Крупнейшие регионы резко нарастили доходы на фоне санкций

Ведущие регионы России увеличили доходы в первом полугодии 2022 года, несмотря на санкции, подсчитали в НКР. Рост поступлений составил 27% к тому же периоду 2021 года. По данным АКРА, общий профицит регионов сейчас равен ₽1,4 трлн

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Топ-10 российских регионов — лидеров по абсолютному уровню бюджетных доходов сумели существенно увеличить поступления в первом полугодии 2022 года — на 27% в годовом выражении, с 3,44 трлн до 4,37 трлн руб., подсчитали аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в группу РБК). На долю этих десяти субъектов за данный период пришлось 47% суммарных доходов консолидированных бюджетов российских регионов (то есть вместе с муниципальными образованиями).

Значительнее всего нарастили доходы Санкт-Петербург (на 72%), Ямало-Ненецкий автономный округ (на 65%), а также Якутия (на 40%). Наименьший рост продемонстрировали поступления Краснодарского края и Свердловской области — на 13%. В Москве и Московской области доходы увеличились на 18 и 16% соответственно.

В целом же доходы консолидированных бюджетов 85 регионов в первом полугодии были исполнены с номинальным ростом на 24,8%, что в значительной степени обусловлено постковидным восстановлением экономической активности в период до конца первого квартала и высокими ценами на нефть, пояснил РБК управляющий директор НКР Александр Проклов.

Если в первом квартале 2022 года рост собственных доходов регионов (то есть без учета безвозмездных трансфертов из федерального центра) составлял 31%, то во втором квартале он замедлился до 19% к тому же периоду предыдущего года, следует из данных Минфина России.

В топ-10 крупнейших регионов входят Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, республики Татарстан и Якутия, Красноярский и Краснодарский края, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В основном это регионы, которые характеризуются высокой бюджетной самостоятельностью. Из этого списка несколько выпадает только Якутия, в доходах которой важную роль играют безвозмездные перечисления от федерального центра. Федеральное казначейство, которое раньше ежемесячно публиковало подробную информацию об исполнении бюджетов регионов, с марта прекратило раскрытие этих отчетов. Но регионы по-прежнему раскрывают эту информацию самостоятельно.

Согласно оперативным данным другого рейтингового агентства — АКРА, за семь месяцев 2022 года наибольший рост собственных (налоговых и неналоговых) доходов отмечен в Кемеровской области и Республике Хакасия — более чем вдвое, что АКРА связывает с высокими ценами на уголь. В среднем по субъектам рост собственных доходов в январе—июле относительно того же периода прошлого года составил около 25%, следует из данных АКРА.

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С чем связана динамика по налогу на прибыль

Наиболее заметный вклад в рост поступлений десяти самых доходных регионов в первом полугодии внес налог на прибыль, который продемонстрировал существенное увеличение в нескольких субъектах — главным образом, благодаря росту цен на газ и отчасти на нефть и уголь, отметил Проклов из НКР. Так, поступления по налогу на прибыль в Санкт-Петербурге увеличились почти в три раза (на 189%), в Ямало-Ненецком АО и Якутии — более чем в два раза, на 137 и 120% соответственно. В Петербурге зарегистрированы и платят региональные налоги «Газпром» и его нефтяная структура «Газпром нефть», экономики ЯНАО и Якутии тесно связаны с освоением природных ресурсов.

По данным АКРА, собственные доходы петербургского консолидированного бюджета за семь месяцев выросли на 61% к тому же периоду годом ранее.

Средняя цена российской нефти Urals за семь месяцев 2022 года увеличилась на 29% к январю—июлю 2021 года и достигла $83,3 за баррель, следует из данных Минфина. Что касается цен на газ, то Федеральная таможенная служба (ФТС) из-за санкций приостановила публикацию данных по экспорту, в том числе по средним экспортным ценам на российский трубопроводный газ. По данным Международного валютного фонда, индекс мировых цен на природный газ (объединяет цены на газ в Европе, Японии и Северной Америке) в июне 2022 года подскочил в 2,75 раза относительно июня предыдущего года, а за июль этот индекс увеличился еще на 38%.

В тех субъектах, которые не получают налог на прибыль от нефтегазовых и связанных с ними торговых компаний, темпы роста этого налога в ряде случаев весьма скромные, указал Проклов. Например, Свердловская область демонстрирует прирост лишь на 8,3%, а Красноярский край — на 1,2%. В целом по регионам из топ-10 рост доходов по налогу на прибыль достиг 43%. Однако в части субъектов, не входящих в десятку, поступления по нему уже начали снижаться.

«В некоторых регионах, не входящих в число топ-10, уже идет снижение поступлений по налогу на прибыль. В частности, можно отметить Белгородскую (минус 10,5%) и Липецкую (минус 19,3%) области, в которых крупнейшими налогоплательщиками являются предприятия черной металлургии и связанной с ней горнодобычи, переживающие сейчас не лучшие времена», — сказал Проклов. Ранее РБК сообщал о проблемах металлургической отрасли, которые повлияли на снижение ненефтегазовых доходов федерального бюджета в июле.

Действительно, более низкие темпы роста доходов, а в отдельных случаях и их снижение демонстрируют регионы, в которых существенную долю экономики формирует металлургия, но связано это скорее с высокой базой прошлого года, подтверждает замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максим Першин. «Сохранение высоких цен на большинство ресурсов останется важным фактором поддержки для российских регионов. Можно ожидать определенного снижения налоговых доходов в регионах с высокой долей металлургии в ВРП, однако большинство таких регионов получили рекордные доходы в прошлом году и смогли сформировать резервы, которые могут задействовать в текущем году», — указывает он.

Как изменились доходы от НДФЛ

Обращает на себя внимание достаточно заметный рост поступлений по НДФЛ, констатирует Проклов. За полгода объем этих отчислений в топ-10 регионов вырос на 16%. Наибольший прирост (на 19%) зафиксирован в Москве, что объясняется повышением зарплат за истекший год, хотя достаточно высокая инфляция (15,5% за июль к июлю прошлого года) в значительной степени нивелировала этот рост, отметил он.

«В дальнейшем, по нашим оценкам, вряд ли следует ожидать такого впечатляющего роста НДФЛ на фоне разворачивающегося спада в экономике, который, по оценкам ЦБ, продлится вплоть до третьего квартала 2023 года», — добавил эксперт.

Доходы региональных бюджетов по итогам 2022 года сохранятся на уровне 2021-го, но одновременно произойдет быстрый рост расходов (на 7%, или на 1,24 трлн руб.), следует из консенсус-прогноза РАНХиГС. Наибольший вклад в ухудшение ситуации, по мнению экспертов, внесет сокращение поступлений от налога на прибыль (спад ожидается в размере 12% по итогам 2022 года). В то же время по НДФЛ они прогнозируют рост на 4% вследствие стабильной ситуации на рынке труда.

РБК направил запрос в Минфин.