в первом полугодии к тому же периоду годом ранее, оказались НДС на импортные товары и ввозные таможенные пошлины (из-за санкций, затронувших импорт в страну), а также утилизационный сбор.

Какие госпрограммы отстают от плана Из 43 реализуемых госпрограмм на низком уровне — менее 25% — исполнены расходы у девяти, выявила Счетная палата. Меньше всего освоены средства по программам содействия международному сотрудничеству (1,1% показателя сводной росписи) и развития электронной и радиоэлектронной промышленности (3,2%). Среди остальных аутсайдеров — обеспечение химической безопасности, энергетика, развитие Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, Арктической зоны, фармацевтика.

Как исполняют бюджет регионы

Отдельно Счетная палата рассмотрела показатели исполнения региональных бюджетов. Первую половину года регионы закончили с рекордным для последних лет профицитом консолидированных бюджетов — 1,16 трлн руб., подсчитали аудиторы. Исходя из приведенных данных, с 2018 года профицит по итогам первого полугодия не превышал 700 млрд, а в пандемическом 2020 году фиксировался дефицит 214 млрд руб. на середину года.

Однако почти 43% совокупного профицита приходится всего на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Кемеровскую область, подчеркнули аудиторы.

В январе—июне 2022 года доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ выросли на 24,8% к тому же полугодию прошлого года. Расходы тоже ускорили рост, хотя и не так сильно — на 16,2%.

«Положительные результаты исполнения региональных бюджетов по итогам первой половины 2022 года не соответствуют реальной социально-экономической динамике и отражают номинальный конъюнктурный рост доходов на фоне роста мировых цен на уголь, газ и нефть. Другие социально-экономические показатели в регионах свидетельствуют о стагнации и (или) медленном спаде», — утверждают авторы доклада.

Номинальный рост доходов отмечается в первом полугодии в 84 регионах из 85. Больше всего удалось нарастить доходы регионам, специализирующимся на добыче и транспортировке природного газа, нефти и угля. Например, в Кемеровской области зафиксирован рост в 2,1 раза, в Санкт-Петербурге — на 71,8%, в Хакасии — на 70,8%. Снижение доходов произошло только в Калининградской области (на 4,6%), что связано с уменьшением поступлений межбюджетных трансфертов на поддержку резидентов особой экономической зоны.

В июне благоприятная ситуация с доходами потеряла повсеместный характер. По итогам первого месяца лета в 16 регионах доходы начали снижаться. «В наибольшей степени снижение затронуло промышленно развитые регионы со значительной долей обрабатывающего производства. С большой вероятностью показатели июня сигнализируют о начавшемся ухудшении динамики доходов бюджетов регионов», — предположили аудиторы. По данным Минэкономразвития, спад ВВП в июне составил 4,9%, а по итогам полугодия — 0,5%. Это связано в основном со спадом в экспортно ориентированных отраслях — деревообработке, химической отрасли, металлургическом производстве, а также в отраслях со значительной долей промежуточного импорта (автомобилестроение, легкая промышленность, производство мебели).

Поступления налога на прибыль в консолидированные бюджеты регионов выросли на 45,7%, став драйвером роста доходов. Но налог на прибыль выплачивается авансом по итогам предыдущих кварталов с благоприятной ценовой и рыночной конъюнктурой. По данным аудиторов, сейчас часть регионов, зафиксировавших наибольший рост поступлений по налогу на прибыль, показали отрицательную динамику промышленного производства — Хакасия, Калининградская, Кемеровская области и другие регионы. «Таким образом, рост поступлений налога на прибыль носит временный характер. Следствием для таких регионов могут быть риск возврата части ранее уплаченных налогов и (или) очень вероятное последующее сокращение платежей по итогам третьего и четвертого кварталов», — констатирует Счетная палата.

Минфин в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на предстоящие три года прогнозировал сохранение профицита бюджетов в этом году при дефиците в 2023 и 2024 годах. С оценкой ведомства согласны не все эксперты.

По оценке директора Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимира Климанова, по итогам года может быть зафиксирован дефицит консолидированных бюджетов регионов. Как следует из консенсус-прогноза РАНХиГС, сделанного в мае, этот год регионы закончат с дефицитом до 505 млрд руб. Наибольший вклад в ухудшение ситуации, по мнению экспертов, внесет сокращение поступлений налога на прибыль организаций.

К концу года все больше будет проявляться негативное влияние санкционных факторов, связанных с исчерпанием сформированных ранее запасов, нарушением логистических цепочек, ограничениями на поставки нового оборудования и материалов, из-за чего сильнее всего пострадают промышленные регионы, считает заместитель директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Наряду с ними в аутсайдерах могут оказаться металлургические регионы, добавляет Климанов.